Dina Boluarte es vacada por “incapacidad moral permanente” por el Congreso de Perú

El Congreso de la República del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras una votación sin precedentes: 121 legisladores respaldaron la vacancia presidencial, sin votos en contra ni abstenciones, en una sesión que marcó el final de su mandato a la medianoche del viernes 10 de octubre de 2025.

La acusación de “incapacidad moral permanente” fue el argumento central de la moción, y la sucesión presidencial recayó de inmediato en el presidente del Congreso, José Jerí, conforme a la normativa vigente. Este desenlace representa uno de los episodios más contundentes de destitución presidencial en la historia reciente del país, en medio de una crisis institucional y social de gran magnitud.

El proceso de vacancia se inició el 9 de octubre de 2025, cuando un grupo de congresistas de distintas bancadas presentó cuatro mociones contra Boluarte. Estas propuestas, respaldadas por al menos 34 legisladores, citaban como fundamentos principales las graves acusaciones de corrupción en Perú —entre ellas el caso conocido como “Rolexgate”— y la incapacidad del Ejecutivo para gestionar la creciente inseguridad ciudadana.

El mismo día, el Pleno del Congreso admitió a trámite las mociones tras superar el umbral mínimo de 56 votos, lo que abrió paso a un debate y a un juicio político que culminó con la votación definitiva. Para concretar la vacancia, la ley exigía al menos 87 votos en el Congreso unicameral de 130 miembros, cifra ampliamente superada en la sesión final.

La vacancia de Boluarte Zegarra fue promovida por bancadas congresales —Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, entre otras— que la sostuvieron en el Poder Ejecutivo durante dos años y diez meses.

El detonante de su vacancia

El detonante más reciente en el proceso de vacancia contra Dina Boluarte fue el ataque armado ocurrido durante la presentación del conjunto musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos, Lima. Durante el evento, un grupo de desconocidos irrumpió en el lugar y abrió fuego contra los asistentes, dejando cinco heridos: cuatro integrantes de la célebre agrupación musical y un vendedor ambulante que trabajaba en los alrededores del escenario.

Este episodio de violencia impactó de forma inmediata en la opinión pública y acentuó el clima de inseguridad que ya vivía el país. A raíz de este hecho, diversos sectores políticos y sociales expresaron su desconcierto ante la incapacidad del Ejecutivo para garantizar la seguridad ciudadana.

¿Quién asumirá la presidencia del Perú?

Tras la destitución de Dina Boluarte, la presidencia del Perú será asumida por el presidente del Congreso, José Jerí, conforme a la normativa vigente. La transición se realiza de manera inmediata y tiene como objetivo garantizar la continuidad institucional del país.

José Jeríes un abogado y político peruano, nacido en Lima en 1986, que actualmente se desempeña como presidente del Congreso de la República del Perú para el periodo 2025-2026. Milita en el partido Somos Perú desde 2014 y fue elegido congresista por Lima en 2021.

En julio de 2025, Jerí fue elegido presidente del Congreso con el respaldo mayoritario de los legisladores. Asumió compromisos de transparencia y control interno al frente del Parlamento. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de polémicas, ya que enfrenta investigaciones judiciales por presunta violación sexual y enriquecimiento ilícito, aunque ha negado las acusaciones y asegura colaborar con la justicia.

