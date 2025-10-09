Perú

Las investigaciones que pesan sobre José Jerí, el titular del Congreso que podría convertirse en el próximo presidente del Perú

Mientras la salida de Dina Boluarte parece más cercana, también se incrementan las probabilidades de que José Jerí, con denuncias por abuso sexual, corrupción y desobediencia, asuma la presidencia

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
José Jerí, presidente del Congreso
José Jerí, presidente del Congreso de la República y posible próximo presidente del Perú, enfrenta investigaciones por presunta violación sexual, desobediencia a la autoridad y corrupción. Foto: Composición Infobae Perú

La vacancia presidencial de Dina Boluarte se perfila como inminente, tras la presentación de cuatro mociones en su contra y la confirmación de que diversas bancadas respaldarán su salida. De aprobarse la destitución, y ante la ausencia de vicepresidentes, la presidencia recaería en el actual titular del Congreso, José Jerí Oré.

La trayectoria política de Jerí está marcada por investigaciones que incluyen denuncias de abuso sexual, desobediencia a la autoridad y presuntos actos de corrupción ligados a la Comisión de Presupuesto. Estos antecedentes generan inquietud en varios sectores sobre su posible ascenso al Ejecutivo, en una coyuntura de alta fragmentación política y debate acerca de la vacancia.

Según el artículo 115 de la Constitución, si no hay vicepresidentes, quien asume de forma interina la conducción del país es el presidente del Congreso. Jerí, elegido para dirigir el Parlamento durante el periodo 2025-2026, podría convertirse en presidente interino si la vacancia de Boluarte recibe el respaldo suficiente en el Pleno.

Acusación de abuso sexual pone en tensión la posible presidencia de Jerí

Un caso de violación sexual que involucra a José Jerí salió a la luz en enero de 2025. La denunciante relató que, durante una reunión social en Canta, perdió el conocimiento después de consumir alcohol y despertó con dolor en sus partes íntimas, hallando una prenda del congresista cerca de ella.

La víctima identificó a Jerí como un hombre calvo con barba, coincidiendo con las características físicas del agresor, y recordó intentos previos de cortejo por parte del congresista. Inicialmente, la investigación incluyó también a Marco Antonio Cardoza Hurtado, empresario y tío político de Jerí.

El congresista de Somos Perú negó haber agredido a la denunciante. (Canal N)

El fiscal supremo Tomás Gálvez archivó la investigación contra Jerí, alegando falta de pruebas suficientes para vincularlo de manera directa al delito. El proceso contra Cardoza Hurtado continúa abierto y fue derivado a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta.

Esta denuncia continúa generando polémica sobre la idoneidad de Jerí para asumir la presidencia interina, dada su situación judicial reciente y el elevado nivel de atención mediática. Su posible llegada al Ejecutivo concentra reacciones de alerta y escepticismo entre la ciudadanía y los actores políticos.

José Jerí enfrenta investigación por desobediencia a la autoridad

Durante su gestión como presidente del Congreso, Jerí afrontó una investigación por desobediencia a la autoridad. El Juzgado Civil de Canta había ordenado que se sometiera a tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”, en el marco del caso de abuso sexual.

La disposición judicial establecía la obligación de asistir a las sesiones y seguir las recomendaciones del especialista. El legislador incumplió la orden, lo que motivó la apertura de un proceso penal por presunta desobediencia, conforme al Código Penal peruano.

Cuestionable elección de José Jerí,
Cuestionable elección de José Jerí, acusado de violación sexual, como presidente del Congreso de la República| Foto: Congreso/Edición Infobae

Fuentes del Ministerio Público informaron que la investigación busca determinar si Jerí recibió la orden y si su incumplimiento fue intencionado. Su posición como presidente del Congreso aumenta la atención sobre el caso y plantea dudas sobre el acatamiento de mandatos judiciales por parte de altos funcionarios.

El proceso sigue abierto y se suma a los antecedentes judiciales del congresista, en un momento clave para la estabilidad política del país ante una posible sucesión presidencial.

