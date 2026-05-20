Keiko Fujimori lidera la seguridad en medios y Roberto Sánchez la esperanza en Instagram, según análisis de sentimiento

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonriendo y saludando, candidatos a la segunda vuelta presidencial de Perú, con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis de sentimiento digital realizado por LatAm Intersect (LATIn) sobre los últimos treinta días de conversación en redes sociales y medios de comunicación revela una brecha emocional sin precedentes entre los dos candidatos que disputarán la presidencia del Perú el próximo 7 de junio: Roberto Sánchez concentra el 99,9 % de asociaciones con la felicidad en Instagram, mientras que Keiko Fujimori acumula el 70,51 % del sentimiento de miedo en esa misma plataforma.

El informe, elaborado a través de la plataforma ECR de Delta Analytics BV, llega días después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmara, con el 100 % de las actas procesadas, que Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el 17 % de los votos en primera vuelta y Sánchez (Juntos por el Perú) el 12 %, lo que los llevó a la segunda vuelta.

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El collage muestra a Roberto Sánchez sosteniendo un sombrero, a Keiko Fujimori votando en una urna de ONPE y al edificio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reflejando el proceso electoral peruano con sus principales actores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roger Darashah, socio y cofundador de LATIn, señaló las diferencias emocionales según la plataforma y el candidato: “Los datos revelan una clara diferencia en los temas que se discuten entre las distintas plataformas sociales y en torno a cada candidato. En Facebook, el principal tema asociado con Fujimori es el medio ambiente, mientras que para Sánchez es la corrupción. En Instagram, el medio ambiente sigue siendo el tema predominante vinculado a la candidata de Fuerza Popular, mientras que para Sánchez la conversación se centra principalmente en la inseguridad”.

El fenómeno de Instagram tiene una lectura política directa. El porcentaje casi absoluto de felicidad que rodea a Sánchez en esa red refleja una movilización masiva del voto rural y joven, que percibe su llegada a la segunda vuelta como una gesta histórica de representación para las zonas andinas y amazónicas del país.

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Presidential candidate Roberto Sanchez of the Together for Peru party holds a campaign rally after the National Jury of Elections announced that he will advance to a runoff election on June 7, in which he will compete for the presidency of Peru against candidate Keiko Fujimori of the Popular Force party, in a neighborhood of Lima, Peru, May 17, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El escenario de Facebook es más turbulento para ambos candidatos. Fujimori enfrenta allí niveles de ira (33,3 %) y tristeza (33,5 %) que prácticamente igualan su porcentaje de felicidad (33,1 %), lo que evidencia una campaña sometida a ataques constantes y una polarización intensa. Sánchez, por su parte, registra una distribución exacta del 25 % para cada una de las cuatro emociones principales: felicidad, ira, tristeza y miedo. “Esta fragmentación indica que Sánchez no ha logrado consolidar un mensaje dominante en esta plataforma, donde su narrativa de esperanza rural se diluye frente a la resistencia de otros sectores”, explicó Darashah.

En los portales de noticias, el retrato emocional de Fujimori cambia de signo, proyectando un optimismo del 55,3 %, lo que la posiciona como la opción preferida entre quienes priorizan el orden económico y la estabilidad frente a la incertidumbre.

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Peru’s presidential candidate Keiko Fujimori arrives to vote at a polling station during the general election, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Agenda temática: quién domina cada territorio

El análisis de LATIn también mapea los temas que cada candidato ha logrado hacer propios. La inseguridad ciudadana sigue siendo el bastión de Fujimori, con un 41,8 % de asociación en la web; su propuesta de mano dura resuena ante la crisis institucional y el avance del crimen organizado. En economía, Fujimori lidera en la web con un 35,6 %, mientras que Sánchez genera un debate más intenso en noticias, con una asociación del 45,6 % que, al mismo tiempo, arrastra un miedo del 52,3 % en ciertos sectores.

El contraste más marcado aparece en medio ambiente: Sánchez alcanza una asociación del 95,9 % en la web, muy por encima de Fujimori, lo que consolida su voto ecologista. En educación, la candidata de Fuerza Popular concentra el 22,4 % de asociación en la web, con foco en la gestión de servicios públicos, mientras que Sánchez muestra un impacto más segmentado: 9,8 % en noticias y 3,8 % en Facebook, con el debate centrado en el acceso y las reformas sociales.

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Un electorado mayoritario que respaldó a candidatos eliminados podría inclinar la balanza en favor de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez en una elección marcada por la fragmentación geográfica y la dispersión del voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El electorado peruano no solo está votando por planes técnicos, está votando basándose en sus estados emocionales”, indicó Darashah. “Mientras un sector busca refugiarse en la seguridad que proyecta Fujimori, otro sector busca expandir la esperanza de cambio que simboliza Sánchez”, agregó el cofundador de LATIn.

Con menos de un mes para la segunda vuelta, la capacidad de ambos candidatos para gestionar el miedo y la ira entre el electorado indeciso será el factor que defina el resultado del 7 de junio.

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