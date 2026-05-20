Revelan denuncia de un funcionario ante Fiscalía: EsSalud buscaría declarar grave a Pedro Castillo para lograr su indulto

Un funcionario del hospital Rebagliati denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades para favorecer un indulto a Pedro Castillo, involucrando a altos directivos de Essalud

Un funcionario del hospital Edgardo Rebagliati Martins, el mayor establecimiento de salud gestionado por el Seguro Social (EsSalud), presentó una denuncia ante el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades que involucrarían a altos directivos de la institución con el objetivo de facilitar un posible indulto al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), según un informe difundido este martes por el programa Beto a Saber de Willax.

De acuerdo con la denuncia presentada en el espacio que conduce el periodista Beto Ortiz, Castillo recibió atención médica preferencial en este nosocomio, pese a que la normativa establece que debe ser atendido en el Hospital II Vitarte, por su condición de interno en el penal de Barbadillo.

PUBLICIDAD

El reportaje refiere que el pasado 23 de abril, el exgobernante asistió a dos consultas médicas distintas en un lapso breve: una de cirugía general a las 9:34 horas y otra de gastroenterología a las 9:54 horas. Desde finales del año pasado, además, habría accedido a beneficios adicionales en el hospital, incluyendo la alteración de su expediente clínico para presentarlo como paciente grave y así propiciar su excarcelación.

El funcionario denunciante sostiene que existen “traslados médicos indebidos” y una supuesta coordinación política orientada a favorecer a Castillo, quien cumple una condena superior a 11 años de prisión por su intento fallido de autogolpe en diciembre de 2022.

PUBLICIDAD

La denuncia señala que Castillo recibió atención médica preferencial y alteraciones en su expediente clínico, pese a que debía ser atendido en el hospital de Vitarte por su reclusión en Barbadillo

Los funcionarios implicados en la acusación, de acuerdo con el reportaje, son Luis Rosales Pereda, presidente ejecutivo de Essalud; Mariano Cuentas Jara, gerente general; y Aurelio Arturo Orellana, gerente de la Red Prestacional Rebagliati, quien previamente ejerció la presidencia ejecutiva de Essalud durante el gobierno de Castillo.

El programa también mencionó que el exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006), igualmente recluido en Barbadillo por corrupción, manifestaba de forma constante que se le negaba la posibilidad de acceder a una clínica u hospital fuera de la jurisdicción del penal y enfrentaba dificultades para obtener esos permisos, lo que contrastaría con la situación expuesta.

PUBLICIDAD

Desde agosto de 2024, EsSalud estableció que los asegurados deben acudir al hospital más próximo a la dirección consignada en su documento nacional de identidad. En el caso de Castillo, correspondería el hospital de Vitarte y, si se presentara una emergencia que no pudiera ser atendida en el hospital de Ate, el protocolo determina la derivación al hospital Guillermo Almenara, perteneciente a la misma red asistencial.

Solo días antes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, había dado por cerrado el tema de la gracia presidencial al declarar que “hasta este momento” el Ejecutivo no tenía “nada más” que hablar “o actuar en relación a esta situación”.

PUBLICIDAD

El informe apunta a traslados médicos indebidos y posible coordinación política a favor de Castillo, actualmente condenado por el intento de autogolpe en 2022

El funcionario explicó que uno de los requisitos más relevantes que establece la norma para otorgar un indulto es que “no puede haber pendiente un proceso y, en este caso, tendría que haber una sentencia consentida” sobre Castillo.

“Entonces, ahí hay un tema de fondo que complicaría mucho que este proceso pueda llevarse a cabo”, afirmó sobre la situación del exmandatario, quien apeló la sentencia emitida en noviembre por el caso del golpe de Estado y enfrenta, además, otro proceso por presunta corrupción.

PUBLICIDAD

A pesar de esas declaraciones, y aunque la la Comisión de Gracias Presidenciales rechazó cinco solicitudes, incluido un pedido de Castillo, el presidente interino José Balcázar afirmó que aún podría considerarse si presenta una nueva solicitud.