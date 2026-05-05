Día de la Madre: los mejores lugares para desayunar en Lima este domingo 10 de mayo

Una familia peruana sonríe y comparte un opulento desayuno buffet en un elegante hotel de Lima con vistas al océano Pacífico, celebrando el Día de la Madre con una hija entregando una flor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de la Madre es una de las celebraciones familiares más importantes del año en Perú, y muchas familias buscan salir de la rutina con experiencias especiales que permitan compartir tiempo de calidad. Entre las alternativas más buscadas destacan los desayunos buffet en hoteles y restaurantes de Lima, que combinan gastronomía, comodidad y espacios ideales para homenajear a mamá desde las primeras horas del día.

Este 2026, diversos lugares, hoteles y restaurantes de Miraflores, San Isidro y Lima Centro han preparado propuestas especiales con estaciones criollas, panes artesanales, jugos naturales, cafés, postres y opciones internacionales. Algunos incluso incluyen música en vivo, descuentos para niños y experiencias pensadas para toda la familia.

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¿Por qué los desayunos buffet son tendencia para el Día de la Madre?

En los últimos años, las experiencias gastronómicas se han convertido en uno de los regalos favoritos para el Día de la Madre. Diversos especialistas en consumo explican que las familias buscan actualmente:

compartir tiempo de calidad;

crear recuerdos;

evitar regalos impersonales;

y vivir experiencias más emocionales.

Los desayunos buffet permiten precisamente eso: reuniones familiares relajadas, variedad gastronómica y espacios cómodos para celebrar.

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Además, muchas madres prefieren actualmente experiencias antes que objetos materiales, especialmente cuando implican descanso, tiempo en familia y momentos especiales.

Madres y niños disfrutan de un opulento brunch del Día de la Madre en un moderno restaurante con estaciones de comida criolla, waffles y postres gourmet, en un salón decorado con arreglos florales y vista a la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, una guía con algunos de los desayunos buffet más atractivos en Lima para celebrar el Día de la Madre.

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1. JW Marriott Hotel Lima – Miraflores

JW Marriott Hotel Lima, ubicado frente al malecón de Miraflores, es una de las opciones favoritas para celebraciones familiares.

Su propuesta gastronómica para el Día de la Madre suele incluir:

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estaciones criollas,

panes artesanales,

frutas frescas,

café premium,

embutidos,

postres,

y cocina internacional.

Dirección: Malecón de la Reserva 615, Miraflores

Reservas: +51 1 217 7000

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Precio promedio: Desde S/ 180 por persona aproximadamente.

Ideal para:familias que buscan una experiencia elegante y vista privilegiada al océano.

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El imponente JW Marriott Hotel Lima se alza sobre el Malecón de Miraflores, ofreciendo vistas espectaculares del Océano Pacífico, mientras un parapente surca el cielo azul.

2. Delfines Hotel & Convention Center – San Isidro

El Delfines Hotel es reconocido por sus brunches y buffets especiales en fechas importantes. Para el Día de la Madre suelen ofrecer desayunos buffet con opciones peruanas e internacionales.

Entre sus estaciones destacan:

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waffles,

omelets al instante,

panes artesanales,

frutas,

jugos naturales,

y mesa de postres.

Dirección: Ca. Los Eucaliptos 555, San Isidro

Reservas: +51 1 215 7000

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Precio: S/ 109 por adulto / S/ 60 (niños de 3 a 12 años)

Ideal para: familias que buscan un ambiente tranquilo y sofisticado.

Vista aérea del moderno Delfines Hotel & Convention Center en Lima, Perú, mostrando su fachada de vidrio verde y sus alrededores con áreas verdes y edificios.

3. Sheraton Lima Historic Center – Cercado de Lima

El histórico Sheraton Lima también se suma a las celebraciones con desayunos buffet especiales para mamá.

La propuesta incluye:

panes y bollería,

jugos,

estaciones calientes,

café,

postres,

y platos criollos.

Dirección: Av. Paseo de la República 170, Lima

Reservas: +51 1 315 5000

Precio: S/ 109 por persona.

Vista aérea del emblemático Sheraton Lima Historic Center, un referente hotelero en el dinámico paisaje urbano del Centro Histórico de Lima, Perú.

4. AC Hotel Lima Miraflores

El AC Hotel, ubicado frente al mar en Miraflores, ofrecerá un desayuno buffet especial por el Día de la Madre.

La experiencia gastronómica contempla:

desayuno buffet completo,

panes,

frutas,

calientes,

bebidas,

y opciones internacionales.

Dirección: Malecón de la Reserva 729, Miraflores

Reservas: +51 1 596 9480

Precio: S/ 99 por persona.

Descuento: niños menores de 11 años tienen 50% de descuento.

El AC Hotel Lima Miraflores se alza majestuosamente sobre la costa limeña, ofreciendo una vista impresionante de la ciudad y el Océano Pacífico.

