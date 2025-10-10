Van a casa de Dina Boluarte para notificarle audiencia de impedimento de salida, pero nadie abre la puerta

Un funcionario del Poder Judicial intentó entregar a Dina Boluarte la citación para la audiencia del 15 de octubre. | Canal N

Un notificador del Poder Judicial acudió esta tarde al domicilio de la vacada expresidenta Dina Boluarte a fin de dar cuenta de la programación de la audiencia de impedimento de salida del país en su contra. Sin embargo, nadie lo atendió, pese a que el abogado de la exmandataria, Juan Carlos Portugal, aseguró que su clienta se encuentra en el interior.

El trabajador del PJ llegó pasada la una de la tarde a la vivienda de Boluarte en el distrito limeño de Surquillo. Pese a tocar reiteradamente la puerta y el timbre, no fue atendido. En los próximos días se acercará nuevamente al lugar para un segundo intento. Caso contrario, se dejará la notificación debajo de la puerta, sin perjuicio de la notificación en la casilla electrónica de su defensa legal.

El juez Fernando Váldez Pimentel, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, programó para el miércoles 15 la audiencia a las 9:00 de la mañana donde se evaluará el requerimiento del fiscal provincial Angel Astocondor para que la exmandataria no pueda dejar el Perú por los próximos 36 meses. Esto en el marco de la investigación por presunto lavado de activos a raíz de la cuenta mancomunada donde habría ingresado dinero ilícito para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.

Desde el Ministerio Público consideran que debido a su sueldo como jefa de Estado, cuenta con la capacidad económica necesaria para salir del país en cualquier momento, es decir, riesgo de que fugue de la justicia.

Trabajador del PJ acudió a la vivienda del PJ, pero nadie lo atendió.

Cabe precisar que contra Dina Boluarte existe un segundo pedido de impedimento de salida del país, pero formulado por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. Esto es por presuntamente haber designado a una amiga de Mario Cabani como presidenta de EsSalud como retribución por las cirugías estéticas en su rostro.

Sobre este último, el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley programó la respectiva audiencia de impedimento de salida del país por 18 meses para el jueves 16 de octubre a las 8:00 de la mañana.

¿Dónde está Dina Boluarte?

La expresidenta Dina Boluarte se encontraría con paradero desconocido tras ser destituida por el Congreso de la República de Perú, que declaró su permanente incapacidad moral y oficializó la vacancia el 10 de octubre de 2025 mediante la publicación de la Resolución del Congreso 001-2025-2026-CR en el diario oficial El Peruano.

La madrugada posterior a la destitución, una camioneta particular a nombre de Rafael Enrique Velasquez Soriano, exdirector de la Oficina General de Administración del Despacho Presidencial y actual secretario general del Ministerio de la Producción, ingresó al domicilio de Boluarte en Surquillo a las 2:56 y a las 4:02, permaneciendo en cada ocasión poco más de cinco minutos. No se ha confirmado si la exmandataria se encontraba en el vehículo.

06/07/2025 July 6, 2025, Lima, PERU: LIMA 6 DE JULIO DEL 2025.PRESIDENTA BOLUARTE LIDERARA? PRESENTACIÓN DE MINISTROS DE ESTADO SOBRE PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA â?" REINFO POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

El abogado penalista de Boluarte, Juan Carlos Portugal, rechazó las versiones sobre un posible pedido de asilo o que la exmandataria esté no habida: “Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, afirmó.

El proceso de vacancia se inició el 9 de octubre con la presentación de cuatro mociones y fue aprobado ese mismo días tras un debate iniciado a las 23:30. Boluarte no asistió ni ejerció su derecho de defensa, aunque el acta registró el respeto a las garantías constitucionales del debido proceso.