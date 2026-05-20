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Qué se celebra el 20 de mayo en el Perú: una mirada a la memoria nacional peruana y sus desafíos

La conmemoración de figuras históricas, avances en educación y conservación plantea interrogantes sobre cómo se construyen los referentes colectivos y se enfrentan los retos del Perú contemporáneo

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La jornada reúne aniversarios ligados a personalidades religiosas, figuras deportivas y hechos políticos, al igual que iniciativas en favor de la biodiversidad y la promoción de la educación pública en el país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? Qué se celebra el 20 de mayo en el Perú reúne acontecimientos históricos, deportivos, políticos y educativos que marcaron la memoria nacional.

La fecha recuerda el nacimiento de Manuel Tovar y Chamorro, influyente arzobispo y figura intelectual de la Iglesia peruana, así como de ‘Lolo’ Fernández, máximo ídolo histórico de Universitario y referente del fútbol peruano.

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También se conmemora el nacimiento de Vladimiro Montesinos, personaje central de la crisis política del régimen de Alberto Fujimori. Además, destaca la creación del Santuario Nacional Tabaconas Namballe para proteger ecosistemas andinos y el Día del Texto Escolar Peruano, orientado a promover educación equitativa y acceso al conocimiento.

20 de mayo de 1844 - nació Manuel Tovar y Chamorro, arzobispo y figura clave de la Iglesia peruana

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Manuel Tovar y Chamorro destacó como una de las figuras más influyentes de la Iglesia peruana, impulsando labores intelectuales, políticas y religiosas en el Perú republicano. (BNP)

Manuel Tovar y Chamorro nació el 20 de mayo de 1844 en Sayán y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la Iglesia Católica en el Perú republicano.

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Estudió en el Seminario de Santo Toribio, donde destacó por su brillante formación académica y su defensa de las ideas católicas. Durante la Guerra del Pacífico promovió el patriotismo y protegió instituciones religiosas del saqueo.

Fue diputado, ministro de Justicia y posteriormente arzobispo de Lima desde 1898 hasta 1907. También impulsó la restauración de la Catedral de Lima y desarrolló una intensa labor intelectual y periodística.

20 de mayo de 1913 - nació Lolo Fernández, máximo ídolo histórico de Universitario y goleador peruano

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Ídolo eterno del deporte peruano, Lolo Fernández brilló con Universitario y la selección nacional, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol sudamericano. (Andina)

Teodoro “Lolo” Fernández nació el 20 de mayo de 1913 en Cañete y se convirtió en uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia del Perú. Desarrolló toda su carrera en Universitario de Deportes, club con el que ganó múltiples campeonatos y se consolidó como máximo referente.

Destacó por su potente remate, capacidad goleadora y liderazgo dentro del campo. Con la selección peruana conquistó la Copa América de 1939, torneo en el que fue goleador.

Su lealtad a Universitario y su impacto en el fútbol nacional lo transformaron en símbolo eterno del deporte peruano y admirado por generaciones.

20 de mayo de 1945 - nació Vladimiro Montesinos, exasesor clave del régimen de Alberto Fujimori

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La figura de Vladimiro Montesinos quedó asociada a la crisis del régimen fujimorista y a diversos procesos judiciales que impactaron la historia reciente del Perú. (Andina)

Vladimiro Montesinos nació el 20 de mayo de 1945 en Arequipa y se convirtió en una de las figuras más controvertidas de la política peruana contemporánea.

Fue oficial del Ejército y posteriormente asesor de inteligencia durante el gobierno de Alberto Fujimori, ejerciendo una enorme influencia sobre las Fuerzas Armadas, el sistema de seguridad y diversos sectores del Estado.

Su nombre quedó vinculado a numerosos casos de corrupción, espionaje y violaciones de derechos humanos revelados tras la difusión de los “vladivideos” en el año 2000. La caída del régimen fujimorista derivó en su captura y en múltiples procesos judiciales que marcaron la historia política reciente del Perú.

20 de mayo de 1988 - crearon el Santuario Nacional Tabaconas Namballe para proteger el páramo peruano

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El Santuario Nacional Tabaconas Namballe fue creado en Cajamarca para proteger ecosistemas de páramo y especies amenazadas en una de las áreas naturales más valiosas del país. (Gobierno Regional de Cajamarca)

El Santuario Nacional Tabaconas Namballe fue creado el 20 de mayo de 1988 en la región Cajamarca con el objetivo de proteger el ecosistema de páramo, uno de los más escasos y frágiles del Perú.

Ubicado en la provincia de San Ignacio, el santuario conserva bosques de neblina, lagunas y especies amenazadas como el oso de anteojos y el tapir de altura. Además, protege importantes cuencas hidrográficas que abastecen de agua a la zona.

El área natural abarca más de 32 mil hectáreas y es administrada por el SERNANP, entidad encargada de impulsar su conservación, investigación científica y preservación ambiental.

20 de mayo de 1989 - Perú instauró el Día del Texto Escolar para promover educación equitativa y acceso al conocimiento

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El Día del Texto Escolar Peruano busca promover el acceso igualitario a materiales educativos y fortalecer la enseñanza en estudiantes de todas las regiones del país. (Andina)

El Día del Texto Escolar Peruano se celebra cada 20 de mayo desde 1989, cuando fue establecido mediante la Ley N.° 25091 para resaltar la importancia de los libros de texto en la educación pública.

La fecha busca garantizar el acceso equitativo a materiales educativos de calidad para estudiantes de todas las regiones del país, contribuyendo a reducir las brechas entre zonas urbanas y rurales. Además, promueve valores como la equidad, la interculturalidad y la ciudadanía.

En esta jornada, diversas instituciones educativas organizan actividades pedagógicas y campañas orientadas al cuidado, uso responsable y valoración de los materiales escolares como herramientas fundamentales del aprendizaje.

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