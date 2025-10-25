Perú

Guillermo Bermejo sentenciado por filiación al terrorismo: Estas son las pruebas que lo condenan

El Poder Judicial impuso 15 años de prisión efectiva e inhabilitación política al congresista tras hallarlo culpable de vínculos con la cúpula de Sendero Luminoso en el Vraem

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Congresista Guillermo Bermejo es condenado
Congresista Guillermo Bermejo es condenado por afiliación terrorista. (Foto referencial: Difusión)

El Poder Judicial condenó a Guillermo Bermejo Rojas, congresista de la bancada Voces del Pueblo – Juntos por el Perú, a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación terrorista, tras hallarlo responsable de mantener relación directa con integrantes de Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entre 2008 y 2009.

El anuncio, realizado por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria en una audiencia presencial en Lima, incluyó la imposición de una reparación civil de S/100.000, una multa económica y la inhabilitación para ejercer mandato público durante dos años tras cumplir la pena. Este veredicto también suspende sus derechos políticos, limitando su participación electoral futura.

La Fiscalía había solicitado inicialmente 20 años de cárcel para Bermejo, identificado durante el proceso como el camarada ‘Che’. El Ministerio Público sustentó la acusación en una serie de testimonios y documentos recopilados durante años, donde la figura del legislador aparece asociada a la promoción del llamado ‘pensamiento Gonzalo’, doctrina iniciada por Abimael Guzmán.

Guillermo Bermejo, congresista de la
Guillermo Bermejo, congresista de la bancada Voces del Pueblo – Juntos por el Perú.

Las pruebas que llevaron a la condena de Bermejo

El expediente del caso Bermejo incluye seis declaraciones de testigos y colaboradores eficaces que lo identifican en reuniones con los líderes senderistas Víctor y Jorge Quispe Palomino (‘José’ y ‘Raúl’), figuras claves en la estructura armada remanente en el Vraem.

Varias versiones narran trayectos a campamentos en la zona, algunos custodiados por elementos armados, para encuentros donde, según estos testimonios, se trataron temas logísticos, ideológicos y de financiamiento.

Entre los relatos más relevantes se encuentra el de Wilder Satalaya Apagueño, sentenciado por terrorismo, quien describe una reunión sostenida con Bermejo y cabecillas senderistas.

Otros colaboradores identificaron al ahora condenado con el alias ‘Che’, atribuyéndole no solo el contacto directo, sino también la promoción de actividades y entrega de recursos.

Se incluye la referencia a un aporte de US$1.000 para labores de difusión ideológica, remitiendo a la fundación de la “Cátedra Ernesto Che Guevara”, la cual habría servido como plataforma para expandir posiciones revolucionarias, según el colaborador 1FPSPA 3024.

Los informes policiales 003-2021 y 015-2021 de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) detallan que Guillermo Bermejo realizó viajes entre Lima y Ayacucho, donde habría mantenido contacto con integrantes del Comité de Apoyo de Huanta.

Adicionalmente, la declaración de CDT-2205 sitúa a Bermejo junto a los Quispe Palomino en una travesía en 2009. Un reconocimiento fotográfico presentado por el colaborador 1FPSPA 3018 lo situó directamente en campamentos clandestinos.

El expediente también cita posibles nexos internacionales, con referencias a contactos de Bermejo con las FARC de Colombia, aunque este extremo permanece en materia de corroboración judicial.

En los anteriores procesos, el congresista obtuvo fallos favorables, pero la Corte Suprema anuló las absoluciones y solicitó una nueva evaluación de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Defensa y respuesta del congresista

La defensa legal de Guillermo Bermejo, liderada por Ronald Atencio, sostiene que la sentencia carece de pruebas novedosas y reitera que su patrocinado ya fue absuelto en dos procesos previos.

Atencio argumenta que las visitas y desplazamientos de Bermejo a zonas del Vraem fueron parte de actividades políticas, sociales y de formación en derechos humanos convocadas por organizaciones regionales, como la Coordinadora de Ayacucho y la Confederación Nacional de Cuencas Cocaleras.

Según la versión de Bermejo presentada en audiencia, nunca existieron vínculos con agrupaciones armadas, calificando las acusaciones como un acto de persecución política.

Su defensa recuerda además que el congresista permaneció bajo prisión preventiva tras su extradición desde Venezuela, donde residía, y reiteró que sus actividades respondían a invitaciones de colectivos sociales.

