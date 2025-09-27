Perú

Gustavo Salcedo responde tras agredir a Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla: "Bien merecido ¿No creen?"

La denuncia de Christian Rodríguez expuso el enfrentamiento que protagonizó con la expareja de Maju Mantilla, quien reconoció el hecho y compartió mensajes con el equipo de Magaly TV La Firme antes y después del incidente

Gustavo Salcedo, conocido anteriormente por su relación con Maju Mantilla, está en el centro de la polémica tras agredir físicamente a Christian Rodríguez, productor vinculado a la exreina de belleza. En la edición del 26 de septiembre de Magaly TV La Firme, Magaly Medina abordó el delicado caso y reveló que el exesposo de Mantilla se comunicó con su equipo vía WhatsApp tanto antes como después del violento incidente.

“Bien merecido ¿No creen?”, fue la respuesta que dio Gustavo Salcedo cuando el reportero le dijo que ya no sería solo un expectador de la noticia que envuelve a Christian Rodríguez y Maju Mantilla, sino el protagonista tras haber golpeado al productor.

Además, indicó que ‘por su parte ya está’ y que no hará ‘más show’ de lo ocurrido, dejando sorprendidos a los propios reporteros. El programa de Magaly Medina detalló que Salcedo no solo prácticamente reconoció la agresión, sino que había estado siguiendo Rodríguez, compartiendo ubicación, imágenes y capturas de pantalla en tiempo real a los reporteros.

Gustavo Salcedo a Magaly TV La Firme: “Apareció Christian”

La periodista Magaly Medina informó que Gustavo Salcedo se contactó a las 10:42 a.m. con un integrante de su equipo para anunciar: “Apareció Christian”, aunque en palabras de la propia conductora, el equipo no tenía interés en buscar al productor, ya que el tema de Maju Mantilla se consideraba cerrado. Pocos minutos después, el exdeportista envió también una foto del auto de Rodríguez y una captura en la que otra persona identificaba la presencia de la esposa y el hijo del productor.

Magaly TV La Firme mostró los mensajes en los que una fuente de Salcedo advertía: “Su esposa es recontra brava, ya la tasé”, en aparente referencia a la familia del productor que se encontraba con él en un estudio de abogados. La periodista dejó entrever que Gustavo Salcedo podía haber recibido la ubicación del productor de una tercera persona, justo antes de dirigirse al lugar del altercado.

Horas después, llegó a su chismefono la noticia que confirmaba la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez. Con esta información, el programa acudió al sitio de los hechos para obtener información de primera mano sobre lo ocurrido.

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado y acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor. Willax Tv: Amor y Fuego.

Gustavo Salcedo fue denunciado de agresión y constantes amenazas

Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla, fue denunciado por Christian Rodríguez de agresión. Sin embargo, no es la primera denuncia contra la expareja de la conductora de TV. Ha sido acusado de amenazar no solo al productor, sino también a la esposa de este y a su hijo menor.

La denuncia fue presentada por la abogada Gabriela Navarro, representante de la parte agraviada, quien señaló que las advertencias y agresiones se han repetido en varias ocasiones.

“Han habido otras agresiones, amenazas y no solo contra él, sino también contra su familia, contra su esposa y contra su hijo menor. Obviamente esto no es normal y debe ser investigado”, declaró Navarro en el programa de Magaly Medina.

El entorno de Christian Rodríguez mantiene la denuncia ante las autoridades y ha solicitado garantías para su seguridad y la de su núcleo familiar.

