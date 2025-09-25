Perú

Austin Palao rompe su silencio tras polémica de su padre y su hermanita de 7 años

El chico reality aseguró que no hablará del tema de su hermana menor y pidió que sea su padre quien dé respuestas

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Austin Palao esquiva preguntas sobre su hermana menor y deja todo en manos de Steve Palao. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego.

Austin Palao fue consultado por un tema estrictamente familiar que involucra directamente a su padre, Steve Palao. Las cámaras de ‘Amor y fuego’ este 24 de setiembre lo abordaron en un evento público para consultarle sobre la hermanita de 7 años.

Como se recuerda, la existencia de la menor salió a la luz hace un par de meses tras las declaraciones de Beatriz Cahua, expareja de su padre. ¿Qué dijo Austin?

El modelo, visiblemente incómodo con la situación, prefirió minimizar el tema y marcar distancia de un asunto que, según él, no le corresponde responder.

Austin Palao evita hablar de
Austin Palao evita hablar de su hermana de 7 años: “Es un tema de mi papá, no mío”. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego.

No voy a responder esos temas hermano, no es algo que tenga que ver conmigo en la actualidad. Tanto yo como mis hermanos ya somos adultos, tenemos 30. Es una respuesta que te puede dar mi papá, más no yo”, fueron las palabras firmes con las que cerró el tema ante la insistencia de los reporteros.

La reacción de Austin se enfocaba en no dar más detalles, la reportera insistió en obtener alguna declaración adicional. Lo siguió hasta el estacionamiento con nuevas preguntas, buscando conocer si él o sus hermanos habían conversado con su padre sobre la situación. Sin embargo, el exchico reality fue tajante nuevamente: “Ya respondí en otro medio, gracias”.

A pesar de la insistencia periodística, Austin Palao optó por guardar silencio y retirarse del lugar sin agregar más. Quedó claro que su postura es mantenerse al margen de la polémica y dejar que sea su padre quien asuma la responsabilidad por lo sucedido.

Austin Palao evita hablar de
Austin Palao evita hablar de su hermana de 7 años: “Es un tema de mi papá, no mío”. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego.

La expareja de Steve Palao se pronuncia

La historia de esta menor se conoció en julio, cuando Beatriz Cahua reveló en el mismo programa que años atrás había mantenido una relación con Steve Palao, de la cual nació una niña que actualmente tiene 7 años.

La mujer aseguró que el padre de Austin no ha tenido un vínculo cercano con la pequeña. “Su reacción no fue la correcta, dio a entender que me embaracé a propósito. Desde ahí solo ha visto a mi bebita dos veces”, contó entre lágrimas frente a cámaras.

Estas declaraciones generaron un gran revuelo, no solo por el peso mediático de la familia Palao, sino también porque cuestionaban el rol de Steve como padre. En medio del escándalo, el propio patriarca decidió pronunciarse con un contundente comunicado en sus redes sociales, fechado el 4 de agosto.

Austin Palao evita hablar de
Austin Palao evita hablar de su hermana de 7 años: “Es un tema de mi papá, no mío”. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego.

Soy padre legalmente reconocido de la menor. Cumplo con mis obligaciones como corresponde: brindo alimentos y cubro todas sus necesidades, conforme lo establece la ley”, expresó en un inicio, con el objetivo de dejar en claro que asume económicamente sus responsabilidades.

Sin embargo, el texto no se limitó a aclarar su rol legal. Steve Palao también cuestionó las versiones de la madre de la niña. “Lamento profundamente que se estén difundiendo afirmaciones maliciosas y alejadas de la realidad, que buscan dañar mi imagen y cuestionar mi rol como padre, el cual ejerzo con responsabilidad y respeto. Este tipo de exposiciones públicas, que involucran temas sensibles y estrictamente familiares, no solo afectan mi honor, sino que pueden generar consecuencias emocionales negativas para mi menor hija”, sostuvo en defensa de su reputación.

