Perú

Tutankamón llega a Lima: Réplica oficial de la máscara funeraria egipcia se exhibirá por primera vez en Perú

La emblemática pieza, donada por la Embajada de Egipto, inaugura la Sala de Culturas Milenarias del Museo Metropolitano y marca un hito en el intercambio cultural entre ambas naciones

Guardar
Google icon
Réplica oficial de la máscara funeraria de Tutankamón será exhibida en Lima.
Réplica oficial de la máscara funeraria de Tutankamón será exhibida en Lima.

La máscara funeraria de Tutankamón, uno de los símbolos más universales de la civilización egipcia, será exhibida en Lima a través de una réplica oficial, gestionada y donada por la Embajada de la República Árabe de Egipto en Perú.

La ceremonia de develación tuvo lugar en el Museo Metropolitano y contó con la participación de autoridades municipales y diplomáticas, entre ellas la teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales Castillo, y el embajador Ahmed Hamdi Bark Mohamed.

PUBLICIDAD

Esta réplica, reproducida con exactitud a la original hallada en 1922 en el Valle de los Reyes, se convierte en la primera pieza de la futura Sala de Culturas Milenarias. El proyecto, impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), busca poner en valor el legado de las grandes civilizaciones del mundo y abrir un espacio de diálogo e intercambio educativo para el público peruano.

La iniciativa contempla la llegada progresiva de nuevas piezas y réplicas universales, donadas por embajadas de diferentes países acreditados en Perú a lo largo del año.

PUBLICIDAD

El evento diplomático subrayó el valor de la máscara de Tutankamón como un puente cultural entre Egipto y las culturas originarias del Perú. La escultura permitirá a los visitantes acercarse al esplendor y los rituales funerarios del antiguo Egipto, en un contexto de intercambio patrimonial que fortalece la educación y la cooperación internacional.

Tutankamón y el gobierno egipcio
crédito: Griffith Institute, University of Oxford

Un legado milenario

La exposición de la máscara de Tutankamón en Lima invita a recorrer la historia del hallazgo que marcó la arqueología moderna. Hace más de un siglo, en noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter y su equipo descubrieron la tumba del joven faraón, un suceso que despertó el interés mundial y cimentó el mito egipcio en la cultura popular.

Carter, originalmente contratado como dibujante, dedicó años de exploración en el Valle de los Reyes, hasta que una jornada de excavación reveló los primeros peldaños hacia la tumba sellada.

El hallazgo, tras años de búsqueda y frustración, superó cualquier expectativa. La tumba albergaba más de cinco mil piezas, incluyendo la icónica máscara mortuoria de oro, muebles, joyas y objetos rituales.

El descubrimiento fue rápidamente difundido a través de fotografías y exclusivas periodísticas, convirtiendo a Tutankamón en el faraón más conocido fuera de Egipto, pese a su corta vida y escaso protagonismo histórico.

La maldición

La máscara de Tutankamón ha trascendido el ámbito arqueológico para convertirse en un ícono global, rodeado de relatos y analogías. Entre las leyendas más difundidas está la llamada maldición del faraón, atribuida a la supuesta inscripción de advertencias en la tumba, aunque los historiadores no han encontrado pruebas concluyentes de su existencia. A pesar de las muertes asociadas al descubrimiento, la ciencia atribuye los desenlaces a causas naturales y a las condiciones sanitarias de la época.

La llegada de la réplica a Lima materializa el poder de los objetos culturales para conectar épocas y geografías. Así como la tumba de Tutankamón fue resguardada durante siglos y finalmente compartida con el mundo, la máscara funeraria se convierte ahora en una puerta de acceso para el público peruano a los enigmas y la riqueza de la civilización egipcia, promoviendo el diálogo entre herencias milenarias.

