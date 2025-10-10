El sueldo del presidente José Jerí: Este es el monto elevado que recibirá

El séptimo presidente en nueve años. José Jerí asume el cargo máximo del gobierno luego de la vacancia de Dina Boluarte. - Crédito Presidencia Perú

En un par de horas, el presidente del Congreso, el parlamentario de Somos Perú, José Jerí, se ha convertido en el nuevo presidente de la República. Luego de las protestas de las últimas semanas, el paro y movilización de transportistas, y el atentado al grupo Agua Mariana, el Congreso resolvió vacar a la presidenta Dina Boluarte Zegarra, quien acaba su mandato tras poco menos de tres años de gobierno.

Así, Perú ha tenido siete presidentes en tan solo nueve años, desde el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero no todos ganaron lo mismo en el cargo. Como se recuerde, reciéntemente el gobierno de Dina Boluarte estuvo detrás de una propuesta para subir el sueldo de la presidenta, que se llegó a concretar y aumentó este monto en más del doble.

Desde Ollanta Humala, los mandatarios han ganado una suma de S/S/15 mil 600 mensuales por ejercer el cargo máximo del gobierno, con la entrada de Boluarte este monto subió a S/16 mil, pero justo hace unos meses se aprobó que este fuera de S/35 mil 568. Se esperaba que la expresidenta completara su periodo, pero ahora será José Jerí Oré quien lo hará hasta las elecciones y ganará ahora este nuevo sueldo. Como se recuerda, su sueldo como presidente del Congreso era de S/15 mil 600.

El monto que ganará José Jerí

José Jerí es el nuevo presidente del Perú. El congresista de Somos Perú había sido elegido como presidente del Parlamento, por lo que ganaba un sueldo de S/15 mil 600. Sin embargo, ahora como presidente del Perú —tal como fue con Francisco Sagasti, quien ganó el mismo monto que sus antecesores a pesar de no haber sido escogido por elección popular—, verá un incremento del doble en su salario.

Es decir, José Jerí pasará de ganar S/15 mil 600, a ganar más del 100% más, lo que también incluye beneficios como la gratificación que se recibe en diciembre.

El Congreso vacó a Dina Boluarte de su cargo como presidenta del Perú. - Crédito Congreso

Los sueldos de los presidentes del Perú

Como se recuerda, en julio de este año el Gobierno oficializó el incremento de la remuneración mensual para el puesto de presidente de la República, que ahora asciende a S/35.568. El nuevo monto, aprobado mediante Decreto Supremo y con el voto favorable del Consejo de Ministros, impactó directamente en lo que ganaba la expresidenta Dina Boluarte, pero ahora José Jerí será el nuevo beneficiario de este monto.

“Aprobar el monto de la compensación económica del funcionario público comprendido en el numeral 1 del literal a) del artículo 52 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, conforme al siguiente detalle: Compensación Económica Mensual S/35 568,00″, señala la norma.

Así, la medida se basó en lo establecido por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, norma que regula la compensación de quienes ejercen funciones públicas y de gobierno en las entidades del Estado. El artículo 52 clasifica a los funcionarios públicos de elección popular y establece que sus remuneraciones deben ser aprobadas mediante decreto supremo refrendado por el Consejo de Ministros.