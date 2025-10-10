Perú

El sueldo del presidente José Jerí: Este es el monto elevado que recibirá

El expresidente del Congreso será el segundo mandatario que se beneficiará del aumento de sueldo que aprobó el gobierno de Dina Boluarte

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

El séptimo presidente en nueve
El séptimo presidente en nueve años. José Jerí asume el cargo máximo del gobierno luego de la vacancia de Dina Boluarte. - Crédito Presidencia Perú

En un par de horas, el presidente del Congreso, el parlamentario de Somos Perú, José Jerí, se ha convertido en el nuevo presidente de la República. Luego de las protestas de las últimas semanas, el paro y movilización de transportistas, y el atentado al grupo Agua Mariana, el Congreso resolvió vacar a la presidenta Dina Boluarte Zegarra, quien acaba su mandato tras poco menos de tres años de gobierno.

Así, Perú ha tenido siete presidentes en tan solo nueve años, desde el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero no todos ganaron lo mismo en el cargo. Como se recuerde, reciéntemente el gobierno de Dina Boluarte estuvo detrás de una propuesta para subir el sueldo de la presidenta, que se llegó a concretar y aumentó este monto en más del doble.

Desde Ollanta Humala, los mandatarios han ganado una suma de S/S/15 mil 600 mensuales por ejercer el cargo máximo del gobierno, con la entrada de Boluarte este monto subió a S/16 mil, pero justo hace unos meses se aprobó que este fuera de S/35 mil 568. Se esperaba que la expresidenta completara su periodo, pero ahora será José Jerí Oré quien lo hará hasta las elecciones y ganará ahora este nuevo sueldo. Como se recuerda, su sueldo como presidente del Congreso era de S/15 mil 600.

De PPK a Dina Boluarte:
De PPK a Dina Boluarte: ningún presidente de Perú gobernó cinco años en los últimos dos periodos

El monto que ganará José Jerí

José Jerí es el nuevo presidente del Perú. El congresista de Somos Perú había sido elegido como presidente del Parlamento, por lo que ganaba un sueldo de S/15 mil 600. Sin embargo, ahora como presidente del Perú —tal como fue con Francisco Sagasti, quien ganó el mismo monto que sus antecesores a pesar de no haber sido escogido por elección popular—, verá un incremento del doble en su salario.

  • El sueldo de congresista en Perú es de S/15 mil 600
  • El sueldo de presidente del Perú era de S/16 mil, pero esto estuvo vigente en el gobierno de Dina Boluarte antes que se aprobara un aumento
  • El nuevo sueldo de presidentes del Perú es de S/35 mil 568.

Es decir, José Jerí pasará de ganar S/15 mil 600, a ganar más del 100% más, lo que también incluye beneficios como la gratificación que se recibe en diciembre.

El Congreso vacó a Dina
El Congreso vacó a Dina Boluarte de su cargo como presidenta del Perú. - Crédito Congreso

Los sueldos de los presidentes del Perú

Como se recuerda, en julio de este año el Gobierno oficializó el incremento de la remuneración mensual para el puesto de presidente de la República, que ahora asciende a S/35.568. El nuevo monto, aprobado mediante Decreto Supremo y con el voto favorable del Consejo de Ministros, impactó directamente en lo que ganaba la expresidenta Dina Boluarte, pero ahora José Jerí será el nuevo beneficiario de este monto.

“Aprobar el monto de la compensación económica del funcionario público comprendido en el numeral 1 del literal a) del artículo 52 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, conforme al siguiente detalle: Compensación Económica Mensual S/35 568,00″, señala la norma.

Así, la medida se basó en lo establecido por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, norma que regula la compensación de quienes ejercen funciones públicas y de gobierno en las entidades del Estado. El artículo 52 clasifica a los funcionarios públicos de elección popular y establece que sus remuneraciones deben ser aprobadas mediante decreto supremo refrendado por el Consejo de Ministros.