Temas Relacionados

LimaEgipcioTutankamónMMLMunicipalidad de Limaperu-noticias

Más Noticias

Reportan incidente contra Roberto Sánchez en San Marcos: llegó al campus y alumnos lo expulsaron en medio de toma

Infobae Perú conoció que se ha convocado una asamblea para analizar lo sucedido con el candidato de Juntos Por el Perú, quien se medirá en el balotaje contra Keiko Fujimori

Reportan incidente contra Roberto Sánchez en San Marcos: llegó al campus y alumnos lo expulsaron en medio de toma

Conciertos de BTS en Estadio de San Marcos siguen en pie: ARMY Perú reafirma que los shows de octubre serán un éxito

Tras el cambio de locación del evento evangélico Gospel Fest por la toma de la UNMSM, ARMY Perú aseguró que los conciertos de BTS (7, 9 y 10 de octubre de 2026) se realizarán con normalidad.

Conciertos de BTS en Estadio de San Marcos siguen en pie: ARMY Perú reafirma que los shows de octubre serán un éxito

Vidrio, plástico o acero inoxidable: ¿qué tipo de táper es más seguro y práctico para conservar los alimentos?

No todos los materiales cumplen la misma función en la cocina: cada uno tiene ventajas y riesgos que pueden influir en la frescura, la conservación y la seguridad de los alimentos que consumes a diario, especialmente cuando se trata de guardarlos, transportarlos o recalentarlos

Vidrio, plástico o acero inoxidable: ¿qué tipo de táper es más seguro y práctico para conservar los alimentos?

ENLA 2025: el 88 % de los alumnos de quinto de secundaria no alcanza el nivel satisfactorio en Matemática ni en Lectura

Los resultados de la evaluación nacional muestran que las deficiencias se acumulan durante toda la trayectoria escolar y condicionan el acceso a estudios superiores y a empleos de calidad

ENLA 2025: el 88 % de los alumnos de quinto de secundaria no alcanza el nivel satisfactorio en Matemática ni en Lectura

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 19 de mayo

El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 19 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori lidera la seguridad en medios y Roberto Sánchez la esperanza en Instagram, según análisis de sentimiento

Keiko Fujimori lidera la seguridad en medios y Roberto Sánchez la esperanza en Instagram, según análisis de sentimiento

Reportan incidente contra Roberto Sánchez en San Marcos: llegó al campus y alumnos lo expulsaron en medio de toma

¿Cómo será el debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Formato, duración, reglas y temas clave

Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: JNE detalla el formato del debate y los temas que los candidatos abordarán

Rafael López Aliaga: El jefe del JNE “emborrachó” a los observadores internacionales “con la plata del pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Marisol se muestra aliviada luego que Christian Cueva negara romance: “Esperaba que llegara este día”

Marisol se muestra aliviada luego que Christian Cueva negara romance: “Esperaba que llegara este día”

Conciertos de BTS en Estadio de San Marcos siguen en pie: ARMY Perú reafirma que los shows de octubre serán un éxito

Cachay revela la secuela de su accidente en Olmos y el costo de 25 mil soles para salvar su muñeca

Rodrigo González a Darinka Ramírez: “No cuadra exigir más pensión y salir con una cartera de Louis Vuitton, es inconsecuente”

Tilsa Lozano destapa en vivo los problemas económicos que le dejó su matrimonio con Jackson Mora: “Nunca firmes un papel”

DEPORTES

Sport Boys bajo la lupa: SAFAP denunció cuotas impagas de marzo y abril y solicitó sanciones a la FPF

Sport Boys bajo la lupa: SAFAP denunció cuotas impagas de marzo y abril y solicitó sanciones a la FPF

El sorpresivo primer once de Héctor Cúper para su debut como DT en Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

Antonio Rizola defendió la convocatoria de Karla Ortiz y elogió su actitud: “Tiene la motivación de una niña de 12 años”

Víctor Guzmán avanza a pasos agigantados: disputó su primer partido como titular con Sporting Lisboa B en la Liga Portugal 2

Circolo sorprende con nuevo fichaje: armadora peruana regresa de Europa para reforzar el equipo