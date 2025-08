Steve Palao tendría una hija oculta que se niega a conocer: “No puedo forzarlo a que la quiera”

Steve Palao tendría una hija oculta a la que se niega a conocer: “No puedo forzarlo a que la quiera” | Instagram

Una polémica envuelve a Steve Palao, padre de los conocidos hermanos Austin y Said Palao, figuras de la televisión peruana, luego de que se difundiera un adelanto del programa ‘Amor y Fuego’ en el que una mujer anónima asegura tener una hija con él. El caso ha generado gran expectativa antes de la emisión completa del informe, programada para la tarde del lunes 4 de agosto.

En el avance promocionado en redes sociales, la denunciante relata parte de su testimonio y comparte detalles sobre la presunta paternidad del empresario. “A partir de los dos meses fue que se firmó el DNI de la bebé. El señor no conoce a mi hija”, afirma la mujer en el video, remarcando la falta de vínculo de Steve Palao con la menor.

El adelanto muestra también una recreación de un chat entre ambos. En el intercambio, Steve Palao le habría enviado un mensaje en el que le dice: “Tú te embarazaste, yo te di para comprarte una pastilla”, refiriéndose a una supuesta solución previa al nacimiento de la niña.

Steve Palao tendría una hija oculta a la que se niega a conocer: “No puedo forzarlo a que la quiera”

La denunciante se presenta ante las cámaras motivada por su búsqueda de justicia para la menor. “Lo que mi hija se merece, el derecho de mi hija”, expresa la madre, haciendo referencia a la necesidad de reconocimiento y derechos para la niña. A pesar de esta insistencia, la mujer admite una limitación: “Lo que no nace no crece, no puedo forzarlo a él a que la quiera”, confiesa.

Sin embargo, durante el avance, la madre se conmueve cuando se le consulta si la pequeña pregunta por su padre. Visiblemente afectada, no responde a la pregunta, dejando en evidencia el impacto emocional que tiene la situación en la vida de la menor.

El informe completo sobre la denuncia contra Steve Palao será presentado el lunes 4 de agosto desde las 2:15 p.m. en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, por ‘Amor y Fuego’. Mientras tanto, la controversia continúa generando reacciones en redes sociales y en el entorno mediático de la familia Palao.

Steve Palao ganó ‘El Gran Chef Famosos: El Último Campeón’

Steve Palao logró consagrarse como el último campeón de “El Gran Chef Famosos”, en la edición especial que reunió a los ganadores de todas las temporadas previas. La final, realizada el 2 de agosto de 2025 en la Plaza de Armas de Surco, representó un cierre singular para el programa e incluyó la presencia de público en vivo. Palao se impuso en la ronda decisiva ante Christian Ysla, apostando por un “trigotto”, una variante de risotto a base de trigo, que convenció por completo al jurado y le permitió llevarse el “Ollón de Oro”.

Durante la transmisión final, Palao manifestó su agradecimiento y emoción por el triunfo. “A pesar de los años, uno puede lograr cosas. A mis 50 años que me pase esto es un sueño. Me quedo con todo lo aprendido”, dijo frente a cámaras.

La victoria fue celebrada especialmente por su familia. Said Palao, su hijo, dedicó en redes sociales un mensaje donde expresó sentirse orgulloso tanto de su padre como de su hija Caetana, quien también ha participado en el programa en ediciones anteriores.

‘El Gran Chef Famosos’ cerró con final en vivo: Steve Palao ganó la olla dorada, agradecimientos a Giacomo Bocchio y Luciano Mazzetti se emocionó hasta las lágrimas.

La última gala incluyó momentos de homenaje a figuras destacadas del reality, como Giacomo Bocchio, recordado en palabras del conductor José Peláez y del jurado. El programa cerró así una etapa importante de la televisión peruana, con el triunfo de Steve Palao reconocido por la audiencia y las redes sociales por su destreza en la cocina y su carisma.