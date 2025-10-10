Se registran protestas frente a embajadas de Ecuador y Brasil en Lima para frenar posible asilo a Dina Boluarte ante una eventual vacancia

Dina Boluarte, vacancia presidencial, peru-noticias, embajada de Ecuador, embajada de Brasil

La eventual vacancia presidencial de Dina Boluarte ha despertado preocupación entre los ciudadanos, quienes temen que la mandataria intente salir del país a través de un asilo político. Por esta razón, decenas de peruanos acudieron a las embajadas de Ecuador y Brasil en Lima para expresar su rechazo ante esa posibilidad.

En San Isidro, la sede diplomática ecuatoriana recibió a manifestantes con pancartas que exigieron negar el asilo político a Boluarte en caso de destitución. La Policía Nacional reforzó su presencia en el sector para garantizar el orden y prevenir altercados. Al mismo tiempo, frente a la embajada de Brasil en Miraflores, decenas de ciudadanos se congregaron con carteles que buscaban impedir que la presidenta obtenga protección diplomática. Las fuerzas del orden permanecen atentas ante los persistentes rumores sobre una eventual renuncia y una solicitud de asilo en el exterior.

Actualmente, Boluarte enfrenta cinco mociones de vacancia en su contra. Estas cuestionan su capacidad para gobernar debido al aumento de la inseguridad y los recientes hechos de violencia. De acuerdo con informes parlamentarios, la mayoría de congresistas estaría inclinado a favor de la destitución, lo que incrementa la posibilidad de que la presidenta sea removida del cargo en los próximos días. La potencial salida de Boluarte intensifica el clima de incertidumbre política en el país.

Exteriores de la Embajada de Ecuador en Perú, ubicada en San Isidro.

Peruanos protestan en embajadas ante posible asilo

Las protestas en las embajadas reflejan la preocupación de los ciudadanos tanto por la permanencia de Boluarte en el poder como por la opción de asilo político después de las mociones de vacancia. En ambos puntos de concentración, los manifestantes exigen que los gobiernos de Ecuador y Brasil no permitan que la presidenta abandone el país bajo protección diplomática, mientras la Policía sostiene el orden y previene cualquier incidente.

La presencia de ciudadanos en las sedes diplomáticas coincide con los rumores sobre la supuesta intención de la mandataria de buscar asilo en caso de ser destituida o renunciar debido a las mociones vigentes. La presión social se evidencia en las calles y en las redes sociales.

Congresistas solicitan a Brasil y Ecuador rechazar el asilo

La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, pidió formalmente a las embajadas de Brasil y Ecuador que no concedan asilo político a Boluarte en caso de que esta lo solicite. Tras los rumores sobre la búsqueda de asilo por parte de la presidenta, Chirinos expresó: “Ante los rumores de que Dina Boluarte estaría buscando pedir asilo político en las embajadas de Brasil o Ecuador, hago un llamado a ambos gobiernos hermanos a no prestarse a esta maniobra. No se trata de persecución, sino de justicia”, afirmó Chirinos.

La presidenta de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 80º período de sesiones, el martes 23 de septiembre de 2025. (Foto AP/Richard Drew)

La legisladora añadió que Boluarte debe responder ante el pueblo peruano por su gestión y por las muertes registradas durante su mandato. Por su parte, Elías Vara, congresista de Juntos Por el Perú, anunció el envío de oficios a unas treinta embajadas buscando evitar que Boluarte sea admitida en sedes diplomáticas extranjeras.

De acuerdo con reportes de periodistas locales, la mandataria habría considerado opciones de asilo en Argentina, Brasil y Ecuador. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se encuentra en Quito participando en reuniones con la canciller Gabriela Sommerfeld.

Defensa de Boluarte niega gestiones para asilo político

El abogado Juan Carlos Portugal, principal defensor de la presidenta, rechazó la existencia de trámites para solicitar asilo político para su clienta. “Mi visita a Palacio no obedece a ninguna gestión de asilo político de mi clienta. Él o la que inventó algo así está cerca del delirio y de la inimputabilidad”, declaró en un pronunciamiento difundido en X.

Juan Carlos Portugal niega que la presidenta Dina Boluarte opte por asilarse ante inminente vacancia presidencial. Panamericana TV

Portugal también aclaró que no fue convocado para tratar la renuncia de la presidenta y reafirmó su compromiso profesional: “No abandono a mis clientes. No me han formado de esa manera. Soy leal hasta el final”.

Por otro lado, el abogado Joseph Campos manifestó su “tristeza y preocupación” tras el anuncio de las fuerzas políticas que respaldaban a Boluarte, las cuales ahora estarían dispuestas a destituirla a seis meses de las próximas elecciones generales. Su ingreso a Palacio fue registrado por cámaras de Canal N, donde respondió con un gesto de aprobación cuando fue interrogado por la situación de la mandataria.