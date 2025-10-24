Steve Palao ofrece S/ 600 de pensión a su hija y no llega a conciliar con Beatriz Cahuas: “Que cumpla con su responsabilidad”. Video: Amor y Fuego

La audiencia de conciliación entre Steve Palao y Beatriz Cahuas, madre de su hija menor, concluyó sin acuerdo luego de que el exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’ propusiera aportar solo 600 soles mensuales como pensión alimenticia. La cifra fue rechazada por Cahuas y su abogada, Rosario Sasieta, quienes la consideraron insuficiente para cubrir las necesidades de la menor. La falta de consenso abre la posibilidad de que el caso avance hacia un proceso judicial para definir el monto adecuado.

Steve Palao se mostró bastante incómodo ante las cámaras y aseguró que no es un personaje público

La audiencia, realizada en un centro de conciliación el 23 de octubre de 2025, reunió a Steve Palao y Beatriz Cahuas con el objetivo de fijar la pensión alimenticia para su hija de siete años. De acuerdo con lo informado, Palao solo estuvo dispuesto a ofrecer 600 soles mensuales, propuesta que fue rechazada por la madre y su representante legal. Rosario Sasieta, abogada de Cahuas y exministra, explicó que el monto sugerido por Palao “difiere totalmente de las necesidades reales de la niña” y que la suma solicitada por la madre es considerablemente mayor, aunque prefirió no revelar la cifra exacta.

Durante la reunión, la defensa de Cahuas insistió en que la cantidad ofrecida no cubre los gastos esenciales de la menor. “Se le explicó que con esa cantidad la bebé no vive. Es por ella, no por mí. No puedo forzarlo a quererla, pero al menos que cumpla con su responsabilidad”, declaró Cahuas a las cámaras de ‘Amor y Fuego’. La falta de acuerdo llevó a Sasieta a advertir que, si no se logra una solución por la vía del diálogo, el caso pasará a un proceso judicial.

Steve Palao ofrece S/ 600 de pensión a su hija y no llega a conciliar con Beatriz Cahuas: “Que cumpla con su responsabilidad”.

El propio Palao, abordado por la prensa a la salida de la audiencia, evitó dar declaraciones y mostró incomodidad ante la cobertura mediática. “¿Qué le pasa?, ¿Alguna vez te he dado un reportaje? Deja caminar... yo no soy un personaje público... ya conversaré”, respondió a los reporteros del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. Pese a su negativa a ser considerado figura pública, su participación en realities y programas de televisión, así como su vínculo con Said y Austin Palao, sus hijos, lo mantienen en el foco mediático.

Beatriz Cahuas demanda la ausencia de Steve Palao en la vida de la menor

Tras la fallida conciliación, Beatriz Cahuas expresó su frustración por la falta de interés emocional de Palao hacia su hija. En declaraciones para el programa de espectáculos de Willax, la madre señaló que desde agosto no ha existido ningún tipo de contacto entre el padre y la menor, ni tampoco por parte de la familia Palao. “Desde agosto en que salí hasta la fecha, no ha tenido contacto con ella, no se ha comunicado con nadie y conmigo tampoco. Ningún tipo de contacto por nadie de la familia, ni una llamada”, afirmó Cahuas.

La abogada Rosario Sasieta remarcó que la lucha de su clienta busca garantizar una vida digna para la menor y que la vía judicial será el siguiente paso si no se alcanza un acuerdo satisfactorio. “Ya se estableció que no hay acuerdo y esta es la primera conciliación. Conversando con él, tomándonos un café, veremos qué sucede; de lo contrario, iremos a un proceso judicial y ahí no hay pierde”, declaró Sasieta.

Madre de la hija menor de Steve Palao denuncia que solo recibe 600 soles mensuales de manutención. Amor y Fuego

Cahuas también adelantó que solicitará la patria potestad completa, argumentando la ausencia de vínculo afectivo entre Steve Palao y su hija. “No puedo forzar a quererla, pero pensé que en algún momento iba a tratar de tener algún acercamiento a ella, lo cual no es así. Por eso, espero que también se me pueda dar la patria potestad por completo”, manifestó la madre de la menor, quien insistió en que su prioridad es el bienestar económico de la menor, más allá de la relación personal con el padre.