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Circolo sorprende con nuevo fichaje: armadora peruana regresa de Europa para reforzar el equipo

El conjunto dirigido por Marcos Blanco contará con dos colocadoras peruanas, en una clara muestra de refuerzo y ambición para la nueva temporada

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Carolina Takahashi regresa de Suecia por un nuevo reto en la Liga Peruana de Vóley.
Carolina Takahashi regresa de Suecia por un nuevo reto en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram

Circolo Sportivo Italiano apunta a convertirse en uno de los principales protagonistas de la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley, y para ello viene realizando movimientos importantes en el mercado de pases. Este martes 19 de mayo, el club confirmó la incorporación de su segunda armadora, Carolina Takahashi, quien regresa al país tras su primera experiencia en el extranjero.

La voleibolista nacional llega procedente del Lindesberg Volley de Suecia, donde compitió durante la última temporada, consolidando su crecimiento en el exigente voleibol europeo. Su retorno marca un nuevo paso en su carrera profesional, esta vez con un rol importante dentro del proyecto deportivo del conjunto ‘circolense’.

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Circolo hizo pública la llegada de Takahashi a través de sus redes sociales con un mensaje donde destacó el valor del fichaje y el objetivo de reforzar el plantel para los desafíos venideros. “¡Seguimos fortaleciendo nuestro equipo! Le damos la bienvenida a Carolina Takahashi, quien se incorpora como nuevo refuerzo de nuestro equipo Superior Femenino de Vóley para la próxima temporada", se lee.

Con esta incorporación proveniente de Europa, la institución de Pueblo Libre reafirma su intención de competir en los primeros planos del torneo nacional, apostando por jugadoras con experiencia internacional y proyección en la conducción del juego.

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“Su talento, experiencia y compromiso llegan para sumar al gran desafío que afrontaremos este año defendiendo los colores del Circolo Sportivo Italiano. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa y bienvenida a la familia circolense, Carolina!”, destacó el club en su comunicado.

Carolina Takahashi fue anunciada como refuerzo de Circolo Sportivo Italiano.
Carolina Takahashi fue anunciada como refuerzo de Circolo Sportivo Italiano. Crédito: Circolo

Regreso al Perú tras su paso por Europa

La armadora peruana vivió en Suecia su primera experiencia fuera del país, un periodo que le permitió adaptarse a nuevas exigencias técnicas, tácticas y físicas en un entorno distinto al del voleibol peruano. Su paso por el Lindesberg Volley fue considerado un paso importante en su desarrollo, al enfrentarse a un ritmo de competencia más alto y a un estilo de juego europeo.

Ahora, Takahashi -campeona nacional con Regatas Lima- retorna a la Liga Peruana de Vóley con mayor madurez deportiva y la expectativa de convertirse en una pieza clave dentro del esquema de Circolo, que busca mejorar su desempeño en la próxima temporada.

Circolo apuesta por dos armadoras nacionales

Uno de los puntos más importantes del nuevo proyecto de Circolo es la conformación de su dupla de armadoras. Para la temporada 2026/27, el equipo contará con dos colocadoras peruanas, lo que evidencia una clara apuesta por talento nacional en una posición determinante dentro del voleibol.

Además de Takahashi, el club también confirmó la llegada de Shiamara Almeida, otra armadora con experiencia importante en la liga local y trayectoria en el alto rendimiento. La presencia de ambas jugadoras le permitirá al equipo contar con variantes, competencia interna y liderazgo en la distribución del juego.

Shiamara Almeida también reforzará Circolo Sportivo Italiano la próxima temporada.
Shiamara Almeida también reforzará Circolo Sportivo Italiano la próxima temporada. Crédito: CSI

Esta decisión del comando técnico liderado por el entrenador Marcos Blanco apunta a fortalecer la estructura del equipo desde la base de la organización ofensiva, una zona clave en el voleibol moderno, donde la lectura de juego y la precisión del armado son determinantes.

Con estos movimientos, Circolo envía un mensaje claro al resto de equipos del torneo: el objetivo es ser protagonista en la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley. La incorporación de jugadoras con experiencia internacional, sumada al talento nacional, busca elevar el nivel competitivo del plantel.

El regreso de Carolina Takahashi no solo representa un refuerzo deportivo, sino también un impulso de jerarquía y experiencia para un equipo que quiere consolidarse entre los protagonistas del campeonato.

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