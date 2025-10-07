Perú

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensión mínima de S/ 3.300 a docentes jubilados: promulgación queda en manos del Congreso

Propuesta planteaba beneficiar a cerca de 162 mil profesores jubilados y cesantes. Sin embargo, la mandataria asegura que presenta “distorsiones en el sistema de pensiones”

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar

La presidenta de la República, Dina Boluarte, observó la ley aprobada por el Congreso que planteaba establecer una pensión mínima de S/ 3.300 para docentes cesantes y jubilados. De acuerdo con el Ejecutivo, la norma, aprobada con 66 votos en segunda votación, presenta “distorsiones en el sistema de pensiones” y objeciones de carácter constitucional.

La propuesta devuelta buscaba elevar de S/ 800 a S/ 3.300 las pensiones mensuales para cerca de 162.000 profesores jubilados y cesantes de los sistemas de educación básica, regular, alternativa, especial y técnico-productiva que se encuentran comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, la Ley de Reforma Magisterial y el Sistema Privado de Pensiones. El monto propuesto equivale a la primera escala remunerativa vigente para docentes en actividad.

El dictamen parlamentario llegó tras una serie de manifestaciones convocadas por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), cuyo secretario general, Lucio Castro, consideró fundamental la mejora de las pensiones para este sector. “Lamentablemente, si un maestro se jubila a los 65 años, pasa a recibir entre S/ 400 y S/ 700, y estos montos hoy ya no cubren ni la canasta básica familiar. Es un tema de justicia”, explicó entonces.

Docentes jubilados exigen frente al
Docentes jubilados exigen frente al Congreso que no se les quite el aumento de sus pensiones. Composición Infobae Perú.

La ley pretendía corregir lo que sindicatos y exautoridades han denominado un rezago histórico. El exministro de Educación, Idel Vexler, consideró que la propuesta podría implementarse de manera progresiva y corresponde al Ejecutivo buscar soluciones creativas frente a lo que calificó como un “grave maltrato” sufrido por los profesores jubilados.

En ese contexto, la decisión de Dina Boluarte recibió críticas inmediatas del sector docente y de sus promotores en el Congreso. Flor Pablo expresó su malestar. “No incluye una sola propuesta ni alternativa para mejorar las pensiones de nuestros maestros jubilados. Ahora le toca a la Comisión de Economía elaborar un planteamiento que responda a esa deuda histórica y garantice una vejez digna a quienes dedicaron su vida a educar al país”, publicó en su cuenta de X.

El Sutep también se pronunció rechazando la decisión del Ejecutivo. En un comunicado oficial, exigieron al Congreso aprobar la ley por insistencia y cumplir los convenios colectivos firmados. “¡El gobierno no cumplió con los maestros cesantes y jubilados! Esta es la oportunidad de los congresistas de entregar pensiones dignas a sus maestros”, advirtió.

Publicación de Sutep en X.
Publicación de Sutep en X.

¿Qué sigue tras la observación presidencial?

El procedimiento para una ley observada inicia con el envío de las observaciones del Ejecutivo al Congreso dentro del plazo de quince días, conforme a la Constitución y el Reglamento del Congreso. A continuación, corresponde que el Legislativo evalúe las objeciones a través de la comisión respectiva, generalmente la de Economía.

El Congreso puede optar entre tres alternativas principales: allanarse y modificar el texto siguiendo las observaciones del Ejecutivo, insistir en el texto original o proponer un texto nuevo incorporando otros elementos. Si la comisión elabora un dictamen de insistencia y el Pleno lo aprueba por mayoría simple, el texto original puede ser promulgado directamente por la presidencia del Congreso y adquiere fuerza de ley desde el día siguiente de su publicación en El Peruano.

