Austin Palao rompe su silencio tras polémica de su padre y su hermanita de 7 años

Austin Palao esquiva preguntas sobre su hermana menor y deja todo en manos de Steve Palao.

Austin Palao fue consultado por un tema estrictamente familiar que involucra directamente a su padre, Steve Palao. Las cámaras de ‘Amor y fuego’ este 24 de setiembre lo abordaron en un evento público para consultarle sobre la hermanita de 7 años.

Como se recuerda, la existencia de la menor salió a la luz hace un par de meses tras las declaraciones de Beatriz Cahua, expareja de su padre. ¿Qué dijo Austin?

El modelo, visiblemente incómodo con la situación, prefirió minimizar el tema y marcar distancia de un asunto que, según él, no le corresponde responder.

Austin Palao evita hablar de su hermana de 7 años: "Es un tema de mi papá, no mío".

“No voy a responder esos temas hermano, no es algo que tenga que ver conmigo en la actualidad. Tanto yo como mis hermanos ya somos adultos, tenemos 30. Es una respuesta que te puede dar mi papá, más no yo”, fueron las palabras firmes con las que cerró el tema ante la insistencia de los reporteros.

La reacción de Austin se enfocaba en no dar más detalles, la reportera insistió en obtener alguna declaración adicional. Lo siguió hasta el estacionamiento con nuevas preguntas, buscando conocer si él o sus hermanos habían conversado con su padre sobre la situación. Sin embargo, el exchico reality fue tajante nuevamente: “Ya respondí en otro medio, gracias”.

A pesar de la insistencia periodística, Austin Palao optó por guardar silencio y retirarse del lugar sin agregar más. Quedó claro que su postura es mantenerse al margen de la polémica y dejar que sea su padre quien asuma la responsabilidad por lo sucedido.



La expareja de Steve Palao se pronuncia

La historia de esta menor se conoció en julio, cuando Beatriz Cahua reveló en el mismo programa que años atrás había mantenido una relación con Steve Palao, de la cual nació una niña que actualmente tiene 7 años.

La mujer aseguró que el padre de Austin no ha tenido un vínculo cercano con la pequeña. “Su reacción no fue la correcta, dio a entender que me embaracé a propósito. Desde ahí solo ha visto a mi bebita dos veces”, contó entre lágrimas frente a cámaras.

Estas declaraciones generaron un gran revuelo, no solo por el peso mediático de la familia Palao, sino también porque cuestionaban el rol de Steve como padre. En medio del escándalo, el propio patriarca decidió pronunciarse con un contundente comunicado en sus redes sociales, fechado el 4 de agosto.



“Soy padre legalmente reconocido de la menor. Cumplo con mis obligaciones como corresponde: brindo alimentos y cubro todas sus necesidades, conforme lo establece la ley”, expresó en un inicio, con el objetivo de dejar en claro que asume económicamente sus responsabilidades.

Sin embargo, el texto no se limitó a aclarar su rol legal. Steve Palao también cuestionó las versiones de la madre de la niña. “Lamento profundamente que se estén difundiendo afirmaciones maliciosas y alejadas de la realidad, que buscan dañar mi imagen y cuestionar mi rol como padre, el cual ejerzo con responsabilidad y respeto. Este tipo de exposiciones públicas, que involucran temas sensibles y estrictamente familiares, no solo afectan mi honor, sino que pueden generar consecuencias emocionales negativas para mi menor hija”, sostuvo en defensa de su reputación.

Con estas palabras, Steve intentó frenar las críticas y al mismo tiempo proteger a su hija menor de una exposición mediática que, según él, podría tener consecuencias emocionales. No obstante, la controversia se mantiene, ya que el testimonio de Beatriz Cahua contrasta con la versión oficial del patriarca.

