Productor de ‘Arriba mi gente’ denunció en comisaria a Gustavo Salcedo por agresión física y poner en riesgo a su familia

El productor Christian Rodríguez Portugal, conocido por su trabajo en 'Arriba mi gente’ y por haber sido vinculado en diversas ocasiones con la conductora y exreina de belleza Maju Mantilla, acudió este viernes 26 de septiembre a la comisaría de San Isidro para denunciar una agresión física que, según su versión, habría sido perpetrada por Gustavo Salcedo, todavía esposo de la conductora de televisión.

El hecho ocurrió a las afueras de un estudio de abogados en San Isidro, cuando Rodríguez se encontraba acompañado de su esposa y su hijo de 10 años. El productor relató que, mientras se disponía a abordar su vehículo, una camioneta gris se dirigió a gran velocidad hacia ellos, impactando contra la parte trasera de su auto.

El testimonio de Christian Rodríguez

En sus declaraciones a las autoridades, Christian Rodríguez aseguró que el conductor de dicha camioneta era Gustavo Salcedo, quien tras el choque descendió del vehículo y lo agredió físicamente en presencia de su familia.

“Yo he salido del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir vi que de al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad. Me moví y chocó contra la parte de atrás del carro”, relató.

El productor también afirmó que, tras el impacto, Salcedo lo golpeó en repetidas ocasiones hasta provocarle heridas en la cabeza. “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, manifestó de manera tajante.

Denuncia en la comisaría de San Isidro

Luego de ser atendido en la Clínica Ricardo Palma, Rodríguez acudió a la comisaría de San Isidro para interponer una denuncia formal. Allí fue sometido a una evaluación por el médico legista, a fin de registrar las lesiones sufridas en el ataque.

Las cámaras del programa 'Amor y Fuego’ captaron su llegada y salida del recinto policial. Sin embargo, Rodríguez optó por no dar declaraciones a la prensa, manteniendo un perfil bajo pese a la insistencia de los reporteros que lo esperaban.

Según la información compartida en dicho espacio televisivo, la denuncia interpuesta no solo se centra en la agresión física hacia Rodríguez, sino también en el riesgo al que habrían estado expuestos su esposa y su hijo menor, quienes se encontraban dentro del vehículo al momento del impacto.

Riesgo para su familia

El productor enfatizó que lo sucedido no fue un hecho aislado. En su testimonio, detalló que el ataque puso en peligro directo a su familia, debido a que el choque contra la camioneta donde estaban su esposa e hijo pudo tener consecuencias mayores.

Fuentes cercanas indicaron que, durante el violento incidente, el menor de edad entró en pánico, mientras su madre trataba de calmarlo. El temor de que la situación se repitiera llevó a la familia a exigir garantías para su seguridad.

Antecedentes de amenazas

De acuerdo con versiones difundidas por allegados a Rodríguez, esta no sería la primera vez que el productor enfrenta situaciones de violencia o intimidación. En 2023, habría sufrido una agresión en el Malecón de Miraflores, aunque aquella vez no trascendió a instancias policiales.

Asimismo, en los últimos meses, tras los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Maju Mantilla, Rodríguez y su entorno habrían recibido amenazas anónimas, entre ellas mensajes intimidantes y hasta una corona fúnebre, lo que incrementó la preocupación en su círculo familiar.

Las lesiones de Christian Rodríguez

Tras el ataque, Rodríguez fue trasladado de emergencia a la Clínica Ricardo Palma, donde fue atendido por lesiones en la cabeza producto de los golpes. Posteriormente, pasó por la revisión del médico legista, cuyos informes serán claves dentro de la investigación en curso.

Aunque no brindó detalles a la prensa, fuentes cercanas confirmaron que se encuentra estable y en proceso de recuperación, aunque su estado físico y emocional aún refleja las secuelas del violento altercado.

La denuncia interpuesta en la comisaría de San Isidro ha quedado registrada y se espera que las autoridades procedan a recoger las declaraciones de los implicados, así como de posibles testigos. Además, la revisión de cámaras de seguridad en la zona podría ser determinante para esclarecer cómo se produjo el incidente. Por el momento, Gustavo Salcedo no ha brindado declaraciones públicas respecto a las acusaciones en su contra.