Acusaciones de corrupción rodean a quien podría asumir la presidencia

Jerí afronta además acusaciones de corrupción ligadas a su rol en la Comisión de Presupuesto. Blanca Ríos, empresaria, denunció que cuando él presidía dicha comisión, se entregó un soborno de S/150.000 a operadores de su entorno a cambio de que un proyecto en Cajamarca fuera incorporado en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Panorama publicó que existen audios y chats que involucrarían al congresista. Frente a esta revelación, Jerí separó de su equipo al asesor Nahum Hidalgo y expresó su disposición a colaborar con la investigación.

Empresaria denuncia a José Jerí por presuntos pagos ilícitos durante gestión en Comisión de Presupuesto| Panorama

“Tenía que saber, porque era su gente la que estaba con nosotros. El congresista Jerí dijo que sí, que no nos preocupáramos, que en el presupuesto va a salir”, declaró la empresaria. Tal acusación suma tensión al escenario político justo cuando Jerí podría asumir la presidencia interina.

El caso mantiene bajo escrutinio al Legislativo y subraya la importancia de transparencia en la gestión de recursos públicos, en un contexto de desconfianza ciudadana hacia el Congreso y la función pública.

Temas Relacionados

Vacancia presidencial José Jerí Dina Boluarte Congreso de la República CorrupciónViolación sexualperu-politicavacancia Dina boluarte

Más Noticias

Dina Boluarte sin salida: congresistas invocan a más de 40 embajadas negarse a dar asilo o refugio político a la presidenta

Patricia Chirinos y Elías Varas exigen a sedes de Ecuador, Brasil y otros países abstenerse de recibir a la actual jefa de Estado si solicita protección, ante una eventual renuncia o vacancia

Dina Boluarte sin salida: congresistas

10 beneficios para la salud de caminar 10 mil pasos al día

Alcanzar los 10 mil pasos diarios es equivalente a caminar aproximadamente 7 a 8 kilómetros

10 beneficios para la salud

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

El actor y cantante Christian su apoyo a los integrantes del grupo de cumbia tras el atentado ocurrido en Chorrillos. A través de sus redes, lamentó la violencia y criticó la falta de seguridad en el país

Christian Meier expresa su solidaridad

Abogado de Dina Boluarte niega solicitudes de asilo de la presidenta y asegura que la acompañará “hasta el final”

El principal abogado de la presidenta, quien enfrenta cuatro mociones de vacancia, afirmó que su visita a Palacio no tuvo fines relacionados con ninguna gestión de asilo

Abogado de Dina Boluarte niega

El Congreso da la espalda a Dina Boluarte: las bancadas que antes la blindaron hoy impulsan su salida del poder

A un año de las elecciones de 2026, el bloque parlamentario que sostenía al Ejecutivo se fractura. Tras el atentado contra Agua Marina, la mandataria se queda sin aliados y con una vacancia que podría aprobarse en las próximas horas

El Congreso da la espalda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte sin salida: congresistas

Dina Boluarte sin salida: congresistas invocan a más de 40 embajadas negarse a dar asilo o refugio político a la presidenta

Abogado de Dina Boluarte niega solicitudes de asilo de la presidenta y asegura que la acompañará “hasta el final”

El Congreso da la espalda a Dina Boluarte: las bancadas que antes la blindaron hoy impulsan su salida del poder

Gabinete de Dina Boluarte: Eduardo Arana y ministros se presentaron ante el pleno por caso Agua Marina

¿Qué es la permanente incapacidad moral?: La causal para vacar a Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Christian Meier expresa su solidaridad

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en concierto

Giuseppe Horna, de Armonía 10, revela que el grupo usa chalecos antibalas tras amenazas y creciente inseguridad

DEPORTES

Fabio Gruber incrementó su valor

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

“Felipe Chávez es clave”: Bayern Múnich felicita a ‘Pippo’ por su primer llamado a la selección peruana

Alineaciones de Perú vs Chile: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Duelo peruano en Cali: Gonzalo Bueno avanzó a cuartos de final y se medirá con Juan Pablo Varillas en partidazo

Calendario de las presentaciones de los equipos de la Liga Peruana de Vóley: los amistosos de Alianza Lima, Universitario y más