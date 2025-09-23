La Tinka: conoce quién es el dueño de la lotería más popular del Perú y los detalles detrás de su creación

La Tinka: la lotería que conquistó al Perú y hoy pertenece al Grupo Intercorp. (Foto composición: Infobae Perú)

La Tinka es, sin duda, la lotería más emblemática del Perú. Desde su creación en la década de los 90, ha capturado la atención de miles de peruanos que, semana tras semana, compran sus boletos con la ilusión de alcanzar el pozo millonario que promete transformar vidas. Su trayectoria refleja no solo la evolución de un juego de azar, sino también los cambios en la estructura empresarial que la ha sostenido durante más de tres décadas.

Conocida por su arraigo cultural y por el impacto que ha tenido en el mercado de las apuestas en el país, La Tinka no es solo un sorteo, sino un fenómeno social. El sorteo mantiene en vilo a los jugadores, quienes seleccionan cuidadosamente sus números con la esperanza de convertirse en los próximos millonarios.

El premio más esperado: La Tinka reparte más de 45 millones de soles a un solo ganador. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Origen de La Tinka y su rápida popularidad

La Tinka nació en 1994 como la primera lotería electrónica del Perú, creada por la empresa Lottery Holding. Su llegada significó un antes y un después en el mundo de los juegos de azar en el país, ya que introdujo un sistema moderno y seguro en comparación con las tradicionales rifas o sorteos de la época.

Durante la década de los 90, la lotería se popularizó de manera acelerada gracias a su innovador formato y a una campaña publicitaria que marcó a toda una generación. Su lema “El que la sigue, la consigue” se convirtió en un eslogan inolvidable, que reforzó el vínculo emocional de los peruanos con este juego de azar.

Historia de la Tinka: el sorteo millonario que pasó de Grecia al imperio de Rodríguez-Pastor. (Foto: Difusión)

Cambios de propietarios

Con el paso del tiempo, la empresa fundadora cambió de identidad y se transformó en Tektron S.A.. Este fue el primer cambio en la historia corporativa de la lotería, que ya para entonces se había consolidado como un producto de gran demanda en el mercado nacional.

En el año 2003, se produjo un segundo gran cambio: el grupo griego Intralot adquirió el 100% de las acciones de La Tinka. Esta operación marcó un hito en la historia de la lotería, pues supuso el ingreso de un jugador internacional al negocio de los sorteos en el Perú.

Intralot controló durante más de una década La Tinka antes de la venta de la mayoría de acciones al Grupo Intercorp. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión Intralot)

La llegada de Intercorp

La historia dio un nuevo giro en 2016, cuando la empresa Nexus Group, perteneciente al Grupo Intercorp, compró el 80% de las acciones de La Tinka. Con esta adquisición, el conglomerado peruano no solo se consolidó en el sector de los juegos de azar, sino que también expandió su portafolio al incluir a la Kábala, otro sorteo popular en el país.

La operación significó un paso estratégico para Intercorp, que ya tenía una fuerte presencia en distintos sectores como el retail, los supermercados, los centros comerciales, la educación y los servicios financieros. La inclusión de La Tinka en su portafolio reforzó su posición como uno de los conglomerados más influyentes del Perú.

De Lottery Holding a Intercorp: así cambió de dueños la Tinka desde 1994. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

¿Quién es el actual dueño de La Tinka?

Hoy, La Tinka está bajo el control del Grupo Intercorp, liderado por Carlos Rodríguez-Pastor, el empresario más acaudalado del Perú. Según la revista Forbes, su fortuna supera los 5.000 millones de dólares, lo que lo coloca entre los peruanos más influyentes y entre los empresarios más ricos del mundo.

El conglomerado Intercorp es dueño de marcas ampliamente conocidas en el país, como Real Plaza, Makro, Oechsle y Promart, además de tener inversiones en construcción, educación y banca. La compra de La Tinka no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia de diversificación que refuerza la presencia del grupo en distintos rubros de la economía peruana.

Carlos Rodríguez-Pastor, el peruano que superó el exilio y se levantó como el líder de Intercorp. (Composición Infobae: Perú Retail / Difusión)

Fenómeno cultural con impacto social

Más allá de su estructura empresarial, La Tinka se ha convertido en un fenómeno cultural profundamente arraigado en la vida de los peruanos. Cada semana, miles de “tinkeros” prueban su suerte con la ilusión de cambiar radicalmente sus vidas, manteniendo viva la tradición de participar en el sorteo más popular del país.

La lotería no solo representa la posibilidad de obtener premios millonarios, sino que también refleja la esperanza colectiva de alcanzar prosperidad y bienestar. Con casi tres décadas de historia, La Tinka sigue siendo un ícono de los juegos de azar en el Perú.