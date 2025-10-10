Dina Boluarte rompe el silencio tras su destitución y rechaza asilo político: “Estoy en mi hogar”

Dina Boluarte reaparece ante la prensa y asegura que no se fugará ni pedirá asilo luego de la vacancia presidencial. Canal N

Desde que fue destituida del cargo, una pregunta saltó a la palestra: ¿Dónde está Dina Boluarte? El país entró en una fase de incertidumbre desde que el Congreso oficializó su vacancia, la madrugada de este viernes 10 de octubre.

La última vez que se le vio públicamente fue durante su último Mensaje a la Nación por televisión. Luego, se deconocía su paradero, lo que motivó una intensa vigilancia mediática y ciudadana tanto en su domicilio en Surquillo, como en las embajadas de Ecuador y Brasil en Perú.

Su abogado, Juan Carlos Portugal, reiteró en varias entrevistas que Boluarte seguía en territorio peruano, aunque nadie había visto movimiento en el inmueble.

Según el letrado, su defendida escuchó los llamados de la prensa en su puerta, pese a que ningún testigo reportó ingresos ni salidas durante las primeras horas del días.

Posterior a la vacancia, cámaras captaron la llegada de una camioneta vinculada a Rafael Enrique Velásquez Soriano, alto funcionario del Ministerio de la Producción.

El vehículo ingresó al domicilio en dos ocasiones, cerca de las tres y las cuatro de la mañana, aunque no había confirmación oficial sobre si Boluarte viajaba en alguno de esos desplazamientos.

La seguridad en los alrededores del domicilio fue incrementándose. Primero solo se observaron cinco personas de civil y luego el número de policías se elevó, además de efectivos de Tránsito y agentes motorizados.

Exmandataria peruana se encuentra en el interior de su vivienda en Surquillo tras ser vacada por el Congreso, según su abogado | Foto composición: Infobae Perú

Prensa y vecinos fueron desplazados a la acera opuesta para evitar incidentes. A pesar de este operativo, ninguna autoridad reportó contacto con la ex presidenta. Lo único seguro era la falta de novedades y el hermetismo absoluto del entorno inmediato.

El interés también creció después de que un notificador judicial del Ministerio Público acudiera al domicilio de Surquillo para entregar una citación por un caso de impedimento de salida del país.

El intento de contacto resultó infructuoso y la notificación judicial posiblemente será canalizada por otras vías legales.

Dina Boluarte reaparece tras ser destituida de la Presidencia del Perú y niega asilo político. (Captura de pantalla: Canal N)

Dina Boluarte reaparece y niega asilo: “Estoy en mi hogar”

En un giro inesperado, Dina Boluarte ofreció declaraciones desde la puerta de su vivienda en Surquillo la tarde de este viernes.

De cara a los medios de comunicación, la ex presidenta desmintió cualquier supuesto pedido de asilo o intención de dejar el país.

“Nada de ello es cierto. Estoy en mi hogar”, expresó, para añadir: “No está, ni siquiera en el más mínimo pensamiento ni mi sentimiento patriótico, dejar el país”.

“Tan es así que, habiendo vivido aproximadamente siete años en el extranjero, he regresado a la patria porque siempre estuvo en mi corazón el mejor servir al Perú. Lo he hecho en mi calidad de presidenta de la República. Estoy tranquila con mi conciencia”, agregó a la prensa.

Durante su mensaje, Boluarte aclaró que llegó a su domicilio alrededor de las tres de la madrugada tras notificarse la vacancia y que se encontraba tranquila de conciencia ante los procesos investigativos pendientes en el Ministerio Público. “La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país”, insistió.

Con este pronunciamiento, la exmandataria buscó dar por terminada la incertidumbre sobre su paradero y desvirtuar las versiones sobre una eventual huida, subrayando su presencia en Surquillo frente a la cobertura mediática y las diligencias judiciales en proceso.