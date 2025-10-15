Perú

Corte Suprema aprueba pedir extradición de exasesor de María Agüero a España por el caso “mochasueldos”

El máximo tribunal penal de Perú dio luz verde a la solicitud para que César Alexis de la Cruz, detenido en Madrid, enfrente cargos por recorte de sueldos a trabajadores del despacho de la congresista de Perú Libre

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
César de la Cruz es investigado por delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.| RPP

La Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud de extradición de César Alexis de la Cruz Canales, exasesor parlamentario de María Agüero, congresista de Perú Libre, para que responda ante la justicia peruana por presunta participación en el esquema de recorte de sueldos a trabajadores conocido como el caso “mochasueldos”. La decisión, anunciada por RPP, fue emitida por la Sala Penal Permanente, que consideró cumplidos los requisitos legales nacionales e internacionales para activar el procedimiento con el Reino de España, país donde se localizó y detuvo al investigado en agosto de 2025.

El proceso se centra en las acusaciones de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos por hechos registrados en el Congreso entre junio de 2022 y mayo de 2023. El Ministerio Público atribuye a De la Cruz haber solicitado, canalizado y distribuido transferencias bancarias, abonos a través de aplicaciones y pagos en efectivo por parte de empleados del despacho de Agüero, quienes supuestamente eran obligados o inducidos a entregar un porcentaje de sus remuneraciones, utilizando como justificación necesidades logísticas, gastos operativos y, en algunos testimonios, supuestas “aportaciones al partido” Perú Libre. El expediente indica que el monto recaudado en el periodo investigado alcanzó entre S/ 28.137,50 y S/ 28.337,50, en varias cuentas bancarias a nombre del exasesor.

La detención provisional de De la Cruz se produjo en Madrid el 19 de agosto de 2025 por agentes de la Interpol, tras una notificación roja internacional emitida a solicitud de las autoridades peruanas. La captura se realizó luego de que el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictara un mandato de prisión preventiva por 18 meses contra el exfuncionario y otros presuntos involucrados, como Edson Flores, también exasesor de la parlamentaria y ya recluido en Perú.

Perú Libre respalda a la
Perú Libre respalda a la congresista y sus extrabajadores. Foto: composición Congreso/captura Latina

Según relató la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, se cumplió el principio de doble incriminación, ya que los delitos imputados están previstos tanto en la legislación peruana como en la española. “La extradición es admisible si el acto constituye delito en ambos Estados y supera el umbral de gravedad previsto en el tratado bilateral”, detalló la resolución a la que accedió RPP. El tribunal también consideró probado el cumplimiento de los requisitos procesales y el carácter común de los delitos, sin relación con figuras políticas, lo que permitiría la cooperación internacional.

El expediente describe cómo De la Cruz habría funcionado como el principal recaudador del dinero extraído de los sueldos del personal asignado al despacho y a comisiones presididas o influenciadas por la congresista Agüero. En las cuentas del exasesor se detectaron depósitos por parte de más de diez trabajadores e ingresos en efectivo de procedencia no justificada. La documentación judicial señala pagos regulares que equivalían a un 10% de las remuneraciones mensuales, en algunos casos reseñados bajo el concepto de “diezmo”. Testigos y testimonios protegidos incluidos en el proceso afirman que la entrega de este dinero era condición para mantener el puesto y que el propio exasesor recordaba la exigencia mediante mensajes y reuniones.

Adicionalmente, la fiscalía identificó transferencias de la cuenta personal de Agüero por sumas relevantes, así como la participación de familiares en algunas operaciones. El análisis revisó el flujo de fondos, detectando movimientos bancarios superiores a S/ 131.000 en depósitos en efectivo de origen desconocido, además de la adquisición de vehículos y salidas de capital que no se correspondían con los ingresos legítimos declarados por el exfuncionario. El Ministerio Público determinó la existencia de indicios de incremento patrimonial injustificado y de actos de conversión de dinero considerado lavado de activos.

Tras la captura en España, el tribunal judicial español concedió la libertad provisional a De la Cruz mientras se tramita la solicitud de extradición. No obstante, las autoridades peruanas mantienen el mandato de detención basado en la prisión preventiva dictada por el Poder Judicial. La Sala Penal Permanente dispuso remitir todo el cuadernillo de extradición al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como notificar a la Fiscalía de la Nación para que gestione oficialmente el proceso ante el gobierno español.

Temas Relacionados

María AgueroPerú LibreCésar de la CruzPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

El exjefe de Gabinete relató cómo Dina Boluarte reaccionó al ser notificada de que dejaría el cargo de ministra en medio del proceso de vacancia contra Pedro Castillo

Aníbal Torres relata reacción de

Dos días de alerta en Real Plaza Centro Cívico tras amagos de incendio: Explicación oficial del centro comercial

Emergencias en ductos de restaurantes activan protocolos y cierran locales, mientras el centro comercial explica medidas tomadas y compromete más controles

Dos días de alerta en

Vicente Tiburcio, nuevo ministro del Interior, combatió en el Alto Huallaga y logró capturar a 20 narcoterroristas en 2007

Integró junto a Óscar Arriola y Harvey Colchado el operativo Huracán, una acción que marcó un hito en la lucha contra el narcoterrorismo y los remanentes de Sendero Luminoso

Vicente Tiburcio, nuevo ministro del

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

El periodista Horacio Zimmermann dio a conocer que el panorama del ‘Pirata’ y el ‘Depredador’ cambiaría para el próximo año debido a una drástica decisión del club ‘blanquiazul’

Alianza Lima ficharía a dos

Fernando Velasco fue vacado como alcalde de Chorrillos por irregularidades, pero sucesor también es investigado: fue captado recibiendo S/ 5 mil

El teniente alcalde, Richard Cortez Melgarejo, quien deberá asumir el liderazgo del distrito fue captado en un video recibiendo fajos de billetes durante una reunión privada

Fernando Velasco fue vacado como
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Aníbal Torres relata reacción de

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

Fernando Velasco fue vacado como alcalde de Chorrillos por irregularidades, pero sucesor también es investigado: fue captado recibiendo S/ 5 mil

Elecciones 2026: Esta es la lista actualizada de candidatos presidenciales a menos de 6 meses de los comicios generales

Carlos Malaver saluda designación de Vicente Tiburcio y pide continuar el trabajo que realizó: “Creo que he colaborado con un granito de arena”

¿Habrá estado de emergencia en todo Lima?: La respuesta del presidente José Jerí ante pedido desde el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Will Smith peruano pasó por

Will Smith peruano pasó por casting de ‘Yo Soy’ y sorprendió al jurado al cantar ‘El príncipe del rap’ en español: “No sé inglés”

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde Perú el desfile al que asistirá Natalie Vértiz

Imitadora de Michael Jackson sorprende al jurado de ‘Yo Soy’ y los deja con la boca abierta

Silvia Cornejo y todos los escándalos que protagonizó con su pareja Jean Paul Gabuteau

‘El Flaco’ Granda cuenta por qué aceptó la oferta de ‘El Gran Chef Famosos’: “Escuché el sueldo del programa”

DEPORTES

Alianza Lima ficharía a dos

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”