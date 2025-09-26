Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado y acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor. Willax TV. Amor y Fuego.

El productor de televisión Christian Rodríguez Portugal, conocido por su trabajo en el programa ‘Arriba mi gente’ y por haber sido vinculado sentimentalmente con la conductora Maju Mantilla, fue víctima de una violenta agresión la tarde del viernes 26 de septiembre en el distrito de San Isidro.

El hecho se registró a las afueras del Estudio Canelo, donde Rodríguez había acudido acompañado de su esposa y su hijo de 10 años.

De acuerdo con información del diario Trome, el ataque se produjo cuando el productor estaba a punto de abordar su vehículo. Dentro del auto ya lo esperaban su esposa y su pequeño hijo, cuando una camioneta gris impactó contra la parte trasera del automóvil. Rodríguez relató que logró salvarse de ser arrollado al retroceder unos pasos justo en el momento de la colisión.

Christian Rodríguez sufre ataque frente a su familia

Tras el choque, un hombre descendió del vehículo y se dirigió directamente contra Christian Rodríguez para golpearlo de manera brutal. La violencia de la agresión fue tal que el productor terminó con heridas en la cabeza y tuvo que ser trasladado de emergencia a la Clínica Ricardo Palma, donde permanece en evaluación médica.

El hecho generó alarma entre los transeúntes de la zona, quienes fueron testigos de cómo el ataque se produjo a plena luz del día y frente a la familia de Rodríguez. Su esposa y su hijo permanecieron dentro del automóvil mientras ocurría la golpiza, sin poder intervenir ante la violencia del agresor.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de brutal agresión en San Isidro. Foto: ketymporta.pe

Christian Rodríguez reconoce a su atacante

Minutos después del ataque, Rodríguez declaró ante las autoridades que reconoció claramente a su agresor y lo identificó como Gustavo Salcedo, exesposo de la exMiss Mundo y conductora Maju Mantilla.

“Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir vi que de al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro”, relató el productor.

Según su versión, tras el choque, Salcedo descendió del vehículo y lo atacó violentamente: “Dio la vuelta y vino a golpearme. He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”.

En un video difundido por personas de su entorno cercano, se observa a Rodríguez relatando lo sucedido mientras muestra las lesiones sufridas en la cabeza.

Antecedentes de amenazas

Fuentes cercanas a Rodríguez informaron que este no sería el primer episodio de violencia en su contra. En el año 2023, el productor habría sido golpeado en el Malecón de Miraflores, aunque en esa ocasión no se difundieron mayores detalles del ataque.

Asimismo, desde que se le relacionó públicamente con Maju Mantilla, Rodríguez habría estado recibiendo amenazas constantes. Personas de su entorno aseguran que tanto él como su esposa fueron intimidados en varias oportunidades, e incluso habrían recibido una corona fúnebre como señal de advertencia.

Estos antecedentes han generado preocupación en su círculo cercano, ya que se trataría de una serie de incidentes que muestran un patrón de hostigamiento hacia el productor y su familia.

Las declaraciones en televisión

El caso también fue abordado en el programa de espectáculos 'Amor y Fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes compartieron imágenes exclusivas del testimonio de Rodríguez tras el ataque.

“Imágenes exclusivas que tenemos para ustedes de Christian Rodríguez. Ustedes dicen: ‘¿Quién es Christian Rodríguez?’. Pues el exproductor de Maju Mantilla. En las imágenes se le ve contando cómo fue brutalmente agredido, según él, por Gustavo Salcedo”, comentó Gigi Mitre al inicio de la emisión.

La conductora añadió que la información había ido llegando en tiempo real y que se trataba de un caso en desarrollo que seguiría siendo verificado y ampliado en su espacio televisivo.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de brutal agresión en San Isidro. Captura de TV - Amor Y Fuego

Investigación en curso

Tras la denuncia presentada por Rodríguez, la Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. El testimonio del productor, que señala directamente a Gustavo Salcedo como responsable, será parte de las investigaciones.

De momento, las autoridades han recogido las primeras declaraciones y se encuentran evaluando las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de verificar lo ocurrido y establecer responsabilidades.

El ataque a Christian Rodríguez ha generado gran repercusión mediática no solo por la brutalidad del hecho, sino también por el vínculo que se ha señalado entre el productor y Maju Mantilla, lo que añade un componente mediático a la agresión sufrida.