Perú Deportes

Antonio Rizola defendió la convocatoria de Karla Ortiz y elogió su actitud: “Tiene la motivación de una niña de 12 años”

El técnico brasileño destacó el presente de la experimentada atacante y respaldó su presencia en la selección peruana en medio de los cuestionamientos

Guardar
Google icon
El seleccionador nacional valoró el nivel actual de la punta de 34 años. (Video: Sobre La Net / Radio Ovación)

Antonio Rizola salió al frente para respaldar la convocatoria de Karla Ortiz, una de las jugadoras con mayor experiencia dentro de la selección peruana de vóley. El técnico brasileño explicó los motivos detrás de su decisión y destacó no solo el gran presente deportivo de la atacante, sino también su compromiso, liderazgo y actitud dentro del grupo nacional.

En una entrevista con el programa 'Sobre La Net’, el entrenador recordó el proceso que atravesó la selección el año pasado, cuando trabajó con dos equipos distintos para afrontar los torneos internacionales del calendario. El primero disputó la Copa América, donde Perú consiguió el subcampeonato, mientras que el segundo participó en la Copa Panamericana, competencia en la que la ‘blanquirroja’ alcanzó los cuartos de final y terminó en la sexta posición.

PUBLICIDAD

Según explicó Rizola, ambos certámenes fueron fundamentales para evaluar el rendimiento, carácter y compromiso de varias jugadoras, entre ellas Karla Ortiz y Coraima Gómez, quienes dejaron una impresión muy positiva en el comando técnico. “Esa Copa Panamericana me sirvió mucho para ver las jugadoras hasta dónde iban y fueron hasta el máximo. Esto me alegró mucho. Coraima y Karla hicieron un buen trabajo”, señaló.

Rizola también destacó el gran año que tuvo la experimentada atacante con Universitario de Deportes, club con el que consiguió subir al podio de la Liga Peruana de Vóley por primera vez en su historia durante la última temporada. “¿Usted vio el año que tuvo Karla?”, comentó el técnico, dejando en claro que el rendimiento mostrado por la voleibolista fue determinante para sostener su convocatoria al combinado nacional.

PUBLICIDAD

Antonio Rizola defendió la convocatoria de Karla Ortiz y elogió su actitud.
Antonio Rizola defendió la convocatoria de Karla Ortiz a la selección peruana y elogió su actitud.

El elogio de Rizola a Karla Ortiz

El estratega brasileño también destacó la actitud y el entusiasmo con los que Karla Ortiz se reincorporó a los entrenamientos de la selección peruana,. “Llegó hoy para entrenar y está flaquita. Con la motivación de una niña de doce años. Lindo”, expresó el DT, evidenciando la satisfacción que le genera contar con una jugadora de tanta experiencia y compromiso dentro del grupo.

La atacante nacional lleva más de 15 años defendiendo la camiseta peruana y, además, es la única integrante del actual plantel que disputó un Mundial absoluto con la selección, precisamente en la edición de 2010. Para Rizola, ese recorrido y la identificación de Ortiz con la ‘blanquirroja’ representan un valor importante dentro del proceso que busca consolidar.

En esa línea, el entrenador fue tajante al responder a quienes cuestionan la convocatoria de la voleibolista de 34 años. Desde su perspectiva, la trayectoria, el presente deportivo y el profesionalismo de la atacante justifican plenamente su presencia en el equipo patrio. “No entra en mi cabeza cuando uno no respeta esto”, comentó.

Finalmente, Rizola dejó en claro que las convocatorias dentro de su proceso responden estrictamente al rendimiento y actualidad de cada deportista, más allá de nombres o antecedentes. “Si jugase mal la liga, si no se presentase bien, no iba”, sentenció el entrenador, reafirmando así su total respaldo a una de las referentes del voleibol peruano.

Karla Ortiz será la capitana de la selección peruana de vóley en la Copa Panamericana 2025.
Karla Ortiz tuvo un año destacado con Universitario

Los grandes objetivos de Perú en 2026

La selección peruana afrontará una temporada clave en este 2026, con dos competencias fundamentales dentro de su calendario internacional. La primera será la Copa Sudamericana de Vóley, torneo anteriormente denominado Copa América, donde el combinado nacional buscará volver a pelear por los primeros lugares del continente tras el subcampeonato conseguido el año pasado.

El otro gran desafío será el Campeonato Sudamericano, certamen que tendrá un valor especial debido a que otorgará tres cupos al próximo Mundial absoluto de voleibol femenino. Perú intentará regresar a una cita mundialista luego de más de 15 años de ausencia, ya que la última participación nacional en un Mundial se produjo en la edición de 2010.