De avanzar por insistencia, será responsabilidad de los parlamentarios definir si el aumento de la pensión se convierte en norma, pese a las advertencias sobre su sostenibilidad financiera y los reparos constitucionales esgrimidos por el Ejecutivo. De esta forma, la decisión final queda en manos del Legislativo, que deberá sopesar tanto los reclamos del magisterio como las limitaciones presupuestales expuestas por el gobierno.

Temas Relacionados

Dina BoluartedocentesMineduMEFperu-politica

Más Noticias

Operativo del INPE en Ancón I: intervienen pabellones de “El Jorobado” y “JJ”, donde hallaron celulares y equipos de WiFi usados por mafias

El penal Ancón I fue escenario de un operativo que buscó cortar la comunicación de los cabecillas del crimen organizado, mientras las denuncias por extorsión ya superan las 20 mil en 2025

Operativo del INPE en Ancón

Clima hoy en Piura: temperaturas para “la ciudad del eterno calor” este martes 7 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer cuál es el pronóstico del tiempo en Perú

Clima hoy en Piura: temperaturas

Fabio Gruber se compromete a defender la camiseta de la selección peruana por identificación: espera ansioso la próxima convocatoria

La ‘bicolor’ ha llegado a un acuerdo para incorporar al capitán del FC Nürnberg que disputa el ascenso de Alemania. Se da por descontado su llamado para los amistosos de noviembre contra Rusia y Chile

Fabio Gruber se compromete a

Administrador de Alianza Lima estalla contra la Conar y lanza fuerte acusación: “Arbitraje delincuencial. Nos roban mucho”

Fernando Cabada, dirigente ‘blanquiazul’, expresó su indignación por los fallos arbitrales en la Liga 1 y aseguró que su equipo ha sido perjudicado en reiteradas ocasiones

Administrador de Alianza Lima estalla

Empresas familiares impulsan el 40% del PBI y apuestan por profesionalización e innovación

El Perú Wealth Management Summit 2025 reunió a expertos del sector financiero para analizar los desafíos de la gestión patrimonial

Empresas familiares impulsan el 40%
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerald Oropeza, excarcelado en 2022,

Gerald Oropeza, excarcelado en 2022, insinúa atentado contra Dina Boluarte: “Vamos a desenterrar los juguetes”

Congreso: Proponen que licencia de paternidad pueda comenzar cuando termine la licencia de la madre

Congreso y conductores acuerdan exigir al Ejecutivo declarar en emergencia al transporte, ¿qué implica esta medida?

Rafael López Aliaga a una semana de anunciar su posible renuncia: “Estoy trabajando para lo que se nos viene”

Elecciones 2026: Aprueban que encuestas puedan ser difundidas hasta 3 días antes de la votación

ENTRETENIMIENTO

Cachaza confesó que no sentía

Cachaza confesó que no sentía amor cuando Rafael Cardozo le pidió la mano: “ya se había terminado”

Zaca TV responde a las críticas y revelan por qué no hablaron del paro de transportistas: “Nos parecía una falta de respeto”

Nicola Porcella y las veces que el actor peruano afirmó sentirse “más mexicano que nunca”

Tony Succar impulsa a nuevos talentos y se compromete a producir su primer disco: “Voy a invitarlo a cantar en mi concierto”

Leyendas del metal, Rhapsody of Fire, regresan a Lima con su gira “Dawn of Victory”

DEPORTES

Fabio Gruber se compromete a

Fabio Gruber se compromete a defender la camiseta de la selección peruana por identificación: espera ansioso la próxima convocatoria

Administrador de Alianza Lima estalla contra la Conar y lanza fuerte acusación: “Arbitraje delincuencial. Nos roban mucho”

Entradas Alianza Lima vs Sport Boys: precios y cómo comprar boletos para partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Óscar Ibáñez recibió insólita propuesta de Jean Ferrari para seguir en la selección peruana: “No corresponde generar novelas”

Alex Valera le confesó a Jean Ferrari cuál es su postura sobre la selección peruana y su presencia para el amistoso con Chile