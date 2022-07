Los amigos de los sobrinos de Pedro Castillo consiguieron trabajo en el Congreso sin contar con experiencia

Detuvieron al empresario Zamir Villaverde y buscan al sobrino de Pedro Castillo. Foto: Composición.

Una nueva denuncia involucra al entorno familiar del presidente de la República, Pedro Castillo. Esta vez, los amigos de sus sobrinos Jaime, Vilma y Nelsi, hermanos del hoy prófugo Fray Vásquez Castillo, habrían conseguido trabajo en el Congreso de la República sin contar con la debida experiencia que se necesita para laborar en el sector público.

Según el programa dominical Panorama, los afortunados serían los hermanos Danila y Odar Ramos García, así como Wilder Monteza Banda; quienes por su cercanía con los parientes del presidente Castillo fueron contratados por el congresista Américo Gonza (Perú Libre) para que sean parte de su despacho como funcionarios.

Es así que Danila Ramos, quien solo es bachiller, percibe alrededor de 10.000 soles. Por su parte, su hermano Odar Ramos le hace seguridad al congresista Gonza. Cuenta con un curso de instrucción y gana cerca de 7.000 soles. Finalmente, Wilder Monteza sin tener estudios, según el portal de la Sunedu, recibe 6.500 soles como técnico del Congreso.

Los tres contratados por el congresista Gonza y los sobrinos de Castillo tendrían bastante cercanía y eso se evidenció en el último partido de la selección peruana contra Australia con miras al Mundial Qatar 2022, el pasado 13 de junio. Sobre este hecho, el dominical recogió el descargo del integrante de Perú Libre.

“Si hay algo que me caracteriza, es que yo no niego a mis amigos ni a los amigos de los sobrinos. No niego a nadie. Y les da trabajo. Ellos han sido amigos, producto de la campaña. Los contraté para que trabajen conmigo como personal de confianza”, justificó.

LLAMADAS

Hace una semana, el dominical también reveló que Fray Vásquez habría sostenido cientos de llamadas con ministros y congresistas entre julio y noviembre de 2021, con lo cual confirmaría la tesis del Ministerio Público que él era uno de los operadores de la presunta red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Vásquez tuvo 28 comunicaciones con el hoy prófugo exministro Juan Silva. Con él tendría conversaciones de hasta ocho minutos de duración. El historial señala que el sobrino del presidente Castillo era el que se contactaba con Silva al inicio. Sin embargo, los roles de invirtieron entre ambos personajes que habrían hablado entre octubre y noviembre, fechas previas a la licitación del Puente Tarata que es materia de investigación de la fiscalía.

De otro lado, Vásquez también se comunicó con siete ministros pocos días antes de sus nombramientos. Con Dina Boluarte tuvo cuatro contactos telefónicos entre el 24 y 29 de julio antes de su juramentación como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. También llamó una vez a Pedro Francke (entonces titular de Economía), Ciro Gálvez (exministro de Cultura), Guido Bellido (ex primer ministro) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior).

Llamadas de Fray Vásquez al exministro de Transportes Juan Silva. Foto: Panorama.

El pasado 18 de abril, el dominical Panorama también informó del testimonio de un colaborador eficaz que señaló a los dos personajes que coordinaban contrataciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Las reuniones claves sobre asuntos del MTC se llevaban todas a cabo en la vivienda del exministro. En este lugar se manejaban los nombramientos y negociaciones para manejar las contrataciones y licitaciones importantes.

“Las reuniones con el ministro del MTC, Juan Silva Villegas, se realizaban en su casa ubicada en Lince, calle León Velarde, ubicada en una esquina. Casa de tres pisos de color crema o verde y tiene una reja afuera”, contó el colaborador eficaz.