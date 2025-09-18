Perú

Real Plaza Trujillo: Carlos Rodríguez Pastor, el hombre más rico del Perú, es incluido en investigación fiscal por homicidio

La Fiscalía de Trujillo citó al magnate para el 29 de septiembre, según un documento difundido por Epicentro TV. En la misma investigación fue incluido su director ejecutivo, Fernando Zavala

Por Luis Paucar

Guardar
El Ministerio Público investiga a
El Ministerio Público investiga a Carlos Rodríguez Pastor, presidente de Intercorp, por el colapso del techo en Real Plaza Trujillo

El Ministerio Público ha incluido a Carlos Rodríguez Pastor, presidente del Grupo Intercorp y considerado el hombre más rico del Perú, en la investigación por el colapso del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo en febrero pasado, una tragedia que provocó la muerte de seis personas y dejó más de cien heridas.

Según un documento de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo difundido este miércoles por el portal de investigación Epicentro TV, el empresario figura junto al CEO de Intercorp, Fernando Zavala Lombardi, como investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

La disposición fiscal detalla que Rodríguez Pastor y el director ejecutivo deberán comparecer ante el Ministerio Público el 29 de septiembre en dos horarios distintos, “de manera presencial”, a las 9:00 horas y a las 14:30 horas, respectivamente.

De acuerdo con este expediente emitido por la fiscal Carmen Varas Valderrama, ambos fueron incorporados a la investigación preliminar en calidad de “representantes del comité ejecutivo de Real Plaza S.R.L.”, cargo que ocupaban al momento de los hechos.

La Fiscalía de Trujillo incluyó
La Fiscalía de Trujillo incluyó a Rodríguez Pastor y a Fernando Zavala como investigados por presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas

“Se advierte que los citados figuran como parte del comité ejecutivo de la referida sociedad, circunstancia que constituye un indicio, a nivel de sospecha inicial simple, suficiente para disponer su incorporación a la investigación, a fin de esclarecer su eventual responsabilidad”, se lee en el documento citado por el medio.

Epicentro TV corroboró que la participación de ambos en el comité ejecutivo de Real Plaza S.R.L. aparece registrada en la partida N.° 11778294 de Registros Públicos, con información vigente desde agosto de 2023, es decir, antes de la tragedia.

La pesquisa también alcanza a trece exfuncionarios y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo como Moisés Iván Hurtado León, subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres; así como responsables de aprobar modificaciones e inspecciones relacionadas con el techo que colapsó.

Entre ellos figuran Ernesto Villanueva Valeriano, encargado del visto bueno a los nuevos planos, Pamela Zúñiga Carranza, arquitecta de la subgerencia de edificaciones, y otros nombres relacionados con áreas técnicas y de gestión de riesgos de la entidad edil.

La indagación también abarca a
La indagación también abarca a trece funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo

Fortuna

En marzo pasado, Hildebrandt en sus trece reveló que Intercorp, al que pertenece el Real Plaza de Trujillo, posee cerca de un centenar de empresas a nivel internacional, con presencia en países como Guatemala, Ecuador, Honduras, Jamaica, Panamá, México, España, Colombia, China, Estados Unidos, Brasil y las Bahamas.

Su red empresarial abarca diez grandes rubros: retail, salud, seguros, finanzas, educación, restaurantes, entretenimiento, hoteles, inmobiliarias y logística.

El mismo semanario detalló que Rodríguez Pastor controla un amplio imperio empresarial, compuesto por 41 compañías offshore registradas en paraísos fiscales como Panamá y las Bahamas. Además, posee el 40% de las acciones en cadenas de supermercados del país, el 14% de participación en el sector bancario, y es propietario de 27 centros comerciales distribuidos en todo el territorio nacional.

De acuerdo con Forbes(2023), el patrimonio de Rodríguez Pastor se estima en USD 1,500 millones, lo que representa una significativa reducción en comparación con los USD 5,300 millones registrados en 2021. Su última aparición pública se produjo en abril de 2023 y, en dos décadas, solo asistió en cuatro ocasiones a la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE).

Temas Relacionados

Carlos Rodríguez PastorReal PlazaReal Plaza Trujilloperu-noticiasGrupo Intercorp

Más Noticias

Abogado de Gino Ríos invoca a abrir otro proceso contra Delia Espinoza por decir que “miembros de la JNJ terminarán en la cárcel”

Wilber Medina reprochó las expresiones de la fiscal de la Nación. No solo las calificó de una “amenaza velada”, sino que la hacen “merecedora de otro procedimiento disciplinario”

Abogado de Gino Ríos invoca

Alerta por fenómenos peligrosos en la sierra peruana: Temperatura podría llegar a los 32 grados, según Senamhi

En su aviso N° 329, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) detalló que estos eventos atmosféricos tendrán un tiempo de vigencia de casi tres días

Alerta por fenómenos peligrosos en

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

La “urraca” cuestionó el papel de Rodríguez como “vocera oficial” y se burló de su presencia en la TV nacional

Magaly Medina se burla de

Buses de Nueva América reanudarán servicio tras “solucionar sus problemas internamente”: empresa había denunciado extorsiones

La empresa informó que desde el jueves 18 de septiembre de 2025 volverá a operar la Ruta 1180, tras varios días de suspensión por el asesinato de uno de sus conductores

Buses de Nueva América reanudarán

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

El ‘sobrino de la cumbia’ llegó hasta Buenos Aires y expresó su emoción por participar en la inauguración de un espacio dedicado a recordar la memoria de Jhonny Orosco y los integrantes de Néctar, quienes fallecieron en el trágico accidente del 2007

Bill Orosco podría inaugurar futura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden citar a Fabricio Valencia

Piden citar a Fabricio Valencia y Desilú León al Congreso por crisis en Machu Picchu

Congreso consiguió las firmas necesarias para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

Dina Boluarte se va a Estados Unidos: Congreso autoriza nuevo viaje presidencial del 21 al 25 de septiembre

Congreso: proponen que conductores solo tengan que esperar cinco minutos como máximo para pagar tarifa del peaje

Dina Boluarte: “A aquellos fiscales que abren carpetas por doquier, sin sentido jurídico, les decimos que no nos distraen”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla de

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

Hija mayor de Christian Domínguez, marca distancia de Karla Tarazona: “Es la mamá de mi hermano, nada más”

Top de Netflix en Perú: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Néstor Villanueva será el nuevo invitado en El Valor de la Verdad: hará revelaciones sobre Flor Polo y la relación con sus hijos

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 17

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Bolivia 3-0: resumen del triunfo ‘bicolor’ en su debut por el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Paolo Guerrero se perderá el Alianza Lima vs U. de Chile por ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Bassco Soyer celebró su primer gol en Europa: anotación en triunfo de Gil Vicente contra Sporting Braga en Liga Revelação

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025