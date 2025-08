Quién es Steve Palao, el ganador de ‘El Gran Chef Famosos’ y acusado de no cumplir ni ver a su hija menor

Steve Palao tendría una hija oculta a la que se niega a conocer: “No puedo forzarlo a que la quiera” | Instagram

Steve Palao se consolidó recientemente como uno de los personajes más reconocidos de la televisión peruana tras resultar ganador de la última temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Sin embargo, poco después de su coronación, su nombre volvió a ser mencionado por un asunto muy distinto, una denuncia pública por presunto incumplimiento de deberes como padre.

El nombre de Steve Palao estaba presente en la esfera de la farándula peruana mucho antes de su paso por la cocina más famosa de la televisión. La hoy mediática figura se mostró ante las cámaras por primera vez de la mano de sus hijos Austin y Said Palao, integrantes de Esto es Guerra, en distintos espacios televisivos. Su conexión familiar, carisma y cercanía pronto lo convirtieron en un personaje apreciado por la audiencia.

Ese reconocimiento se incrementó con su participación en ediciones anteriores de “El Gran Chef Famosos”. En una oportunidad formó dupla junto a su nieta, hija de Said Palao, en una edición especial destinada a participantes infantiles, mientras que en otra participó con Austin Palao. La dinámica familiar y su habilidad en la cocina profundizaron el lazo con el público.

En la última temporada del reality culinario participó solo, donde Steve se destacó por su destreza, sentido del humor y personalidad afable. Compartió competencia con figuras conocidas como Vania Bludau y Christian Ysla, mostrando solidaridad y compañerismo a lo largo de cada desafío. El sábado 2 de agosto de 2025, logró consagrarse como el último ganador de “El Gran Chef Famosos”, llevándose el “Ollón de oro” tras imponerse en la final a Ysla, decisión anunciada por el conductor José Peláez.

Durante su discurso de despedida, expresó: “A mis 50 años que me pase esto es un sueño, me quedo con eso, con lo bueno y lo aprendido y con los amigos que he ganado acá”.

La consagración de Palao fue acompañada por la presencia de su familia en el set, lo cual reafirmó para muchos televidentes la imagen de unión y cercanía que había cultivado en cada aparición televisiva.

La denuncia tras el triunfo

Sin embargo, la euforia por el triunfo no tardó en verse eclipsada. El lunes 4 de agosto, el programa de espectáculos “Amor y Fuego” emitió un adelanto sobre una denuncia pública en contra de Steve Palao. En dicho avance, una mujer lo acusa de no haber cumplido con su deber como padre respecto a una de sus hijas. Según su testimonio, el campeón de “El Gran Chef Famosos” habría firmado a la menor oficialmente, pero no la visitaría y la tendría “oculta” de su entorno familiar.

En la denuncia, la madre sostuvo entre lágrimas la necesidad de que se respeten y cumplan los derechos de la niña, una petición que conmovió a la audiencia y reavivó el debate sobre la responsabilidad parental. “A partir de los dos meses fue que se firmó el DNI de la bebé. El señor no conoce a mi hija”, se le escucha decir a la mujer, quien indicó que solo busca que se cumplan los derechos de su menor. “Lo que mi hija se merece, el derecho de mi hija”, sentenció.

Por el momento, Steve Palao no ha hablado al respecto. Sin embargo, los usuarios no han dejado de expresar su sorpresa, pues el ganador de ‘El Gran Che Famosos’ ha destacado publicamente su relación cercana y colaborativa con sus hijos.

Además de los conocidos Austin y Said, reconocidos modelos e integrantes de realities televisivos, Steve tiene dos hijas más. Lorelein Palao, destacada empresaria en el sector de la moda, lidera como directora ejecutiva la marca Carducci, aportando visión y manejo en el negocio familiar. Gloria Palao, por su parte, ha seguido los pasos de sus hermanos en la televisión y es parte del elenco de “Esto es Guerra”. Con ellos ha lanzado su reality, Los Palao, a través de YouTube.

¿Cuál es la carrera de Steve Palao?

La carrera de Steve Palao se relaciona directamente con el mundo deportivo. Es miembro de la Federación Deportiva Peruana de Judo (FDPJ) y se ha especializado en artes marciales mixtas, con un dominio particular en disciplinas como el judo y el jiu-jitsu. En su faceta de entrenador, ha transmitido su conocimiento y pasión por las artes marciales. Este aspecto quedó en evidencia en su paso por programas de televisión como “El Gran Chef Famosos”, donde compartió técnicas de judo con el conductor José Peláez, mostrando una dimensión desconocida para muchos de sus seguidores.

Su participación en la teleserie “Pituca sin lucas” marcó su debut como actor, una faceta que sumó a su perfil multifacético. Su aparición fue recibida con entusiasmo por el público, sobre todo por quienes seguían su historia familiar a través de las intervenciones de Austin y Said Palao en realities como “Esto es Guerra”.

Carducci, su emprendimiento familiar

Junto a sus hijos, Steve Palao fundó la marca de calzados y accesorios “Carducci”, que ha logrado destacarse en el mercado peruano por la calidad y originalidad de sus productos. La empresa pone en valor el trabajo de artesanos nacionales y ha construido una identidad propia gracias al trabajo conjunto de la familia Palao, que participa activamente en el diseño, promoción y modelaje de los productos.

Las redes sociales de Carducci, manejadas en parte por los propios hijos de Steve Palao y su nuera Alejandra Baigorria, suman miles de seguidores, consolidando la marca en un público joven que valora la moda y la producción nacional.

