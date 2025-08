La contundente reacción de Steve Palao ante la acusación de abandono: “No permitiré que se dañe mi honor ni el bienestar de mi hija”

Steve Palao respondió públicamente luego de que una mujer afirmara que no reconoce a su hija menor. Aclaró que cumple sus deberes legales y pidió respeto por la menor involucrada (Instagram)

En medio de una ola de comentarios y especulaciones, Steve Palao decidió emitir un pronunciamiento público para responder a la acusación de no hacerse cargo de una hija. La denuncia, difundida por un programa de espectáculos, lo involucra directamente en un caso de presunto abandono afectivo.

Frente a ello, el empresario y reciente ganador de un conocido reality de cocina aseguró que cumple con todas sus responsabilidades y que se trata de un tema estrictamente familiar. A través de un comunicado, pidió respeto y advirtió que tomará medidas legales si se sigue afectando su imagen y, sobre todo, a su hija menor.

El testimonio que desató la controversia

La denuncia de una mujer que afirma tener una hija con Steve Palao remeció el ambiente. En el testimonio, aseguró que él no conoce a la menor y pidió justicia para ella. (Instagram)

Todo comenzó con un adelanto televisivo. Una mujer, cuya identidad se mantiene reservada, reveló que tiene una hija con Steve Palao y que él se niega a tener contacto con la menor. En su declaración, la denunciante expresó que no busca obligarlo a querer a la niña, pero sí exige que la reconozca emocionalmente y cumpla con sus obligaciones como padre. “Lo que mi hija se merece”, dijo, visiblemente afectada.

Según sus palabras, la situación comenzó cuando la niña tenía apenas dos meses. A partir de entonces, afirma que no ha existido una relación real entre padre e hija. El avance mostró además una conversación privada donde, presuntamente, Palao le habría sugerido tomar una pastilla para evitar el embarazo. La escena generó una fuerte reacción en redes sociales y encendió un nuevo foco de atención sobre la figura pública.

El impacto de la denuncia se sintió de inmediato. No solo por lo delicado del tema, sino también porque involucra a un personaje vinculado al medio artístico y al espectáculo nacional. La noticia comenzó a circular en plataformas digitales y ocupó espacios en los principales programas de farándula.

La respuesta pública de Steve Palao

El empresario aclaró que reconoce a su hija, cumple con lo exigido por ley y lamenta que se usen mentiras para dañar su imagen como padre responsable. (Instagram)

Frente a esta situación, Steve Palao no tardó en pronunciarse. A través de un comunicado escrito, se dirigió a la opinión pública para aclarar los hechos. En sus palabras, dejó en claro que reconoce legalmente a la menor, que cumple con brindar la pensión alimentaria y que cubre las necesidades estipuladas por ley.

Afirmó que las declaraciones vertidas en medios de comunicación son falsas y malintencionadas. Rechazó de forma tajante las acusaciones y sostuvo que lo único que buscan es dañar su reputación como padre. “Lamento profundamente que se estén difundiendo afirmaciones maliciosas y alejadas de la realidad”, señaló.

Además, subrayó que esta exposición mediática no solo lo perjudica a él, sino que puede tener consecuencias emocionales en su hija, quien está siendo arrastrada a un conflicto que, según indicó, debe tratarse en la intimidad del hogar y no en pantallas de televisión.

“Este será mi único pronunciamiento”

El padre de familia anunció que no dará más declaraciones. Señaló que lo más importante es proteger a la niña y evitar su exposición pública. (Instagram)

En su mensaje, Palao también puso un alto. Anunció que no volverá a hablar del tema en público y que no responderá más sobre este caso. Argumentó que la situación involucra a una menor de edad y que debe ser tratada con la seriedad y reserva que corresponde. “Por respeto a mi hija y por tratarse de un asunto íntimo y familiar, no daré más declaraciones”, precisó.

El empresario pidió un alto a la mediatización de temas personales. En un tono firme pero contenido, aseguró que no permitirá que se continúe difamando su nombre. Adelantó que ya ha tomado contacto con sus abogados y evalúa iniciar acciones legales contra las declaraciones que considera ofensivas y falsas.

El comunicado también incluyó un pedido expreso a los medios de comunicación: evitar la exposición de menores de edad en situaciones sensibles. Palao apeló al principio del interés superior del niño, un concepto ampliamente reconocido por la legislación nacional e internacional en temas de familia.

La figura pública detrás del padre

Reconocido por su paso en televisión, Palao asegura que su vida pública no debe interferir con su derecho a mantener en reserva los asuntos familiares. (Instagram)

Steve Palao ha sido parte del mundo televisivo en los últimos años. Más allá de esta polémica, su rostro se hizo aún más conocido tras consagrarse como campeón de la edición especial de El Gran Chef Famosos, donde se enfrentaron antiguos ganadores del programa culinario. La final se celebró en la Plaza de Armas de Surco, y fue transmitida en vivo, con gran aceptación del público.

En esa ocasión, Palao se mostró emocionado por el logro y recibió el respaldo de su familia. Su hijo Said, también figura del entretenimiento, publicó un mensaje de apoyo, celebrando tanto el triunfo de su padre como la participación de su hija Caetana en ediciones anteriores del mismo programa.

Esa imagen de cercanía familiar contrasta con la situación actual. Sin embargo, Palao insiste en que su rol como padre está siendo cuestionado sin fundamentos. “Cumplo con mis obligaciones como corresponde”, reiteró, marcando su postura y descartando los señalamientos.

Con este pronunciamiento, busca cerrar el círculo mediático que se ha abierto en torno a su vida privada. Y aunque el tema sigue generando debate, su decisión es no continuar participando en él públicamente.