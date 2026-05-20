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El sorpresivo primer once de Héctor Cúper para su debut como DT en Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

Los cremas visitan la capital uruguaya en el estreno del entrenador argentino en el banco crema y con ambos equipos igualados con cuatro puntos

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Universitario de Deportes – Nacional de Uruguay – Héctor Cúper - Copa Libertadores – Perú – 19 mayo
El equipo peruano llega a Montevideo con la presión de sumar puntos claves ante un Nacional urgido de victoria, en el estreno oficial de Héctor Cúper como entrenador de Universitario por la Copa Libertadores 2026 (EFE)

Universitario de Deportes afrontará una visita determinante a Nacional de Uruguay por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, en el Estadio Gran Parque Central, en Montevideo.

El encuentro marcará el estreno oficial de Héctor Cúper como entrenador del club peruano, mientras que el equipo local, dirigido por Jorge Bava, llega con la obligación de sumar de a tres para no despedirse del torneo.

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La tabla añade presión: ambos comparten cuatro puntos, con ligera ventaja para los peruanos en la diferencia de goles (-1 contra -3). El partido se jugará el miércoles 20 de mayo de 2026 a las 17:00 de Perú (22:00 GMT) y contará con transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

El posible 11 de Universitario para el debut de Héctor Cúper

Universitario de Deportes – Nacional de Uruguay – Héctor Cúper - Copa Libertadores – Perú – 19 mayo
Héctor Cúper alista una formación equilibrada para su estreno con Universitario, en un partido decisivo que puede definir el futuro crema en la Copa Libertadores. (Universitario de Deportes)

Con el cambio de mando ya consumado, Cúper proyecta una alineación pensada para sostener el ritmo de un rival que suele empujar desde el inicio cuando actúa en Montevideo. La información difundida por el Diario Líbero apuntó a una formación que prioriza el orden, con una estructura que busca competir el mediocampo y proteger la última línea.

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En el arco, el elegido sería Miguel Vargas. Por delante, la zaga estaría integrada por Caín Fara, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto, en un esquema que apuesta por centrales con presencia en el juego aéreo y laterales con salida medida, sin desproteger la espalda cuando el rival presione alto.

El centro del campo sería el sector con mayor densidad de nombres. Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha y José Carabalí aparecen como las piezas para construir el bloque de recuperación y primera entrega, con Concha como enlace y Murrugarra como sostén del retroceso. La intención, de acuerdo con la misma versión, pasaría por evitar que Nacional gane segundas jugadas cerca del área y por salir con pases cortos para no rifar la pelota en el inicio.

Arriba, la dupla prevista la conformarían Lisandro Alzugaray y Alex Valera. En este modelo, Valera asoma como referencia para disputar balones directos y fijar a los centrales, mientras que Alzugaray aparece como una opción para atacar los intervalos y rematar desde segunda línea si el partido se abre.

Universitario llega a esta jornada desde el tercer lugar del grupo, con 4 puntos y una diferencia de goles de -1. En la fecha anterior perdió 1-2 ante Coquimbo Unido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, con dos goles del argentino Guido Vadalá, resultado que estrechó el margen de error en la recta final de la fase de grupos.

El posible 11 de Nacional y la apuesta ofensiva de Jorge Bava

Universitario de Deportes – Nacional de Uruguay – Héctor Cúper - Copa Libertadores – Perú – 19 mayo
Nacional afrontará el duelo ante Universitario con una propuesta ofensiva y la obligación de ganar para no quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026. (Universitario de Deportes)

Del otro lado, Nacional se prepara con la premisa de que el margen es mínimo. Según la previa, una igualdad o una derrota lo dejarían fuera de carrera en la Copa Libertadores, por lo que Bava alista un equipo con varios nombres de ataque, dispuesto a empujar el trámite desde el arranque para hacer valer la localía en el Gran Parque Central.

Entre las variantes mencionadas en la previa aparecen dos listados de jugadores. Uno de ellos plantea una formación con Luis Mejía en el arco; una defensa con Agustín Rogel, Sebastián Coates, Camilo Cándido y Emiliano Ancheta; un mediocampo con Luciano Boggio, Alexander Dos Santos y Nicolás Lodeiro; y una zona ofensiva con Baltasar Barcía, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.

Otra proyección de equipo, también difundida en la previa, incluyó nombres como Tomás Viera, Lucas Rodríguez, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Silvera, además de Mejía, Coates, Cándido, Ancheta, Barcia, Dos Santos y Gómez. En ambos casos, la idea central es similar: acumular futbolistas de vocación ofensiva, atacar con gente por dentro y por fuera, y obligar a Universitario a defender cerca de su área durante varios pasajes.

Nacional ocupa el cuarto puesto del Grupo B con 4 puntos y un saldo de -3 en diferencia de goles. En la fecha 4 recibió un golpe fuerte: cayó 0-3 ante Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro, con goles de Luis Sandoval, Jherson Mosquera y Jersson González. Antes de ese resultado, también había perdido 2-4 frente a Universitario en Lima, un antecedente directo que elevó la presión sobre el equipo uruguayo.

En el plano local, el conjunto montevideano arribó con impulso por sus recientes resultados en el Campeonato Uruguayo. La previa consignó dos triunfos seguidos: 4-0 ante Cerro Largo y 2-1 sobre Montevideo City Torque. En ese último partido, los goles fueron de Camilo Cándido y Maximiliano Silvera, un dato que refuerza el protagonismo de los atacantes previstos para esta jornada continental.

Hora del partido, transmisión y arbitraje designado por Conmebol

Universitario de Deportes – Nacional de Uruguay – Héctor Cúper - Copa Libertadores – Perú – 19 mayo
Universitario y Nacional disputarán en Montevideo un partido decisivo por el Grupo B, con transmisión internacional y arbitraje argentino designado por Conmebol. (Club Nacional de Footbal)

El duelo entre Universitario de Deportes y Nacional quedó programado para el miércoles 20 de mayo de 2026 en el Estadio Gran Parque Central, por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. El inicio será a las 17:00 de Perú y a las 19:00 de Uruguay, con equivalencias informadas para otros países: 16:00 en México; 17:00 en Colombia y Ecuador; 18:00 en Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y 19:00 en Paraguay, Brasil y Argentina. A nivel internacional, la referencia horaria informada fue 22:00 GMT.

La transmisión estará a cargo de ESPN y también estará disponible vía streaming por Disney+ Premium, según la programación indicada para la competencia. El encuentro será clave para el cierre del grupo: Universitario intentará sostener sus opciones de acceder a octavos y, como mínimo, asegurarse un camino hacia la Copa Sudamericana a través del tercer puesto; Nacional, en cambio, enfrentará el partido con la consigna explícita de ganar para continuar en la disputa.

En el apartado arbitral, la Comisión de Árbitros de la Conmebol designó al argentino Darío Herrera como juez principal. Juan Belatti será el primer asistente, Maximiliano Del Yesso actuará como segundo asistente y Sebastián Zunino será el cuarto árbitro. En el VAR estará Hernán Mastrángelo, con Lucas Novelli como AVAR.

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