Precisamente, Karla Ortiz formó parte de aquel plantel que disputó el Mundial de Japón 2010, convirtiéndose hoy en la única integrante de la actual selección que ha vivido una experiencia de ese nivel con la camiseta peruana. Por ello, dentro del comando técnico consideran que su experiencia y liderazgo pueden resultar claves en un proceso que apunta a devolver al Perú al escenario más importante del voleibol internacional.

Temas Relacionados

Karla OrtizAntonio RizolaSelección peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Víctor Guzmán avanza a pasos agigantados: disputó su primer partido como titular con Sporting Lisboa B en la Liga Portugal 2

Hace cerca de un año, el prometedor delantero peruano reforzó las filas del conjunto que afrontaba la Liga Revelação, pero su crecimiento sustancial lo llevó a las reservas, donde se hace de un lugar

Víctor Guzmán avanza a pasos agigantados: disputó su primer partido como titular con Sporting Lisboa B en la Liga Portugal 2

Circolo sorprende con nuevo fichaje: armadora peruana regresa de Europa para reforzar el equipo

El conjunto dirigido por Marcos Blanco contará con dos colocadoras peruanas, en una clara muestra de refuerzo y ambición para la nueva temporada

Circolo sorprende con nuevo fichaje: armadora peruana regresa de Europa para reforzar el equipo

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Nacional por fecha 5

El cuadro ‘crema’ afrontará dos partidos decisivos en su lucha por clasificar a octavos de final. Revisa cómo va la competencia con Tolima, Nacional y Coquimbo Unido

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Nacional por fecha 5

Partidos de hoy EN VIVO: horarios, canales TV, programación y resultados de los duelos

Jornada empezó con la Premier League inglesa, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana como protagonistas. Boca Juniors, São Paulo, Fluminense y Chelsea son algunos de los equipos en acción este martes. Aquí la guía completa de partidos, horarios en hora peruana y dónde verlos

Partidos de hoy EN VIVO: horarios, canales TV, programación y resultados de los duelos

Sebastien Pineau confiesa que “Hernán Barcos es como un padre para mí” tras su primer gol en Liga 1 con FC Cajamarca

El delantero celebró su primer tanto en su retorno al fútbol peruano y explicó que el abrazo con el ‘Pirata’ tuvo un valor central: afirmó que el argentino lo acompañó desde su debut en Alianza y lo orientó en momentos complejos

Sebastien Pineau confiesa que “Hernán Barcos es como un padre para mí” tras su primer gol en Liga 1 con FC Cajamarca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: JNE detalla el formato del debate y los temas que los candidatos abordarán

Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: JNE detalla el formato del debate y los temas que los candidatos abordarán

Reportan incidente contra Roberto Sánchez en San Marcos: llegó al campus y alumnos lo expulsaron en medio de toma

Rafael López Aliaga: El jefe del JNE “emborrachó” a los observadores internacionales “con la plata del pueblo”

Juntos por el Perú perderá parte de su financiamiento público tras fallo del JNE: ONPE detectó 17 aportes irregulares

Fiscalía ordena diligencias por 60 días contra Rafael López Aliaga por presunta corrupción y lo cita a declarar el 4 de junio

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano destapa en vivo los problemas económicos que le dejó su matrimonio con Jackson Mora: “Nunca firmes un papel”

Tilsa Lozano destapa en vivo los problemas económicos que le dejó su matrimonio con Jackson Mora: “Nunca firmes un papel”

Suheyn Cipriani roba miradas en el Miss Grand International All Stars: pasarela, vestido de gala y entrega de banda

Pamela Franco le lanza nueva indirecta a Karla Tarazona tras recibir carta notarial: "Si se sintió ofendida, qué pena"

Temblor en ‘La Granja VIP’: así reaccionaron los participantes tras el sismo de 6.1 en Ica

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman boda civil con edicto matrimonial: ¿cuándo se casan?

DEPORTES

Víctor Guzmán avanza a pasos agigantados: disputó su primer partido como titular con Sporting Lisboa B en la Liga Portugal 2

Víctor Guzmán avanza a pasos agigantados: disputó su primer partido como titular con Sporting Lisboa B en la Liga Portugal 2

Circolo sorprende con nuevo fichaje: armadora peruana regresa de Europa para reforzar el equipo

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Nacional por fecha 5

Partidos de hoy EN VIVO: horarios, canales TV, programación y resultados de los duelos

Sebastien Pineau confiesa que “Hernán Barcos es como un padre para mí” tras su primer gol en Liga 1 con FC Cajamarca