Antonio Rizola defendió la convocatoria de Karla Ortiz y elogió su actitud: “Tiene la motivación de una niña de 12 años”

El seleccionador nacional valoró el nivel actual de la punta de 34 años. (Video: Sobre La Net / Radio Ovación)

Antonio Rizola salió al frente para respaldar la convocatoria de Karla Ortiz, una de las jugadoras con mayor experiencia dentro de la selección peruana de vóley. El técnico brasileño explicó los motivos detrás de su decisión y destacó no solo el gran presente deportivo de la atacante, sino también su compromiso, liderazgo y actitud dentro del grupo nacional.

En una entrevista con el programa 'Sobre La Net’, el entrenador recordó el proceso que atravesó la selección el año pasado, cuando trabajó con dos equipos distintos para afrontar los torneos internacionales del calendario. El primero disputó la Copa América, donde Perú consiguió el subcampeonato, mientras que el segundo participó en la Copa Panamericana, competencia en la que la ‘blanquirroja’ alcanzó los cuartos de final y terminó en la sexta posición.

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Según explicó Rizola, ambos certámenes fueron fundamentales para evaluar el rendimiento, carácter y compromiso de varias jugadoras, entre ellas Karla Ortiz y Coraima Gómez, quienes dejaron una impresión muy positiva en el comando técnico. “Esa Copa Panamericana me sirvió mucho para ver las jugadoras hasta dónde iban y fueron hasta el máximo. Esto me alegró mucho. Coraima y Karla hicieron un buen trabajo”, señaló.

Rizola también destacó el gran año que tuvo la experimentada atacante con Universitario de Deportes, club con el que consiguió subir al podio de la Liga Peruana de Vóley por primera vez en su historia durante la última temporada. “¿Usted vio el año que tuvo Karla?”, comentó el técnico, dejando en claro que el rendimiento mostrado por la voleibolista fue determinante para sostener su convocatoria al combinado nacional.

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Antonio Rizola defendió la convocatoria de Karla Ortiz a la selección peruana y elogió su actitud.

El elogio de Rizola a Karla Ortiz

El estratega brasileño también destacó la actitud y el entusiasmo con los que Karla Ortiz se reincorporó a los entrenamientos de la selección peruana,. “Llegó hoy para entrenar y está flaquita. Con la motivación de una niña de doce años. Lindo”, expresó el DT, evidenciando la satisfacción que le genera contar con una jugadora de tanta experiencia y compromiso dentro del grupo.

La atacante nacional lleva más de 15 años defendiendo la camiseta peruana y, además, es la única integrante del actual plantel que disputó un Mundial absoluto con la selección, precisamente en la edición de 2010. Para Rizola, ese recorrido y la identificación de Ortiz con la ‘blanquirroja’ representan un valor importante dentro del proceso que busca consolidar.

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En esa línea, el entrenador fue tajante al responder a quienes cuestionan la convocatoria de la voleibolista de 34 años. Desde su perspectiva, la trayectoria, el presente deportivo y el profesionalismo de la atacante justifican plenamente su presencia en el equipo patrio. “No entra en mi cabeza cuando uno no respeta esto”, comentó.

Finalmente, Rizola dejó en claro que las convocatorias dentro de su proceso responden estrictamente al rendimiento y actualidad de cada deportista, más allá de nombres o antecedentes. “Si jugase mal la liga, si no se presentase bien, no iba”, sentenció el entrenador, reafirmando así su total respaldo a una de las referentes del voleibol peruano.

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Karla Ortiz tuvo un año destacado con Universitario

Los grandes objetivos de Perú en 2026

La selección peruana afrontará una temporada clave en este 2026, con dos competencias fundamentales dentro de su calendario internacional. La primera será la Copa Sudamericana de Vóley, torneo anteriormente denominado Copa América, donde el combinado nacional buscará volver a pelear por los primeros lugares del continente tras el subcampeonato conseguido el año pasado.

El otro gran desafío será el Campeonato Sudamericano, certamen que tendrá un valor especial debido a que otorgará tres cupos al próximo Mundial absoluto de voleibol femenino. Perú intentará regresar a una cita mundialista luego de más de 15 años de ausencia, ya que la última participación nacional en un Mundial se produjo en la edición de 2010.

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Precisamente, Karla Ortiz formó parte de aquel plantel que disputó el Mundial de Japón 2010, convirtiéndose hoy en la única integrante de la actual selección que ha vivido una experiencia de ese nivel con la camiseta peruana. Por ello, dentro del comando técnico consideran que su experiencia y liderazgo pueden resultar claves en un proceso que apunta a devolver al Perú al escenario más importante del voleibol internacional.