Con estas palabras, Steve intentó frenar las críticas y al mismo tiempo proteger a su hija menor de una exposición mediática que, según él, podría tener consecuencias emocionales. No obstante, la controversia se mantiene, ya que el testimonio de Beatriz Cahua contrasta con la versión oficial del patriarca.

Austin Palao evita hablar de
Austin Palao evita hablar de su hermana de 7 años: “Es un tema de mi papá, no mío”. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego.

Temas Relacionados

Austin PalaoSteve Palaoperu-entretenimiento

Más Noticias

La Tinka arranca con el nuevo conteo millonario este miércoles 24 de septiembre de 2025: Revisa aquí los resultados oficiales

El sorteo del domingo cambió vidas y hoy, La Tinka inicia nuevamente con un pozo millonario en disputa. Estos son los resultados del sorteo 1232

La Tinka arranca con el

Cayó Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’ en Paraguay EN VIVO: últimas noticias de la captura del criminal más buscado del Perú

La operación en Paraguay permitió identificar al prófugo por sus tatuajes. Según las autoridades, se investigan sus nexos con el PCC y si recibía protección de bandas criminales locales

Cayó Erick Moreno, alias ‘El

Cayó ‘El Monstruo’ en Paraguay: ¿Cómo será el proceso de extradición de Erick Moreno, el peligroso líder de los Injertos del Cono Norte, al Perú?

El líder criminal fue capturado en San Lorenzo, Paraguay, tras un operativo conjunto entre las policías de Perú y Paraguay. El ministro de Justicia señaló que su traslado al país podría concretarse en los próximos días, según los procedimientos y la coordinación con las autoridades paraguayas

Cayó ‘El Monstruo’ en Paraguay:

“No tenía domicilio fijo”: comisario paraguayo explica cómo lograron ubicar y detener a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’

El oficial narró cómo se desplegaron más de 50 agentes para irrumpir en la vivienda donde se encontraba Hernández, considerado el delincuente más sanguinario de Lima Norte

“No tenía domicilio fijo”: comisario

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Néstor Gorosito preparó un sorpresivo cambio en el ataque ‘blanquiazul’ en Chile, mientras que Gustavo Álvarez hará un movimiento obligado por lesión de Marcelo Díaz. Entérate cómo se moverán los equipos

Alineaciones de Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Franco Vidal, alcalde streamer de

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, señala que acusación de proxenetismo contra su padre es una “leyenda urbana”

Susana Villarán en su segundo día de juicio: “El 65% de los peajes de Lima los entregó Luis Castañeda Lossio”

Gobierno confirma reconciliación con Rafael López Aliaga y declara reservada la información del tren Lima–Chosica

EE.UU. alista queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por tren Lima-Chosica, según Rafael López Aliaga

Dina Boluarte sostuvo una recepción privada con Donald Trump: “Fue muy atento con él”, señala Gustavo Adrianzén

ENTRETENIMIENTO

Melissa Samplini y Katya Mosquera,

Melissa Samplini y Katya Mosquera, parejas de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, hacen live y causan furor: ¿Se viene el pódcast?

Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa en su streaming: “Gracias por los momentos hermosos”

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, estará en ‘El Valor de la Verdad’: “Me dolió la puñalada de mi hermano”

Magaly Medina aconseja a Magaly Solier sobre su estado de salud: “No puede seguir en este tormento”

Pamela López y sus hijos ilesos tras accidente en la Panamericana Sur: “Tengo que hacerme una limpia, urgente”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

‘Chorri’ Palacios le respondió a Eddie Fleischman por criticarlo de defender a Agustín Lozano: “Solo hablo las cosas como tienen que ser”

Marcello Bencardino ofuscado por inesperadas críticas a Perú Sub 17 pese a clasificación al Mundial: “Tenemos que valorar y entender”

Óscar Ibáñez señaló el principal motivo por el que Luis Ramos no rinde en la selección peruana: “Es difícil para cualquiera”