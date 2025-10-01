Perú

Aprueba acusación constitucional contra Betssy Chávez por presuntamente beneficiar a su expareja

Expremier es señalada de cometer supuestos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias tras favorecer con puestos en el Estado a familiares de Abel Sotelo Villa, con quien se le vinculó sentimentalmente

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Pleno del Congreso aprobó acusar
Pleno del Congreso aprobó acusar a la expremier. | PJ

Con 51 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles la acusación constitucional contra Betssy Chávez por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias. La decisión se tomó durante la sesión realizada desde las 15:00 horas, en la que se debatió el informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La medida fue sustentada en la denuncia 355, presentada en abril de 2023 por la Fiscalía de la Nación, en ese entonces a cargo de Patricia Benavides. El documento señala que, en calidad de exministra y suspendida congresista, la funcionaria habría favorecido con puestos en el Estado a familiares de su expareja, Abel Sotelo Villa. El informe establece que las contrataciones no guardaban relación con el interés institucional y habrían respondido a intereses ajenos, particularmente, al entorno familiar de Sotelo Villa.

“Se ha determinado la existencia de indicios razonables respecto a la conduta atribuida a Betssy Chávez, quien habría dispuesto la contratación de los hermanos de la entonces pareja presidencial. Dicha contratación se encuentra sustentada en la declaración de los involucrados, quienes reconocen haber sido contratados por disposición de la congresista. […] La denunciada también reconoce haber ordenado las contrataciones”, mencionó la presidenta de la SAC, Lady Camones.

Lady Camones sustentó la acusación
Lady Camones sustentó la acusación contra Betssy Chávez. | Congreso

Durante la sesión plenaria, la defensa de Chávez, encabezada por el abogado Raúl Noblecilla, tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos. En lugar de responder a las imputaciones, se dedicó a enaltecer la imagen de la expremier y el golpista Pedro Castillo, así como cuestionar a Patricia Benavides y Alberto Fujimori.

“Hay que recordar quién fue Patricia Benavides, el alfil de la conspiración para que llegara un 7 de diciembre para derrocar el voto popular. Es aquella fiscal que instaló ese equipo de especial contra la corrupción en el poder, dirigido contra Pedro Castillo y los referentes de izquierda. […] Betssy Chávez a pesar del secuestro político ha intentado hacer defensa en los múltiples escenarios en los cuales se les persigue políticamente, al igual que a Pedro Castillo”, esbozó durante parte de su intervención.

Informe aprobado refiere que la exfuncionaria habría intervenido para que Antonio Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo, accediera a cargos dentro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). Además, la entonces parlamentaria facilitó contrataciones de Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa, hermanos de Sotelo, en su propio despacho congresal.

Cabe mencionar que si bien la suspendida funcionaria negó tener una relación con Sotelo, se difundió un video en el que se les ve dándose abrazándose y dándose un beso durante la celebración de un cumpleaños.

Expremier y Abel Sotelo en
Expremier y Abel Sotelo en la celebración de un cumpleaños. | Cuarto Poder

Aunque la decisión del Congreso no implica una sentencia judicial, sí abre el camino para una investigación fiscal y un eventual enjuiciamiento de los hechos. El Ministerio Público será responsable de iniciar las diligencias formales en el marco de la investigación penal, según lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución y las leyes vigentes.

Temas Relacionados

Betssy ChávezCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto ‘crema’, cuya andadura es más que espléndida con Jorge Fossati en la banca, es el único líder del torneo y necesita sumar de a tres para no perder el liderazgo. Conoce cómo sintonizar este encuentro, a desarrollarse en Trujillo

Dónde ver Universitario vs Alianza

Gustavo Salcedo se excusa y revela los motivos de su agresión a Christian Rodríguez: “Buscaba una disculpa que nunca llegó”

El todavía esposo de Maju Mantilla habló en ‘Amor y Fuego’ y reveló qué lo llevó a agredir al productor en plena vía pública.

Gustavo Salcedo se excusa y

Retiro AFP 2025: Si mi DNI termina en 1, ¿en qué fechas puedo hacer mi solicitud y cuándo me depositarían?

La Asociación AFP confirmó que, tal como se hizo en anteriores ocasiones, se atenderán los pedidos de acceso a fondos de manera escalonada

Retiro AFP 2025: Si mi

Alerta de huaico en Lima y 9 regiones: Puno en nivel de peligro “alto” por activación de quebradas

De acuerdo con la advertencia de Indeci y Senamhi, el fenómeno peligroso podría provocar flujos de lodo, crecidas de detritos y deslizamientos de tierra en distintas provincias hasta el miércoles 2 de octubre

Alerta de huaico en Lima

Los Tinelli y Milett Figueroa llegan al Perú para grabar reality: Doña Martha revela la fecha oficial

La madre de Milett contó detalles de la relación de su hija con Marcelo Tinelli y confirmó la fecha de grabaciones en Perú.

Los Tinelli y Milett Figueroa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El paso fronterizo Collpa–Thola Kollo,

El paso fronterizo Collpa–Thola Kollo, entre Perú y Bolivia, quedará habilitado de forma permanente

Complican a Andrés Hurtado: Los Siucho Neira entregaron fotos, videos y chats que confirmarían delitos de Chibolín

Andrés Hurtado pide salir en libertad y advierte al juez Checkley: “No se deje sorprender por el fiscal”

Juez ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo tal como lo hizo con Alberto Fujimori

César Acuña renunciará al Gobierno Regional de La Libertad en menos de dos semanas, anuncia Eduardo Salhuana

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo se excusa y

Gustavo Salcedo se excusa y revela los motivos de su agresión a Christian Rodríguez: “Buscaba una disculpa que nunca llegó”

Los Tinelli y Milett Figueroa llegan al Perú para grabar reality: Doña Martha revela la fecha oficial

Dayanita rechaza excusa de Jair Céspedes sobre el alcohol tras mensajes polémicos en redes: “él sabe lo que hace”

Bárbara Mori: su protagónico en ‘Mistura’, el eterno cariño por Christian Meier y la gratitud que le dejó ‘Rubí’

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

DEPORTES

Dónde ver Universitario vs Alianza

Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La fuerte advertencia de Roberto Mosquera a Alianza Universidad en Liga 1 2025: “Quien no pueda jugar con presión, mejor que se dedique al ajedrez”

Voleibolistas peruanas que destacan en el extranjero: Ángela Leyva y otras figuras para seguir en la temporada 2025/26

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Jean Ferrari quedó desilusionado tras buscar DT de Perú en Argentina y apunta a otro país: “Las reuniones no fueron lo que esperaba”