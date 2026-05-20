No es Lima ni Cusco: el único departamento peruano donde conviven costa, sierra y selva junto a playas y patrimonio histórico

En el norte del Perú se encuentra un departamento que es un verdadero laboratorio climático que desafía las categorías tradicionales de clima. (Infobae)

Perú reúne una de las geografías más diversas de Sudamérica. La presencia de desiertos costeros, cadenas montañosas y extensas áreas amazónicas genera contrastes climáticos que modifican la vida cotidiana, la producción agrícola y las actividades económicas en distintas regiones del país. Esa variedad también despertó el interés de investigadores y organismos especializados que estudiaron durante décadas el comportamiento atmosférico del territorio peruano.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, identificó en 2020 un total de 38 tipos de clima en el país, según la clasificación de Warren Thornthwaite. Esa condición convierte al territorio peruano en uno de los espacios con mayor complejidad climática de la región. La interacción entre la cordillera de los Andes, el océano Pacífico y la Amazonía influye de manera directa en la formación de microclimas.

PUBLICIDAD

Dentro de ese escenario destaca La Libertad, departamento ubicado en el norte peruano que concentra costa, sierra y selva dentro de un mismo territorio. Su posición geográfica permite registrar diferencias térmicas y ambientales entre provincias cercanas, además de paisajes que van desde playas y desiertos hasta zonas altoandinas y sectores amazónicos.

La región también mantiene relevancia histórica y cultural. En su territorio permanecen evidencias de antiguas civilizaciones prehispánicas y espacios reconocidos por la Unesco, mientras actividades vinculadas al turismo, la agroexportación y la minería sostienen parte importante de su economía.

PUBLICIDAD

Un territorio marcado por tres regiones naturales

En el norte del Perú se encuentra un departamento que es un verdadero laboratorio climático que desafía las categorías tradicionales de clima. (Infobae / Andina)

La Libertad limita con departamentos como Áncash, Lambayeque, Huánuco, San Martín y Amazonas. Esa ubicación facilita la coexistencia de zonas costeras, áreas andinas y sectores de selva alta dentro de una misma jurisdicción.

El departamento alberga dos espacios declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. Uno corresponde al Parque Nacional del Río Abiseo, reconocido desde 1983. El otro corresponde a Chan Chan, incorporado en 1986. Ambos lugares forman parte de los principales circuitos culturales y turísticos del norte peruano.

PUBLICIDAD

La región también conserva vestigios de antiguas sociedades como los mochicas, los chimúes y grupos vinculados a la cultura Cajamarca. Posteriormente, el territorio pasó al dominio incaico y luego quedó bajo administración española tras la conquista.

Variaciones climáticas entre costa y sierra

El balneario de Huanchaco Foto: Worldly Adventurer

Las condiciones climáticas cambian de manera considerable entre las provincias costeras y las zonas andinas de La Libertad. En la franja litoral, las temperaturas suelen oscilar entre 20 °C y 21 °C, aunque durante el verano de 2017 superaron los 30 °C.

PUBLICIDAD

Durante invierno y otoño aparecen garúas y neblinas frecuentes en sectores cercanos a Trujillo. Ese comportamiento climático guarda relación con la transición entre áreas desérticas y campos agrícolas impulsados por el proyecto Chavimochic.

En las provincias andinas predominan días secos y templados, mientras las noches registran temperaturas más bajas. Entre enero y marzo se desarrolla la temporada de lluvias, fenómeno que modifica el paisaje rural y favorece actividades agrícolas en distintas localidades de altura.

PUBLICIDAD

La “Ciudad de la eterna primavera”

Conmemorar la fundación de Trujillo es celebrar no solo su historia, sino también su identidad vibrante, su clima templado y sus playas radiantes, que la hacen merecedora del título de "ciudad de la eterna primavera. (Composición: Infobae / Andina)

Trujillo recibe el apelativo de “Ciudad de la eterna primavera” debido a la estabilidad de sus temperaturas durante gran parte del año. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, la ciudad presenta un clima templado, desértico y oceánico.

Las variaciones térmicas entre estaciones suelen ser moderadas. Esa característica favorece actividades turísticas, recorridos urbanos y visitas a balnearios cercanos. Las jornadas soleadas predominan durante buena parte del calendario anual.

PUBLICIDAD

Las playas de Huanchaco, Chicama y Pacasmayo forman parte de los principales destinos costeros de la región. Huanchaco conserva el uso de los tradicionales caballitos de totora, mientras Chicama mantiene reconocimiento internacional por la extensión de su ola izquierda. Pacasmayo concentra actividades vinculadas al windsurf durante gran parte del año.

Entre los atractivos naturales más visitados de la región aparecen las Dunas de Conache, ubicadas cerca de Trujillo. El lugar concentra actividades recreativas y deportivas vinculadas al desierto, además de recorridos turísticos que aprovechan las características del paisaje arenoso.

PUBLICIDAD

En las zonas altas también permanecen bosques de puyas de Raimondi y poblaciones de guanacos, especies que forman parte de la biodiversidad andina del departamento. Pequeños pueblos serranos conservan prácticas tradicionales y formas de vida relacionadas con la agricultura y la ganadería.