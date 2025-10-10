Perú

Dina Boluarte es vacada por “incapacidad moral permanente” por el Congreso de Perú

Boluarte Zegarra se convirtió en la sexta presidenta del Perú en dejar el poder en menos de 10 años tras ser vacada por el Congreso de la República

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar

El Congreso de la República del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras una votación sin precedentes: 121 legisladores respaldaron la vacancia presidencial, sin votos en contra ni abstenciones, en una sesión que marcó el final de su mandato a la medianoche del viernes 10 de octubre de 2025.

La acusación de “incapacidad moral permanente” fue el argumento central de la moción, y la sucesión presidencial recayó de inmediato en el presidente del Congreso, José Jerí, conforme a la normativa vigente. Este desenlace representa uno de los episodios más contundentes de destitución presidencial en la historia reciente del país, en medio de una crisis institucional y social de gran magnitud.

El proceso de vacancia se inició el 9 de octubre de 2025, cuando un grupo de congresistas de distintas bancadas presentó cuatro mociones contra Boluarte. Estas propuestas, respaldadas por al menos 34 legisladores, citaban como fundamentos principales las graves acusaciones de corrupción en Perú —entre ellas el caso conocido como “Rolexgate”— y la incapacidad del Ejecutivo para gestionar la creciente inseguridad ciudadana.

El mismo día, el Pleno del Congreso admitió a trámite las mociones tras superar el umbral mínimo de 56 votos, lo que abrió paso a un debate y a un juicio político que culminó con la votación definitiva. Para concretar la vacancia, la ley exigía al menos 87 votos en el Congreso unicameral de 130 miembros, cifra ampliamente superada en la sesión final.

La vacancia de Boluarte Zegarra fue promovida por bancadas congresales —Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, entre otras— que la sostuvieron en el Poder Ejecutivo durante dos años y diez meses.

El detonante de su vacancia

El detonante más reciente en el proceso de vacancia contra Dina Boluarte fue el ataque armado ocurrido durante la presentación del conjunto musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos, Lima. Durante el evento, un grupo de desconocidos irrumpió en el lugar y abrió fuego contra los asistentes, dejando cinco heridos: cuatro integrantes de la célebre agrupación musical y un vendedor ambulante que trabajaba en los alrededores del escenario.

Este episodio de violencia impactó de forma inmediata en la opinión pública y acentuó el clima de inseguridad que ya vivía el país. A raíz de este hecho, diversos sectores políticos y sociales expresaron su desconcierto ante la incapacidad del Ejecutivo para garantizar la seguridad ciudadana.

¿Quién asumirá la presidencia del Perú?

El informe desató críticas por
El informe desató críticas por presunto blindaje político y por no evaluar el fondo de las acusaciones fiscales. Composición: Congreso de la República / CNN/Infobae Perú

Tras la destitución de Dina Boluarte, la presidencia del Perú será asumida por el presidente del Congreso, José Jerí, conforme a la normativa vigente. La transición se realiza de manera inmediata y tiene como objetivo garantizar la continuidad institucional del país.

José Jeríes un abogado y político peruano, nacido en Lima en 1986, que actualmente se desempeña como presidente del Congreso de la República del Perú para el periodo 2025-2026. Milita en el partido Somos Perú desde 2014 y fue elegido congresista por Lima en 2021.

En julio de 2025, Jerí fue elegido presidente del Congreso con el respaldo mayoritario de los legisladores. Asumió compromisos de transparencia y control interno al frente del Parlamento. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de polémicas, ya que enfrenta investigaciones judiciales por presunta violación sexual y enriquecimiento ilícito, aunque ha negado las acusaciones y asegura colaborar con la justicia.

<br>

Temas Relacionados

Dina BoluarteJosé Jerívacancia presidencialCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Dina Boluarte fue vacada por mayoría del Congreso y José Jerí asume como presidente de la Nación encargado

Renovación Popular, Podemos Perú y Bancada Socialista son las bancadas que plantearon la salida de la presidenta a menos de 10 meses de culminar su gestión. Encontraron eco en las demás bancadas

Dina Boluarte fue vacada por

José Jerí se convierte en el nuevo presidente del Perú: moción de censura contra la Mesa Directiva no se aprobó

Con 34 votos a favor, 58 en contra y 14 abstenciones, Jerí llega a Palacio de Gobierno y será el séptimo mandatario del Perú en los últimos 10 años

José Jerí se convierte en

Dina Boluarte reaparece tras su vacancia, pero cortan su extenso mensaje por juramentación de José Jerí

Sin un mea culpa por la crisis de inseguridad en el Perú, la ahora expresidenta centró su discurso en los logros de su gestión. Por su extensión, los medios interrumpieron la transmisión para mostrar lo que ocurría en el Pleno del Congreso

Dina Boluarte reaparece tras su

Dina Boluarte, la presidenta que se preocupó más por sus cirugías y por su aumento de sueldo, terminó destituida por el Congreso

De raíces rurales y dominio del quechua, Boluarte asumió el poder tras la caída de Pedro Castillo, pero su mandato breve estuvo marcado por la crisis, denuncias de represión y escándalos de corrupción que precipitaron su destitución

Dina Boluarte, la presidenta que

Las investigaciones y el polémico perfil de José Jerí, el nuevo presidente del Perú tras la vacancia a Dina Boluarte

El Parlamento que él presidió vacó a Dina Boluarte y asumirá el máximo cargo de la Nación. Sin embargo, enfrenta denuncias por abuso sexual, corrupción y desobediencia

Las investigaciones y el polémico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte fue vacada por

Dina Boluarte fue vacada por mayoría del Congreso y José Jerí asume como presidente de transición

Dina Boluarte, la presidenta que se preocupó más por sus cirugías y por su aumento de sueldo, terminó destituida por el Congreso

José Jerí se convierte en el nuevo presidente del Perú: moción de censura contra la Mesa Directiva no se aprobó

Dina Boluarte reaparece tras su vacancia, pero cortan su extenso mensaje por juramentación de José Jerí

Las investigaciones y el polémico perfil de José Jerí, el nuevo presidente del Perú tras la vacancia a Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina:

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gigi Mitre arremete contra Dina Boluarte y el Estado: “Sus medidas son una porquería, el país vive con miedo y sin rumbo”

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en concierto

DEPORTES

Dónde ver Paraguay vs Japón

Dónde ver Paraguay vs Japón HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

D’ Alessandro Montenegro y Álvaro Rojas, nuevos convocados de la selección peruana promovidos por Manuel Barreto

Cienciano afronta cambios: Carlos Lugo, campeón de Copa Sudamericana 2003, fue presentado como nuevo Gerente Deportivo

A qué hora juega Paraguay vs Japón: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025