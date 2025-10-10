Perú

Van a casa de Dina Boluarte para notificarle audiencia de impedimento de salida, pero nadie abre la puerta

A pesar de que se aseguró que vacada expresidenta se encuentra en su domicilio, notificador del Poder Judicial no fue atendido

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Un funcionario del Poder Judicial intentó entregar a Dina Boluarte la citación para la audiencia del 15 de octubre. | Canal N

Un notificador del Poder Judicial acudió esta tarde al domicilio de la vacada expresidenta Dina Boluarte a fin de dar cuenta de la programación de la audiencia de impedimento de salida del país en su contra. Sin embargo, nadie lo atendió, pese a que el abogado de la exmandataria, Juan Carlos Portugal, aseguró que su clienta se encuentra en el interior.

El trabajador del PJ llegó pasada la una de la tarde a la vivienda de Boluarte en el distrito limeño de Surquillo. Pese a tocar reiteradamente la puerta y el timbre, no fue atendido. En los próximos días se acercará nuevamente al lugar para un segundo intento. Caso contrario, se dejará la notificación debajo de la puerta, sin perjuicio de la notificación en la casilla electrónica de su defensa legal.

El juez Fernando Váldez Pimentel, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, programó para el miércoles 15 la audiencia a las 9:00 de la mañana donde se evaluará el requerimiento del fiscal provincial Angel Astocondor para que la exmandataria no pueda dejar el Perú por los próximos 36 meses. Esto en el marco de la investigación por presunto lavado de activos a raíz de la cuenta mancomunada donde habría ingresado dinero ilícito para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.

Desde el Ministerio Público consideran que debido a su sueldo como jefa de Estado, cuenta con la capacidad económica necesaria para salir del país en cualquier momento, es decir, riesgo de que fugue de la justicia.

Trabajador del PJ acudió a
Trabajador del PJ acudió a la vivienda del PJ, pero nadie lo atendió.

Cabe precisar que contra Dina Boluarte existe un segundo pedido de impedimento de salida del país, pero formulado por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. Esto es por presuntamente haber designado a una amiga de Mario Cabani como presidenta de EsSalud como retribución por las cirugías estéticas en su rostro.

Sobre este último, el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley programó la respectiva audiencia de impedimento de salida del país por 18 meses para el jueves 16 de octubre a las 8:00 de la mañana.

¿Dónde está Dina Boluarte?

La expresidenta Dina Boluarte se encontraría con paradero desconocido tras ser destituida por el Congreso de la República de Perú, que declaró su permanente incapacidad moral y oficializó la vacancia el 10 de octubre de 2025 mediante la publicación de la Resolución del Congreso 001-2025-2026-CR en el diario oficial El Peruano.

La madrugada posterior a la destitución, una camioneta particular a nombre de Rafael Enrique Velasquez Soriano, exdirector de la Oficina General de Administración del Despacho Presidencial y actual secretario general del Ministerio de la Producción, ingresó al domicilio de Boluarte en Surquillo a las 2:56 y a las 4:02, permaneciendo en cada ocasión poco más de cinco minutos. No se ha confirmado si la exmandataria se encontraba en el vehículo.

06/07/2025 July 6, 2025, Lima,
06/07/2025 July 6, 2025, Lima, PERU: LIMA 6 DE JULIO DEL 2025.PRESIDENTA BOLUARTE LIDERARA? PRESENTACIÓN DE MINISTROS DE ESTADO SOBRE PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA â?" REINFO POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

El abogado penalista de Boluarte, Juan Carlos Portugal, rechazó las versiones sobre un posible pedido de asilo o que la exmandataria esté no habida: “Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, afirmó.

El proceso de vacancia se inició el 9 de octubre con la presentación de cuatro mociones y fue aprobado ese mismo días tras un debate iniciado a las 23:30. Boluarte no asistió ni ejerció su derecho de defensa, aunque el acta registró el respeto a las garantías constitucionales del debido proceso.

Temas Relacionados

Dina BoluarteVacancia presidencialPoder JudicialImpedimento de salidaperu-politica

Más Noticias

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

La crisis política que vive Perú se profundizó tras el atentado contra Agua Marina en Lima, evento que incrementó el rechazo ciudadano y parlamentario hacia Dina Boluarte, quien fue destituida antes de las elecciones de 2026.

José Jeri EN VIVO: últimas

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2025

Con Lionel Messi, la ‘albiceleste’ se mide con la ‘vinotinto’ en Estados Unidos después del final de las Eliminatorias. Conoce los horarios de este duelo

A qué hora juega Argentina

Entre leyendas y procesiones: así vive Ica la Festividad del Señor de Luren, Patrimonio Cultural de la Nación

Cada octubre, miles de fieles reviven una tradición que combina la fe católica con antiguas ceremonias andinas

Entre leyendas y procesiones: así

El estadio Monumental corre peligro de perder la sede de la final de la Copa Libertadores 2025 por crisis política en Perú

La CONMEBOL evalúa la modificación de escenario a partir de la vacancia en contra de Dina Boluarte, situación que ha generado una nueva inestabilidad en el Gobierno del Perú

El estadio Monumental corre peligro

¿Dina Boluarte tendrá pensión vitalicia?: casos de Pedro Castillo y Alberto Fujimori son claves para la expresidenta

Infobae Perú consultó a constitucionalistas que afirman que el acceso de la exmandataria dependerá de una interpretación del Parlamento. Decisión ahora estaría en manos de la Mesa Directiva del Congreso, liderada por Fernando Rospigliosi

¿Dina Boluarte tendrá pensión vitalicia?:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Dina Boluarte tendrá pensión vitalicia?:

¿Dina Boluarte tendrá pensión vitalicia?: casos de Pedro Castillo y Alberto Fujimori son claves para la expresidenta

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

Vacancia presidencial en Perú: el ‘arma’ parlamentaria que ha derrocado a cinco mandatarios en una década

José Jerí y su gabinete de transición: ¿qué papel jugarán los nuevos ministros?

Estos son los 61 congresistas cuyo voto fue clave para que José Jerí se convierta en el presidente del Perú

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla se pronuncia y

Maju Mantilla se pronuncia y rechaza acusaciones de Gustavo Salcedo: “Ha motivado un sinfín de agravios que dañan mi honra”

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Melissa Paredes confirma reunión con Ethel Pozo: “No hay nada más lindo que hablar y arreglar las cosas, me encantó”

Maju Mantilla deja la casa familiar tras acuerdo con Gustavo Salcedo: “Él se queda con sus hijos y hay un régimen de visitas”

Hija de Lucho Quiroga habla sobre la situación que enfrenta el líder de Agua Marina tras recibir dos disparos en concierto

DEPORTES

A qué hora juega Argentina

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2025

El estadio Monumental corre peligro de perder la sede de la final de la Copa Libertadores 2025 por crisis política en Perú

Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, viernes 10 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo