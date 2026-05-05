Día de la Madre: los mejores lugares para desayunar en Lima este domingo 10 de mayo

El Día de la Madre es una de las celebraciones familiares más importantes del año en Perú, y muchas familias buscan salir de la rutina con experiencias especiales que permitan compartir tiempo de calidad. Entre las alternativas más buscadas destacan los desayunos buffet en hoteles y restaurantes de Lima, que combinan gastronomía, comodidad y espacios ideales para homenajear a mamá desde las primeras horas del día.
Este 2026, diversos lugares, hoteles y restaurantes de Miraflores, San Isidro y Lima Centro han preparado propuestas especiales con estaciones criollas, panes artesanales, jugos naturales, cafés, postres y opciones internacionales. Algunos incluso incluyen música en vivo, descuentos para niños y experiencias pensadas para toda la familia.
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¿Por qué los desayunos buffet son tendencia para el Día de la Madre?
En los últimos años, las experiencias gastronómicas se han convertido en uno de los regalos favoritos para el Día de la Madre. Diversos especialistas en consumo explican que las familias buscan actualmente:
- compartir tiempo de calidad;
- crear recuerdos;
- evitar regalos impersonales;
- y vivir experiencias más emocionales.
Los desayunos buffet permiten precisamente eso: reuniones familiares relajadas, variedad gastronómica y espacios cómodos para celebrar.
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Además, muchas madres prefieren actualmente experiencias antes que objetos materiales, especialmente cuando implican descanso, tiempo en familia y momentos especiales.
A continuación, una guía con algunos de los desayunos buffet más atractivos en Lima para celebrar el Día de la Madre.
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1. JW Marriott Hotel Lima – Miraflores
JW Marriott Hotel Lima, ubicado frente al malecón de Miraflores, es una de las opciones favoritas para celebraciones familiares.
Su propuesta gastronómica para el Día de la Madre suele incluir:
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- estaciones criollas,
- panes artesanales,
- frutas frescas,
- café premium,
- embutidos,
- postres,
- y cocina internacional.
Dirección: Malecón de la Reserva 615, Miraflores
Reservas: +51 1 217 7000
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Precio promedio: Desde S/ 180 por persona aproximadamente.
Ideal para:familias que buscan una experiencia elegante y vista privilegiada al océano.
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2. Delfines Hotel & Convention Center – San Isidro
El Delfines Hotel es reconocido por sus brunches y buffets especiales en fechas importantes. Para el Día de la Madre suelen ofrecer desayunos buffet con opciones peruanas e internacionales.
Entre sus estaciones destacan:
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- waffles,
- omelets al instante,
- panes artesanales,
- frutas,
- jugos naturales,
- y mesa de postres.
Dirección: Ca. Los Eucaliptos 555, San Isidro
Reservas: +51 1 215 7000
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Precio: S/ 109 por adulto / S/ 60 (niños de 3 a 12 años)
Ideal para: familias que buscan un ambiente tranquilo y sofisticado.
3. Sheraton Lima Historic Center – Cercado de Lima
El histórico Sheraton Lima también se suma a las celebraciones con desayunos buffet especiales para mamá.
La propuesta incluye:
- panes y bollería,
- jugos,
- estaciones calientes,
- café,
- postres,
- y platos criollos.
Dirección: Av. Paseo de la República 170, Lima
Reservas: +51 1 315 5000
Precio: S/ 109 por persona.
4. AC Hotel Lima Miraflores
El AC Hotel, ubicado frente al mar en Miraflores, ofrecerá un desayuno buffet especial por el Día de la Madre.
La experiencia gastronómica contempla:
- desayuno buffet completo,
- panes,
- frutas,
- calientes,
- bebidas,
- y opciones internacionales.
Dirección: Malecón de la Reserva 729, Miraflores
Reservas: +51 1 596 9480
Precio: S/ 99 por persona.
Descuento: niños menores de 11 años tienen 50% de descuento.
5. Casa Andina Premium Miraflores – Miraflores
Casa Andina Premium es una alternativa muy buscada para desayunos familiares por su ubicación céntrica y ambiente acogedor.
Sus desayunos buffet suelen incluir:
- estación criolla,
- frutas,
- panes,
- huevos preparados al momento,
- café,
- y postres.
Dirección: Av. La Paz 463, Miraflores
Reservas: +51 1 213 4300
Precio promedio: Entre S/ 98 y niños s/49.
Ideal para: familias que buscan comodidad y buena relación calidad-precio.
6. Crowne Plaza Lima by IHG – Miraflores
El Crowne Plaza suele ofrecer brunches y desayunos especiales para fechas festivas con variedad gastronómica y ambiente familiar.
Entre las opciones destacan:
- buffet internacional,
- estación criolla,
- café premium,
- ensaladas,
- panes artesanales,
- y postres.
Dirección: Av. Alfredo Benavides 300, Miraflores
Reservas: +51 1 610 0700
Precio promedio: Desde S/ 95 por persona.
7. Nomad Restaurante – BTH Hotel
El restaurante Nomad del BTH Hotel en San Borja ofrece uno de los desayunos buffet más comentados para esta fecha. ()
La propuesta incluye:
- chicharrón,
- tamalitos verdes,
- panes artesanales,
- jugos naturales,
- extractos detox,
- embutidos,
- quesos,
- y estación especial de panqueques.
Dirección: Av. Guardia Civil 727, San Borja
Precio: Adultos: S/95 | Niños: S/55
Horario: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
8. Market 770 – Westin Lima Hotel
Ubicado dentro del Westin Lima Hotel, Market 770 es uno de los espacios gastronómicos más reconocidos de San Isidro.
Sus desayunos buffet incluyen:
- estaciones gourmet,
- panes europeos,
- frutas,
- huevos al instante,
- café premium,
- y opciones saludables.