5. Casa Andina Premium Miraflores – Miraflores

Casa Andina Premium es una alternativa muy buscada para desayunos familiares por su ubicación céntrica y ambiente acogedor.

Sus desayunos buffet suelen incluir:

estación criolla,

frutas,

panes,

huevos preparados al momento,

café,

y postres.

Dirección: Av. La Paz 463, Miraflores

Reservas: +51 1 213 4300

Precio promedio: Entre S/ 98 y niños s/49.

Ideal para: familias que buscan comodidad y buena relación calidad-precio.

El moderno edificio del hotel Casa Andina Premium se ilumina majestuosamente al anochecer, marcando su presencia en el distrito miraflorino.

6. Crowne Plaza Lima by IHG – Miraflores

El Crowne Plaza suele ofrecer brunches y desayunos especiales para fechas festivas con variedad gastronómica y ambiente familiar.

Entre las opciones destacan:

buffet internacional,

estación criolla,

café premium,

ensaladas,

panes artesanales,

y postres.

Dirección: Av. Alfredo Benavides 300, Miraflores

Reservas: +51 1 610 0700

Precio promedio: Desde S/ 95 por persona.

La fachada iluminada del Crowne Plaza Lima by IHG, con su arquitectura moderna y un coche oscuro aparcado en la entrada, se presenta majestuosa por la noche.

7. Nomad Restaurante – BTH Hotel

El restaurante Nomad del BTH Hotel en San Borja ofrece uno de los desayunos buffet más comentados para esta fecha. ()

La propuesta incluye:

chicharrón,

tamalitos verdes,

panes artesanales,

jugos naturales,

extractos detox,

embutidos,

quesos,

y estación especial de panqueques.

Dirección: Av. Guardia Civil 727, San Borja

Precio: Adultos: S/95 | Niños: S/55

Horario: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Nomad Restaurante presenta su encantadora terraza con mesas preparadas y exuberante vegetación, creando un ambiente perfecto para una experiencia gastronómica al aire libre.

8. Market 770 – Westin Lima Hotel

Ubicado dentro del Westin Lima Hotel, Market 770 es uno de los espacios gastronómicos más reconocidos de San Isidro.

Sus desayunos buffet incluyen:

estaciones gourmet,

panes europeos,

frutas,

huevos al instante,

café premium,

y opciones saludables.

Dirección: Av. Las Begonias 450, San Isidro

Reservas: +51 1 201 5022

Precio promedio: S/115 por persona y S/58 por niño

Un amplio buffet con una variedad de opciones para el desayuno o brunch se presenta en el elegante Market 770 Restaurant del Westin Hotel, con mesas listas para recibir a los huéspedes.

9. Perroquet Restaurant

Ubicado dentro del histórico Country Club Lima Hotel, este restaurante es uno de los espacios más elegantes de San Isidro. Su propuesta combina cocina peruana e internacional con desayunos buffet de alta calidad.

Entre las opciones destacan:

panes artesanales,

frutas frescas,

huevos preparados al momento,

café premium,

embutidos,

y postres gourmet.

Dirección: Ca. Los Eucaliptos 590, San Isidro

Reservas: +51 998 191 236

Precio promedio: consultar en reserva

Ideal para: familias que buscan una experiencia sofisticada y tranquila.

El elegante comedor del restaurante principal en Perroquet Hotel Country, listo para recibir a sus comensales con un ambiente clásico y mesas finamente puestas.

10. LE CAFE

El restaurante del Swissôtel Lima es conocido por sus brunches y buffets especiales en fechas festivas. Ofrece una propuesta gourmet con cocina internacional y estaciones en vivo.

El buffet suele incluir:

quesos y charcutería,

estaciones calientes,

panes europeos,

mariscos,

café premium,

y postres exclusivos.

Dirección: Av. Santo Toribio 173, San Isidro

Reservas: +51 1 421 4400

Precio promedio: Consultar en reserva.

Ideal para: mamás que disfrutan experiencias gastronómicas premium.

Un vistazo al interior de Le Cafe Restaurante revela un comedor con mesas de madera bien dispuestas y sillas de mimbre, creando un ambiente clásico y acogedor.

11. The Observatory Restaurant

Ubicado dentro del Belmond Miraflores Park, este restaurante ofrece una de las vistas más exclusivas frente al océano Pacífico.

Sus desayunos buffet destacan por:

estaciones saludables,

jugos naturales,

panes recién horneados,

frutas,

cocina internacional,

y ambiente elegante.

Dirección: Malecón de la Reserva 1035, Miraflores

Reservas: +51 1 610 4000

Precio promedio: S/ 260 por persona.

Ideal para: celebraciones especiales y experiencias de lujo.

Disfrute de un exquisito desayuno con vista panorámica al océano Pacífico desde The Observatory Restaurant en Miraflores Park, A Belmond Hotel, en Lima, Perú.

