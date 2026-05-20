Jota Benz fuera de 'Esto es Guerra': Angie Arizaga responde con unión familiar en medio del enfrentamiento con Jazmín Pinedo

El Tribunal de 'Esto es Guerra' pone a Jota Benz en una difícil situación al exigirle que se afeite la barba. Ante la negativa del competidor, que argumenta tener contratos y campañas, la máxima autoridad toma la drástica decisión de eliminarlo del programa, causando conmoción en el set. Video: América TV / EEG

La influencer Angie Arizaga respondió a la polémica que rodea a su pareja Jota Benz con una publicación en Instagram que no dejó lugar a dudas sobre su postura, días después de que el cantante fuera eliminado de ‘Esto es Guerra’ por negarse a rasurar su barba y protagonizara un tenso cruce mediático con la conductora Jazmín Pinedo.

Sin mencionar nombres ni referirse directamente al escándalo, Arizaga compartió un video en blanco y negro donde aparece Jota Benz cargando a su pequeño hijo Mateo, acompañado de una frase que sus seguidores interpretaron como una declaración de intenciones: “La meta es clara. Ser felices, cuidar nuestro hogar, hacer plata y progresar juntos”.

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La publicación llegó horas después de uno de los momentos más comentados de la temporada de ‘Esto es Guerra’: la eliminación de Jota Benz en la edición del 18 de mayo. Todo ocurrió cuando el Tribunal le preguntó directamente al competidor si se rasuraría la barba. El cantante explicó que no podía modificar su apariencia por contratos vigentes con distintas marcas, pero la producción no aceptó el argumento.

“Me queda claro que usted pesa mucho más sus campañas que el programa, así que le voy a pedir, por favor, que se retire del programa”, expresó el Tribunal en vivo. Jota Benz abandonó el set en silencio y sin emitir declaraciones.

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La publicación en Instagram de Angie Arizaga, tras el despido de Jota Benz de 'Esto es Guerra', dejó en claro que prioriza su familia y su bienestar.

La decisión generó reacciones inmediatas dentro del estudio. Katia Palma fue una de las primeras en alzar la voz en defensa del eliminado. “Mire cómo nos está dejando el equipo, recontra cojos señor Tribunal, por favor”, reclamó la conductora, evidenciando su malestar ante la medida.

El cruce con Jazmín Pinedo y la respuesta del entorno familiar

El episodio de la barba no surgió de la nada. Días antes, el 14 de mayo, Jazmín Pinedo había criticado en su programa ‘Más Espectáculos’ el look de algunos competidores de ‘Esto es Guerra’, señalando que cuando ella participaba en el reality el productor Peter Fajardo no permitía ese tipo de apariencias.

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La alusión fue leída como un comentario dirigido a Jota Benz, quien respondió sin rodeos cuando fue consultado en el set del programa: “Lo que pasa es que a ella le pagan por hablar de otras personas. A mí me pagan por opinar de personas que trabajan conmigo, así que no tengo nada que decir. Si ella quiere hacer sus propias reglas, que las haga”, declaró.

El conductor Mathías Brivio calificó la respuesta como una “bomba nuclear” frente al “misil” de Pinedo. La conductora, por su parte, no tardó en reaccionar en su espacio televisivo. “Ayer lo vi patanesco, agresivo y exaltado. A mí me puedes hablar como delincuente, pero no te voy a tener miedo. Podemos hacer de esto un show, pero no lo voy a hacer contigo, que eres el hermanito menor del papá de mi hija”, sentenció Pinedo. Posteriormente aclaró que sus comentarios originales no estaban dirigidos específicamente a Jota Benz, aunque reconoció que él se lo habría tomado de forma personal.

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Angie Arizaga y Jota Benz posan juntos, mostrando su apoyo mutuo en medio de los recientes eventos y declaraciones públicas.

El respaldo a Jota Benz no vino solo de Angie Arizaga. Su hermana, Evelyn Arizaga, también publicó un mensaje en sus historias de Instagram que sus seguidores vincularon directamente con la polémica. Sin mencionar nombres, escribió en inglés: “Don’t f*ck with my fam. Karma is a b***”, una frase que circuló rápidamente en redes y fue interpretada como una advertencia en medio del conflicto.

La postura de Angie: familia y estabilidad por encima de la polémica

La publicación de Arizaga no es la primera vez que la influencer marca distancia del ruido mediático que rodea a su pareja. Semanas antes, durante la avant premiere de la película El diablo viste a la moda, la exchica reality había evitado referirse a un polémico ampay vinculado a Jota Benz y optó por centrarse en lo que considera prioritario.

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“Nos centramos en nuestra relación, en Mateito y en seguir creciendo juntos como pareja y familia”, afirmó en aquella oportunidad. También dejó en claro que la confianza es el eje de su relación, aunque con límites definidos.

“No creo que sea capaz de arruinar lo que construimos con tanto amor y con nuestro Mateito”, señaló. Con su nueva publicación, Arizaga reafirmó esa misma línea: el foco está en el hogar, el hijo y el crecimiento conjunto, al margen de las polémicas televisivas que rodean a su pareja.

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