Dirección: Av. Las Begonias 450, San Isidro
Reservas: +51 1 201 5022
Precio promedio: S/115 por persona y S/58 por niño
9. Perroquet Restaurant
Ubicado dentro del histórico Country Club Lima Hotel, este restaurante es uno de los espacios más elegantes de San Isidro. Su propuesta combina cocina peruana e internacional con desayunos buffet de alta calidad.
Entre las opciones destacan:
- panes artesanales,
- frutas frescas,
- huevos preparados al momento,
- café premium,
- embutidos,
- y postres gourmet.
Dirección: Ca. Los Eucaliptos 590, San Isidro
Reservas: +51 998 191 236
Precio promedio: consultar en reserva
Ideal para: familias que buscan una experiencia sofisticada y tranquila.
10. LE CAFE
El restaurante del Swissôtel Lima es conocido por sus brunches y buffets especiales en fechas festivas. Ofrece una propuesta gourmet con cocina internacional y estaciones en vivo.
El buffet suele incluir:
- quesos y charcutería,
- estaciones calientes,
- panes europeos,
- mariscos,
- café premium,
- y postres exclusivos.
Dirección: Av. Santo Toribio 173, San Isidro
Reservas: +51 1 421 4400
Precio promedio: Consultar en reserva.
Ideal para: mamás que disfrutan experiencias gastronómicas premium.
11. The Observatory Restaurant
Ubicado dentro del Belmond Miraflores Park, este restaurante ofrece una de las vistas más exclusivas frente al océano Pacífico.
Sus desayunos buffet destacan por:
- estaciones saludables,
- jugos naturales,
- panes recién horneados,
- frutas,
- cocina internacional,
- y ambiente elegante.
Dirección: Malecón de la Reserva 1035, Miraflores
Reservas: +51 1 610 4000
Precio promedio: S/ 260 por persona.
Ideal para: celebraciones especiales y experiencias de lujo.
12. Mangos Restaurante
Ubicado en Larcomar, Mangos es una de las alternativas más populares para desayunos familiares con vista al mar.
Su propuesta incluye:
- desayuno buffet criollo,
- jugos naturales,
- estación de panes,
- waffles,
- frutas,
- y platos peruanos tradicionales.
Dirección: Larcomar, Malecón de la Reserva 610, Miraflores
Reservas: +51 1 242 8110
Precio promedio: Entre S/ 60 y S/ 120 por persona.
Ideal para: familias numerosas y ambientes relajados.
13. Las Bolena Tea Room & Restaurant
Este restaurante de Miraflores se ha vuelto muy popular por sus brunches y desayunos estilo europeo.
Entre sus opciones destacan:
- panadería artesanal,
- waffles,
- huevos benedictinos,
- café de especialidad,
- postres,
- y opciones saludables.
Dirección: Av. Reducto 1290, Miraflores
Reservas: +51 913 575 405
Precio promedio: Consultar en reserva.
Ideal para: mamás jóvenes y amantes del brunch moderno.
14. La Terraza Del Pardo
Ubicado en Miraflores, este restaurante es reconocido por sus desayunos buffet y brunches familiares.
Su propuesta incluye:
- estación criolla,
- panes,
- frutas,
- huevos al gusto,
- jugos naturales,
- y postres.
Dirección: Calle 2 de Mayo 403, Miraflores
Reservas: +51 942 895 461
Precio promedio: Desde S/ 89.
Ideal para: celebraciones familiares con presupuesto moderado.
15. El Olivar Restaurant Bar
El restaurante del Sonesta Hotel El Olivar ofrece desayunos buffet con enfoque ejecutivo y familiar.
Incluye:
- buffet americano,
- frutas,
- panes,
- café,
- opciones criollas,
- y platos saludables.
Dirección: Calle Pancho Fierro 194, San Isidro
Reservas: +51 1 712 6000
Precio promedio: S/ 92 por persona y niños a S/ 62
Ideal para: familias que buscan comodidad y ambiente tranquilo.
16. The House Buffet
Una alternativa más económica y casual en San Isidro para celebrar con mamá.
El buffet incluye:
- desayunos americanos,
- panes,
- waffles,
- bebidas calientes,
- y opciones criollas.
Dirección: Calle Amador Merino Reyna 368, San Isidro
Reservas: +51 905 468 433
Precio promedio: S/44.90.
Ideal para: familias jóvenes y reuniones informales.
17. La Vista Restaurant
El restaurante del JW Marriott Lima sigue siendo una de las experiencias más exclusivas para desayunar frente al mar.
Su buffet incluye:
- cocina internacional,
- estación criolla,
- panes artesanales,
- mariscos,
- postres gourmet,
- y café premium.
Dirección: Malecón de la Reserva 615, Miraflores
Reservas: +51 1 217 7009
Precio promedio: Desde S/ 180 por persona.
Recomendaciones antes de reservar
Debido a la alta demanda por el Día de la Madre, varios hoteles recomiendan:
- reservar con anticipación;
- consultar horarios exactos;
- confirmar disponibilidad para niños;
- y verificar si los precios incluyen impuestos y servicios.
Muchos espacios suelen agotarse días antes de la celebración.
También es recomendable preguntar por:
- estacionamiento,
- música en vivo,
- promociones familiares,
- y menús especiales.
Una experiencia para compartir en familia
Más allá del desayuno, estas propuestas buscan convertir el Día de la Madre en un momento especial de conexión familiar.
Desde buffets criollos hasta experiencias gourmet frente al mar, Lima ofrece múltiples alternativas para sorprender a mamá y compartir juntos una mañana distinta.
Porque muchas veces, el mejor regalo no es un objeto, sino el tiempo compartido alrededor de la mesa.