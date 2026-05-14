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‘Chorri’ Palacios reveló charla con Joel Raffo por el duro momento de Sporting Cristal, y advirtió: “Si jugamos como ante Alianza Lima, vamos a campeonar”

El exjugador se pronunció por la complicada actualidad del cuadro ‘celeste’ en la Liga 1 y de la labor de Zé Ricardo. También confesó haber hablado con el presidente ‘cervecero’

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El exfutbolista habló de la conversación con el presidente del cuadro 'rimense' por el duro presente en Liga 1 2026. (Video: Raúl Chávez)

Sporting Cristal atraviesa una de las crisis deportivas más severas de los últimos años en el Torneo Apertura. El club ‘celeste’, que solía ser protagonista en la Liga 1 y en torneos internacionales, ocupa actualmente el puesto 12, peligrosamente cerca de la zona de descenso. La situación ha encendido las alarmas entre los hinchas, quienes no están acostumbrados a ver a su equipo en una posición tan incómoda a estas alturas de la temporada.

Roberto Palacios decidió compartir su visión sobre el presente del club y el rendimiento de los jugadores en ambos frentes. “La mayoría de los hinchas estamos sorprendidos porque Cristal siempre ha sido un equipo que ha jugado torneo internacional y no se ha desentendido del torneo local; en esta oportunidad, lamentablemente las cosas no han ido bien”, expresó ante la prensa.

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El análisis del ‘Chorri’ apunta a una falta de equilibrio en el rendimiento colectivo del equipo a lo largo de la temporada. “En el torneo internacional se han conseguido resultados que por ahí no pasaban”, señaló, pero remarcó que “lo que nos interesa a nosotros es el rendimiento del equipo”.

Tabla de posiciones Grupo F Copa Libertadores - crédito Conmebol
Tabla de posiciones Grupo F Copa Libertadores - crédito Conmebol

Para el ‘Chorri’ Palacios, la clave está en recuperar la regularidad mostrada en partidos puntuales, como el disputado ante Alianza Lima, donde Sporting Cristal dejó una imagen mucho más sólida y competitiva. “Se tiene que campeonar. Como todo hincha, deseamos que este Clausura, Cristal pueda lograrlo. Si termina jugando como ante Alianza Lima, muy concentrado, con mucha inteligencia y mucho deseo de conseguir buenos resultados, lo va a lograr”, comentó.

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El exjugador también hizo un llamado a la responsabilidad y profesionalismo de los futbolistas, subrayando que la camiseta ‘rimense’ exige entrega constante. “Son profesionales y la institución merece que los chicos siempre den lo mejor”, manifestó.

‘Chorri’ Palacios sobre Zé Ricardo en Sporting Cristal

Roberto Palacios reconoció que la llegada de Zé Ricardo al banquillo trajo una nueva dinámica al equipo. “Yo he visto que ha mejorado. También llega un técnico nuevo con distintas formas de trabajar. La motivación también es importante”, apuntó el ídolo ‘celeste’.

El ingreso del entrenador brasileño se produjo en un momento delicado para el club, que necesitaba urgentemente un revulsivo tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Según el exvolante, uno de los principales aportes de Zé Ricardo ha sido el trabajo psicológico con el plantel: “Cristal pasa un momento difícil, entonces llega un técnico y ayuda primeramente en la parte psicológica a poder cambiarles el ánimo. Eso creo que es lo primordial y lo está haciendo”.

El gesto afectuoso de Zé Ricardo a Yoshimar Yotún tras victoria de Sporting Cristal sobre Cerro Porteño. - créditos: Sporting Cristal
El gesto afectuoso de Zé Ricardo a Yoshimar Yotún tras victoria de Sporting Cristal sobre Cerro Porteño. - créditos: Sporting Cristal

‘Chorri’ Palacios sobre charla con Joel Raffo

La relación entre la directiva de Sporting Cristal y los hinchas también fue tema de análisis para el Roberto Palacios, quien aludió a la “poca sintonía” de la hinchada con el presidente Joel Raffo debido a la sequía de títulos en los últimos seis años. “Son más de seis años que Cristal no campeona y era algo que era imposible. Yo sé que la directiva está tratando de hacer lo mejor”, indicó el exfutbolista.

El ‘Chorri’ compartió detalles de una reciente conversación con el mandatario, en la que discutieron posibles mejoras para revertir la situación del equipo. “Yo he conversado con él hace tres semanas de las cosas que se pueden mejorar y es realmente una persona muy inteligente, que está tratando que las cosas vayan por mejor camino”, afirmó, añadiendo que el presidente cuenta con el apoyo de Julio César Uribe, otra figura con experiencia en el fútbol.

Palacios Mestas considera que estos primeros seis meses deben servir para sacar conclusiones y corregir los errores cometidos, con el objetivo de que no se repitan en el futuro inmediato. “Estos seis meses, sacarle lo bueno y lo malo, tratar de corregirlo y que no vuelva a pasar”, recomendó Palacios.

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