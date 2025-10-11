Perú

Pensión de S/3.300 para profesores prosperaría con José Jerí como presidente

La expresidenta Dina Boluarte observó la Ley que había sido aprobada por el Congreso, con el actual mandatario respaldándola

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Como se recuerda, Jerí se
Como se recuerda, Jerí se dio un 'baño de popularidad' luego de que el Pleno aprobará la Ley para subir la pensión de maestros a S/3.300. - Crédito Congreso

Una de las últimas acciones que tuvo la exmandataria Dina Boluarte fue observar la Ley aprobada por el Congreso de la República que aumentaba la pensión de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial a S/3.300, dado que planteaba un incremento que generaría mayor gasto del Gobierno para pagar estos montos (se aumentarían de S/800 a S/3.300, un alza de 412,5%).

Así, mientras ahora el Congreso de la República tendría pendiente revisar la propuesta y cambiarla, descartarla o aprobarla por insistencia, el Perú ha visto el ingreso de un nuevo presidente, tras la vacancia de Boluarte.

José Jerí pasó de presidente del Congreso al cargo máximo del Ejecutivo, y justamente en él cae la posibilidad de volver a observa la medida si el Congreso la aprueba por insistencia. Sin embargo, como se recuerde, fue Jerí uno de los que respaldo este aumento de pensiones a S/3.300. Ante eso, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) espera que Jerí respalde nuevamente la medida ahora en su cargo.

Dina Boluarte observó ley que
Dina Boluarte observó ley que otorgaba pensión mínima de S/ 3.300 a docentes jubilados: promulgación queda en manos del Congreso

Jerí ya respaldó antes la medida

Como se recuerda, a inicios de septiembre, al aprobarse la medida de la pensión de S/3.300 en el Pleno, ante una multitud de maestros jubilados y cesantes congregados en el Hall de los Pasos Perdidos de Palacio Legislativo, José Jerí enfatizó que el Congreso de la República cumplió su palabra con respecto a esta medida.

“La representación nacional aprobó con 66 votos a favor y en segunda votación el dictamen que tiene como finalidad asegurar que los docentes retirados de la Carrera Pública Magisterial reciban una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida digno”, informó entonces el portal del Congreso.

Entonces Jerí les dijo a los maestros que era un “día importante”. “Yo siempre les voy a pedir que sigan creyendo en el Congreso. Tiene la capacidad de mejorar y corregir sus errores y hoy es una muestra de ello. Reconocemos el trabajo que ustedes han hecho por la educación y el Perú”, agregó.

Tanto impacto tuvieron fueron las palabras del entonces presidente del Congreso, que el SUTEP recuerda este apoyo y confía en que el ahora Presidenta de la República no bloquee la Ley si el Congreso la aprueba por insistencia.

Publicación de Sutep en X.
Publicación de Sutep en X.

Sutep confía en que Jerí no la bloqueará

“El nuevo mandatario tiene la oportunidad de ratificar su apoyo a la Ley de Aumento de Pensiones, a la que Dina dio la espalda”, resalta el SUTEP.

Este gremio también recuerda que Jerí ya la respaldó en dos oportunidades como presidente del Congreso. “Abrigamos la esperanza que la impulse”, confían, pero también aclaran que esto no significa darle ‘carta blanca’ a su gestión. “Estaremos vigilantes y mantendremos el temple para luchar en las calles si resulta más de lo mismo”, afirmaron.

Como se sabe, esta se trata de una medida que busca “disponer el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, mediante el otorgamiento de una pensión equivalente a la Remuneración íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial”. Como se sabe, este monto equivale a S/3.300,60.

Así, los maestros que serían beneficados por esta medida serían “los maestros jubilados y cesantes de la educación básica regular, la educación básica alternativa, la educación básica especial y la educación técnico-productiva, comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, y en la Ley 29944, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP)”.

Temas Relacionados

PensionesMaestrosJosé JeríAumento de pensionesSutepperu-economia

Más Noticias

Tercera Feria de Libros para Peques: lista de actividades del evento dedicado a las infancias

Entre las editoriales presentes destacan Polifonía, La casita del sapo, Fondo Editorial UCV, Artífice, Fondo de Cultura Económica, Euromatex, Pesopluma y Monimo

Tercera Feria de Libros para

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

En conversación con Infobae Perú, el conductor nos habla sobre su nueva apuesta dominical, la cual se emitirá por Panamericana Televisión. Afirma que buscará competir en audiencia con un formato crítico, entretenido y sin concesiones.

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de

Director de ‘Alfa y Bravo’ defiende la elección de ‘Cholo Soy’ en su película: “Me dijeron que las marcas no lo iban a apoyar”

El cineasta peruano-estadounidense Aarón Otoya defendió su decisión de incluir a los populares creadores de contenido ‘Cholo Soy’ y ‘Sibenito’ en Alfa y Bravo, cinta grabada íntegramente en Huancayo.

Director de ‘Alfa y Bravo’

Las primeras 24 horas de José Jerí como presidente: reuniones clave y el pedido urgente a ministros de Dina Boluarte

Jerí aún no define quienes serán los ministros que lo acompañarán en su gobierno de transición. Continúa reuniendose con diferentes autoridades y miembros de la sociedad civil

Las primeras 24 horas de

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

El cuadro de Néstor Lorenzo se medirá con el ‘tri’ en Estados Unidos previo al inicio del Mundial 2026. Habrá un duelo de goleadores entre James Rodríguez y Santiago Giménez. Conoce cómo sintonizar este partido en vivo

Dónde ver Colombia vs México
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las primeras 24 horas de

Las primeras 24 horas de José Jerí como presidente: reuniones clave y el pedido urgente a ministros de Dina Boluarte

Renovación Popular y APP marcan distancia del gabinete de José Jerí: “Hemos descartado toda posibilidad”

TC admite demanda de la Defensoría contra la ley de amnistía y ya no hay vuelta atrás

Vacancia presidencial en Perú: el ‘arma’ parlamentaria que ha derrocado a tres mandatarios en una década

José Jerí y la crisis de inseguridad ciudadana: ¿Cuál es el primer paso que debe dar?

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Director de ‘Alfa y Bravo’ defiende la elección de ‘Cholo Soy’ en su película: “Me dijeron que las marcas no lo iban a apoyar”

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: horario, transmisión en vivo y guía para votar por el ganador

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

The Cardigans confirma su primer concierto en Perú: fecha, lugar y venta de entradas para ver a la banda sueca

DEPORTES

Dónde ver Colombia vs México

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026