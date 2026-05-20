Uvas, fresas y naranjas entre las frutas importadas con más pesticidas en Europa, según estudio de la EFSA

Uvas, fresas y naranjas, rociadas con pesticidas, se muestran con la bandera de la Unión Europea de fondo, destacando la preocupación por la seguridad alimentaria en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente informe del sistema europeo de control de residuos químicos en alimentos ha puesto bajo análisis la presencia de pesticidas en frutas de consumo habitual dentro del mercado europeo. El estudio, elaborado a partir de los datos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), evalúa más de 125.000 muestras recogidas en distintos programas de supervisión.

De acuerdo con los resultados, la mayoría de los alimentos comercializados en Europa cumplen con los límites legales establecidos para residuos de pesticidas. Sin embargo, el informe también evidencia diferencias entre tipos de frutas, con una mayor presencia de residuos en productos de consumo masivo como uvas, fresas y naranjas.

PUBLICIDAD

Un agricultor aplica pesticidas a las plantas de fresa en un extenso campo, creando una neblina sobre los cultivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas con mayor presencia de residuos químicos

El análisis señala que las uvas de mesa figuran entre los productos con mayor presencia de residuos de pesticidas en los controles realizados. En el caso de España, más del 60% de las muestras de uva analizadas presentaron trazas de estas sustancias, en algunos casos con la detección de múltiples compuestos en una sola muestra.

Las fresas también muestran una tendencia similar, con tasas que superan el 70% de muestras con residuos detectables en algunos estudios nacionales. Su cultivo, que suele realizarse en contacto directo con el suelo, junto a su superficie porosa, las convierte en un producto especialmente sensible a la acumulación de plaguicidas.

PUBLICIDAD

Uvas, fresas y naranjas, frutas populares rociadas con pesticidas, son destacadas como las más problemáticas entre las importadas a Europa, con la bandera de la Unión Europea de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cítricos bajo tratamiento poscosecha

En el caso de las naranjas y otros cítricos, el informe destaca que los residuos detectados están relacionados principalmente con tratamientos aplicados después de la cosecha. Estos procedimientos incluyen el uso de fungicidas y otros productos químicos destinados a preservar la fruta durante su almacenamiento y transporte.

Según el documento, una parte importante de los residuos en cítricos proviene de aplicaciones realizadas directamente sobre la cáscara del fruto. Aunque estos compuestos no suelen penetrar en la pulpa consumida, su presencia es relevante en los controles de seguridad alimentaria.

PUBLICIDAD

Las frutas cítricas han sido reconocidas por su alto valor nutricional y sus beneficios para la salud (Foto: iStock)

Presencia de sustancias prohibidas

Pese a la detección de residuos, la EFSA precisa que la gran mayoría de las muestras analizadas se encuentran dentro de los límites máximos permitidos por la normativa europea. En los programas coordinados, solo un 2,4% de las muestras superó dichos umbrales, mientras que en controles nacionales la cifra ascendió a 3,3%.

No obstante, el informe también recoge la presencia puntual de pesticidas prohibidos dentro de la Unión Europea, como el clorpirifós, un insecticida retirado del mercado en 2020 por sus posibles efectos sobre el desarrollo neurológico en menores. Este hallazgo ha generado preocupación entre organizaciones ambientales y de consumidores.

PUBLICIDAD

Un especialista, vestido con equipo de protección, rocía herbicida en un campo de cultivo para el control de malezas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importaciones y evaluación del riesgo alimentario

El estudio indica que los alimentos importados presentan mayores niveles de incumplimiento en comparación con los productos producidos dentro de la Unión Europea. Sin embargo, no se ha señalado específicamente el país o zona de procedencia de estas frutas, sino únicamente que se trata de productos provenientes de fuera del bloque europeo.

En los controles fronterizos, el 5,5% de las muestras importadas superó los límites establecidos, lo que llevó en algunos casos a impedir su ingreso al mercado comunitario.

PUBLICIDAD

A pesar de estos hallazgos, la EFSA concluye que el riesgo general para la salud del consumidor es bajo según los niveles de exposición actuales. Sin embargo, el informe advierte que aún existe debate científico sobre los posibles efectos de la exposición simultánea a múltiples residuos químicos presentes en los alimentos.

Operarios descargan cajas de frutas frescas, incluyendo uvas, plátanos y naranjas, de un contenedor en un puerto europeo mientras un montacargas trabaja y un buque de carga espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú exporta fresas y uvas a Europa

El Perú mantiene una presencia activa en el mercado europeo a través de la exportación de frutas frescas, principalmente uvas y, en menor medida, fresas, según datos de la Plataforma del Estado Peruano y reportes del sector agroexportador. Durante las campañas más recientes (2024-2026), el país envía a Europa entre 135.000 y 145.000 toneladas de uvas frescas al año, consolidando a este producto como uno de los principales motores de la agroexportación nacional.

PUBLICIDAD

En contraste, el volumen de fresas destinadas al mercado europeo es significativamente menor, con envíos que no superan en promedio las 1.500 toneladas anuales, de acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Mientras la uva de mesa ha posicionado al Perú como líder global en su categoría, con un valor de exportación hacia Europa que supera los US$ 400 millones, la fresa tiene una participación marginal en este destino, ya que su principal mercado se concentra en Norteamérica, especialmente Estados Unidos y Canadá.

Trabajadoras en una planta de empaque en Perú seleccionan y preparan fresas y uvas para su exportación a los mercados europeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)