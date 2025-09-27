Perú

Gustavo Salcedo enfrenta posible prisión y acusación penal luego de embestir auto y pegarle a Christian Rodríguez frente a su hijo

El productor resultó herido y su familia quedó en shock tras impactante incidente, mientras la abogada Rosario Sasieta advierte posibles consecuencias legales para esposo de Maju Mantilla

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Un violento episodio en San Isidro ha colocado en el centro de la atención pública a Gustavo Salcedo, aún esposo de la conductora de televisión Maju Mantilla, quien podría enfrentar cargos penales tras una agresión física contra el productor Christian Rodríguez.

El incidente, que dejó a Rodríguez con heridas en la cabeza y requirió atención médica de emergencia, ocurrió en presencia de la esposa e hijo menor de la víctima. La abogada Rosario Sasieta, en diálogo con Gigi Mitre en ‘Amor y Fuego’, advirtió que Salcedo podría ser acusado de intento de homicidio y violencia indirecta contra un menor, lo que podría llevarlo a prisión.

Análisis legal y consecuencias penales para Gustavo Salcedo

El análisis legal del caso, expuesto por Sasieta en el programa ‘Amor y Fuego’, subraya la gravedad de los hechos. La abogada explicó que la conducta de Salcedo no solo implicaría una agresión física directa contra Rodríguez, sino también un atentado contra la integridad de su familia.

“El grave delito que ha cometido el señor Salcedo no solo es el hecho de pegarle a la persona, sino de embestir su carro. Estaríamos frente a una violencia indirecta en contra del niño porque ha presenciado. En consecuencia, podríamos hablar de intento de homicidio, o intento de daño corporal en grado de tentativa en contra de su hijo y de su esposa”, sostuvo Sasieta en el espacio televisivo.

Consultada sobre la posibilidad de que Salcedo termine en prisión, la abogada fue enfática: “Creo que sí. Una cosa es ser partícipe de una relación extramarital, pero esto no se puede permitir (la agresión física)”, acotó la abogada, quien añadió que la presencia del hijo menor de Rodríguez durante el ataque agrava la situación legal, ya que la exposición de un menor a la violencia constituye un agravante penal.

Gustavo Salcedo y las implicancias legales que deberá asumir por chocar y golpear a Christian Rodríguez. Video: Amor y Fuego

Gustavo Salcedo embistió su auto contra el carro del productor Christian Rodríguez

El ataque ocurrió la tarde del viernes 26 de septiembre de 2025, a las afueras del Estudio Canelo en San Isidro. Christian Rodríguez, productor de televisión vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla, se encontraba junto a su esposa e hijo de 10 años dentro de su vehículo cuando una camioneta gris impactó la parte trasera del auto.

Rodríguez relató que logró evitar ser arrollado al retroceder justo antes de la colisión. Tras el choque, el agresor descendió del vehículo y se dirigió directamente hacia él para golpearlo en la cabeza, causándole heridas profundas. “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, declaró Rodríguez ante las autoridades. El ataque, presenciado por transeúntes y la familia de la víctima, generó alarma en la zona.

Las consecuencias físicas del ataque fueron inmediatas. Rodríguez fue trasladado de urgencia a la Clínica Ricardo Palma, donde quedó en observación debido a la gravedad de las lesiones en la cabeza. Imágenes difundidas por medios y redes sociales mostraron al productor con manchas de sangre y signos evidentes de afectación.

El personal médico mantuvo su evolución bajo constante evaluación para descartar complicaciones. Posteriormente, Rodríguez acudió al médico legista para documentar las heridas y a la comisaría de San Isidro para interponer una denuncia por agresión física y por poner en riesgo la vida de su esposa e hijo, quienes se encontraban en el vehículo durante el ataque.

El trasfondo del incidente se vincula a la relación personal entre los involucrados. La agresión se habría desencadenado por los rumores de un romance entre Rodríguez y Maju Mantilla, lo que habría provocado celos y molestias en Salcedo. Aunque la conductora no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso, su entorno permanece bajo la atención mediática.

Christian Rodríguez revela qué pasó con su hijo y esposa tras brutal choque de parte de Gustavo Salcedo: “Estaban en el carro”. Video: Instarádula

Además, fuentes cercanas a Trome han señalado que esto no se trataría del primer episodio de hostigamiento contra Rodríguez: en 2023, el productor habría sido agredido en el Malecón de Miraflores y, desde que se le relacionó con Mantilla, tanto él como su esposa habrían recibido amenazas, incluyendo la entrega de una corona fúnebre como advertencia.

Tras el ataque, la denuncia formal aún no figura en el sistema, pero el entorno de Rodríguez podría estar preparando acciones legales. Las imágenes del productor herido han circulado ampliamente, amplificando la repercusión mediática del caso. La gravedad de la agresión, sumada al posible daño psicológico al hijo del productor, podría influir en la calificación penal de los hechos.

Mientras tanto, la ausencia de comentarios por parte de Maju Mantilla, quien se encuentra en Trujillo por temas laborales, mantiene la expectativa sobre la evolución del caso en el ámbito público y judicial. La acumulación de incidentes y amenazas previas ha generado inquietud entre los allegados a Christian Rodríguez, quienes perciben un patrón de hostigamiento persistente hacia el productor y su familia.

