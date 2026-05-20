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Pamela Franco rechaza que Christian Cueva le quite sus hijos a Pamela López: “Los niños tienen que estar con su mamá”

En medio de las tensiones legales entre el deportista y su expareja, la cantante de cumbia afirmó que el futbolista busca encontrar tranquilidad y solucionar los conflictos familiares

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Pamela Franco no se calla nada y responde con todo a Christian Domínguez y Karla Tarazona. La cantante minimiza la carta notarial que le enviaron y les recuerda su propio pasado mediático, mencionando incluso la canción 'La Torronta' que Tarazona dedicó en el pasado. Willax.

En medio de las controversias mediáticas y los problemas legales que enfrenta Christian Cueva con Pamela López, madre de sus tres hijos, Pamela Franco decidió pronunciarse públicamente sobre uno de los temas que más ha generado debate en los últimos días: la posibilidad de que el futbolista busque apartar a los menores de su madre.

La cantante dejó en claro que no comparte esa idea y aseguró que, desde su posición como mujer y madre, considera que los niños deben permanecer al lado de quien les dio la vida.

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Las declaraciones de la artista llamaron la atención debido a los constantes enfrentamientos indirectos y tensiones públicas que ha mantenido con la expareja del futbolista desde que oficializó su relación sentimental con el popular ‘Aladino’. Sin embargo, esta vez la cantante dejó de lado cualquier diferencia personal para enfocarse en el bienestar de los menores, remarcando que no estaría de acuerdo con que una madre sea separada de sus hijos.

Pamela Franco habla sobre conflicto familiar de Christian Cueva: “No aprobaría quitarle sus hijos”. Captura: Amor y Fuego.
Pamela Franco habla sobre conflicto familiar de Christian Cueva: “No aprobaría quitarle sus hijos”. Captura: Amor y Fuego.

Frente a los medios de comunicación, Pamela Franco fue consultada sobre los conflictos familiares y legales que rodean actualmente a Christian Cueva, especialmente luego de las recientes declaraciones y exposiciones públicas protagonizadas por ambas partes. La cantante respondió con cautela, pero también con firmeza, dejando en claro su postura sobre el delicado tema.

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Yo no creo que él tenga intención de quitarle a sus hijos. Yo, la verdad, no aprobaría eso en mi calidad de mamá ni de mujer. Creo que los hijos tienen que estar con su mamá de todas maneras”, manifestó la artista, marcando distancia de cualquier posibilidad de apoyar una decisión de ese tipo.

Las palabras de la cantante rápidamente generaron repercusión debido a que, pese a las diferencias públicas que ha tenido con Pamela López, decidió defender el rol materno y priorizar el bienestar emocional de los menores. Su declaración también fue interpretada por muchos como una manera de desmarcarse de la polémica que envuelve al futbolista y evitar alimentar aún más el conflicto mediático.

Pamela Franco habla sobre conflicto familiar de Christian Cueva: “No aprobaría quitarle sus hijos”. Captura: Amor y Fuego.
Pamela Franco habla sobre conflicto familiar de Christian Cueva: “No aprobaría quitarle sus hijos”. Captura: Amor y Fuego.

“Lo veo con ganas de encontrar soluciones”

Durante la conversación con la prensa, Pamela Franco también fue consultada sobre los recientes videos que Christian Cueva presentó en el programa ‘Amor y Fuego’, donde se le ve intentando visitar a uno de sus hijos el día de su cumpleaños mientras llevaba un regalo en la mano. El material fue difundido luego de que Pamela López cuestionara públicamente el comportamiento del futbolista respecto a sus hijos.

Sobre ello, la cantante evitó profundizar en los enfrentamientos entre ambos padres, aunque aseguró que percibe en el jugador una intención de buscar soluciones y alcanzar tranquilidad dentro de todo el conflicto familiar. Según comentó, considera que el diálogo y la voluntad de ambas partes serán fundamentales para superar las diferencias.

Todo está en los adultos. A él lo veo con ganas de poder encontrar una solución. Ha pasado tiempo y tiene ganas de que todos busquen tranquilidad. Yo creo que sí se puede, de parte de los dos”, remarcó la exintegrante de agrupaciones de cumbia.

La artista también dejó entrever que ha notado cambios importantes en la actitud del futbolista en los últimos meses. Aunque evitó entrar en mayores detalles sobre la dinámica privada de la relación que mantiene con el volante del Club Juan Pablo II, sí señaló que actualmente percibe a un hombre distinto, más reflexivo y enfocado en mejorar aspectos importantes de su vida personal.

Pamela Franco habla sobre conflicto familiar de Christian Cueva: “No aprobaría quitarle sus hijos”. Captura: Amor y Fuego.
Pamela Franco habla sobre conflicto familiar de Christian Cueva: “No aprobaría quitarle sus hijos”. Captura: Amor y Fuego.

Las declaraciones de Pamela Franco llegan en un momento especialmente delicado para Christian Cueva, quien continúa protagonizando titulares relacionados con su situación familiar y sentimental. Desde que oficializó su relación con la cantante, el futbolista ha estado constantemente expuesto a críticas, cuestionamientos y enfrentamientos públicos con su expareja.

En ese contexto, la cantante aseguró que espera que los cambios que percibe en el deportista no queden únicamente en palabras, sino que puedan demostrarse con acciones concretas a lo largo del tiempo. Además, enfatizó que el principal objetivo debe ser siempre el bienestar emocional de los hijos del jugador.

Lo he visto con ciertas actitudes que sí me hacen pensar que él está en otro momento de su vida. Espero que con hechos se siga dando de esto con el tiempo y, sobre todo, no solamente por él, ¿no?, sino por sus hijos”, expresó finalmente la cantante.

Pamela Franco habla sobre conflicto familiar de Christian Cueva: “No aprobaría quitarle sus hijos”. Captura: Amor y Fuego.
Pamela Franco habla sobre conflicto familiar de Christian Cueva: “No aprobaría quitarle sus hijos”. Captura: Amor y Fuego.

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