12. Mangos Restaurante

Ubicado en Larcomar, Mangos es una de las alternativas más populares para desayunos familiares con vista al mar.

Su propuesta incluye:

desayuno buffet criollo,

jugos naturales,

estación de panes,

waffles,

frutas,

y platos peruanos tradicionales.

Dirección: Larcomar, Malecón de la Reserva 610, Miraflores

Reservas: +51 1 242 8110

Precio promedio: Entre S/ 60 y S/ 120 por persona.

Ideal para: familias numerosas y ambientes relajados.

Mangos Restaurante en Larcomar ofrece un ambiente sofisticado con una amplia barra, mesas elegantes y una impresionante vista panorámica al océano Pacífico.

13. Las Bolena Tea Room & Restaurant

Este restaurante de Miraflores se ha vuelto muy popular por sus brunches y desayunos estilo europeo.

Entre sus opciones destacan:

panadería artesanal,

waffles,

huevos benedictinos,

café de especialidad,

postres,

y opciones saludables.

Dirección: Av. Reducto 1290, Miraflores

Reservas: +51 913 575 405

Precio promedio: Consultar en reserva.

Ideal para: mamás jóvenes y amantes del brunch moderno.

Clientes disfrutan del día soleado en la terraza exterior de Las Bolena Tea Room & Restaurant, un nuevo espacio para café y experiencias culinarias.

14. La Terraza Del Pardo

Ubicado en Miraflores, este restaurante es reconocido por sus desayunos buffet y brunches familiares.

Su propuesta incluye:

estación criolla,

panes,

frutas,

huevos al gusto,

jugos naturales,

y postres.

Dirección: Calle 2 de Mayo 403, Miraflores

Reservas: +51 942 895 461

Precio promedio: Desde S/ 89.

Ideal para: celebraciones familiares con presupuesto moderado.

La Terraza Del Pardo, ubicada en el Casa Andina Premium Miraflores, ofrece un elegante espacio al aire libre con mesas y sillas modernas bajo sombrillas rojas, creando un ambiente ideal para disfrutar de la gastronomía en Miraflores.

15. El Olivar Restaurant Bar

El restaurante del Sonesta Hotel El Olivar ofrece desayunos buffet con enfoque ejecutivo y familiar.

Incluye:

buffet americano,

frutas,

panes,

café,

opciones criollas,

y platos saludables.

Dirección: Calle Pancho Fierro 194, San Isidro

Reservas: +51 1 712 6000

Precio promedio: S/ 92 por persona y niños a S/ 62

Ideal para: familias que buscan comodidad y ambiente tranquilo.

Un amplio buffet de desayuno se exhibe en el luminoso interior de El Olivar Restaurante, con mesas preparadas para los comensales y grandes ventanales que ofrecen vistas a un frondoso jardín.

16. The House Buffet

Una alternativa más económica y casual en San Isidro para celebrar con mamá.

El buffet incluye:

desayunos americanos,

panes,

waffles,

bebidas calientes,

y opciones criollas.

Dirección: Calle Amador Merino Reyna 368, San Isidro

Reservas: +51 905 468 433

Precio promedio: S/44.90.

Ideal para: familias jóvenes y reuniones informales.

Un empleado de The House Restaurante presenta un variado buffet con ensaladas frescas, sushi, opciones vegetarianas y más, ofreciendo una experiencia culinaria completa para todos los gustos.

17. La Vista Restaurant

El restaurante del JW Marriott Lima sigue siendo una de las experiencias más exclusivas para desayunar frente al mar.

Su buffet incluye:

cocina internacional,

estación criolla,

panes artesanales,

mariscos,

postres gourmet,

y café premium.

Dirección: Malecón de la Reserva 615, Miraflores

Reservas: +51 1 217 7009

Precio promedio: Desde S/ 180 por persona.

El moderno y elegante restaurante La Vista en el JW Marriott Lima ofrece un ambiente sofisticado con vistas panorámicas al exterior, presentando mesas finamente dispuestas para una experiencia culinaria premium.

Recomendaciones antes de reservar

Debido a la alta demanda por el Día de la Madre, varios hoteles recomiendan:

reservar con anticipación;

consultar horarios exactos;

confirmar disponibilidad para niños;

y verificar si los precios incluyen impuestos y servicios.

Muchos espacios suelen agotarse días antes de la celebración.

También es recomendable preguntar por:

estacionamiento,

música en vivo,

promociones familiares,

y menús especiales.

Una experiencia para compartir en familia

Más allá del desayuno, estas propuestas buscan convertir el Día de la Madre en un momento especial de conexión familiar.

Desde buffets criollos hasta experiencias gourmet frente al mar, Lima ofrece múltiples alternativas para sorprender a mamá y compartir juntos una mañana distinta.

Porque muchas veces, el mejor regalo no es un objeto, sino el tiempo compartido alrededor de la mesa.