Sport Boys bajo la lupa: SAFAP denunció cuotas impagas de marzo y abril y solicitó sanciones a la FPF

La Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol podría penalizar al club rosado luego de que la Agremiación de Futbolistas Profesionales denunció impagos de marzo y abril, señalando el último abono registrado el 28 de febrero (Sport Boys)

La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) emitió un comunicado en el que sostuvo que Sport Boys continúa con pagos pendientes vinculados al plantel. La organización señaló que el club del Callao registra cuotas vencidas de marzo y abril, asociadas a obligaciones laborales de años anteriores y a convenios de refinanciamiento.

El pronunciamiento se difundió después de que en días recientes circulara información sobre retrasos en depósitos al grupo de jugadores.

PUBLICIDAD

En ese contexto, directivos de la institución rosada habían rechazado que existiera un incumplimiento y afirmaron que el tema quedaría regularizado en los días siguientes. SAFAP, en cambio, reiteró que la deuda permanece y que ya elevó el caso a la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que evalúe la aplicación de castigos previstos en la normativa.

Deuda reconocida por la agremiación y fechas de los pagos

SAFAP confirmó que Sport Boys mantiene cuotas vencidas de marzo y abril y precisó que el último pago registrado por el club fue realizado el 28 de febrero fuera del plazo acordado. (SAFAP)

En su comunicación, SAFAP detalló el estado de la situación financiera vinculada a los compromisos laborales del club. “El Club Sport Boys Association mantiene cuotas vencidas de los meses de marzo y abril, correspondientes a obligaciones laborales de años anteriores y a convenios de refinanciamiento”, indicó el texto.

PUBLICIDAD

La agremiación también precisó cuál fue el último abono que identificó como realizado por la institución. “Además, el último pago realizado por el club fue el pasado 28 de febrero, efectuado fuera del plazo establecido. Asimismo, una nueva cuota de pago está próxima a vencer”, agregó la misiva.

La referencia a los meses involucrados y a la naturaleza de los compromisos apunta a obligaciones arrastradas de periodos previos, además de acuerdos de pago pactados para reprogramar montos ya existentes. SAFAP no incorporó en su comunicado una cifra total de la deuda ni un desglose de montos, pero sí remarcó la existencia de cuotas atrasadas en marzo y abril, junto con el dato de la última fecha registrada de pago.

PUBLICIDAD

Mientras el caso se desarrolla, la organización gremial señaló que la situación genera molestia dentro del grupo de futbolistas. En paralelo, destacó que el equipo mantuvo su ritmo de trabajo y logró resultados deportivos, entre ellos la victoria más reciente frente a Cusco FC.

Pedido de sanciones ante la Comisión de Licencias de la FPF

La agremiación pidió a la FPF aplicar medidas disciplinarias contra Sport Boys tras denunciar cuotas impagas y alertar sobre el impacto en futbolistas y sus familias. (Sport Boys)

SAFAP informó que formalizó una comunicación dirigida a la Comisión de Licencias de la FPF. El objetivo, de acuerdo con el pronunciamiento, es que se activen los procedimientos que contempla el marco regulatorio aplicable a los clubes.

PUBLICIDAD

“Frente a estos incumplimientos reiterados, SAFAP ya informó formalmente a la Comisión de Licencias de la FPF, solicitando que se apliquen las medidas y sanciones contempladas en la normativa vigente”, sostuvo el comunicado.

La agremiación presentó el tema como una reiteración de faltas y lo vinculó con la protección de derechos laborales. En ese mismo sentido, subrayó el impacto que un retraso tiene más allá del plantel, al aludir a las familias de los jugadores. “Detrás de cada incumplimiento existen futbolistas y familias que merecen que las obligaciones asumidas sean cumplidas de manera oportuna y responsable”, señaló SAFAP.

PUBLICIDAD

En los días previos al pronunciamiento, se había instalado públicamente la versión de demoras en pagos, con énfasis en los sueldos del plantel. Según lo informado, desde el club se respondió con un desmentido y con la promesa de normalizar el panorama en el corto plazo. La agremiación, al ratificar su postura, trasladó el foco al área de licencias para que el caso sea tratado conforme a los criterios vigentes.

Hasta ese punto, el comunicado difundido por SAFAP no incluyó declaraciones de representantes del club ni una respuesta posterior al pedido de sanciones. La organización se limitó a exponer el registro de cuotas vencidas, el antecedente del último pago del 28 de febrero y el paso formal ante la Comisión de Licencias.

PUBLICIDAD

Agenda deportiva del club: próximo partido ante UTC

Mientras afronta la denuncia de SAFAP, Sport Boys prepara su duelo frente a UTC por la fecha 16 del Torneo Apertura con presión dentro y fuera de la cancha. (Sport Boys) (Sport Boys)

En medio de la controversia por la deuda reportada por SAFAP, Sport Boys tiene actividad programada en el Torneo Apertura. El próximo compromiso del equipo será por la fecha 16, con el plantel dirigido por Carlos Desio.

El encuentro está previsto frente a UTC de Cajamarca y se disputará el sábado 23 de mayo desde las 15:00. El partido se enmarca en la continuidad del calendario del campeonato, mientras el club afronta el proceso abierto por la denuncia gremial y el pedido presentado ante la Comisión de Licencias de la FPF.

PUBLICIDAD