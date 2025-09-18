Real Plaza Trujillo: Carlos Rodríguez Pastor, el hombre más rico del Perú, es incluido en investigación fiscal por homicidio

El Ministerio Público investiga a Carlos Rodríguez Pastor, presidente de Intercorp, por el colapso del techo en Real Plaza Trujillo

El Ministerio Público ha incluido a Carlos Rodríguez Pastor, presidente del Grupo Intercorp y considerado el hombre más rico del Perú, en la investigación por el colapso del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo en febrero pasado, una tragedia que provocó la muerte de seis personas y dejó más de cien heridas.

Según un documento de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo difundido este miércoles por el portal de investigación Epicentro TV, el empresario figura junto al CEO de Intercorp, Fernando Zavala Lombardi, como investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

La disposición fiscal detalla que Rodríguez Pastor y el director ejecutivo deberán comparecer ante el Ministerio Público el 29 de septiembre en dos horarios distintos, “de manera presencial”, a las 9:00 horas y a las 14:30 horas, respectivamente.

De acuerdo con este expediente emitido por la fiscal Carmen Varas Valderrama, ambos fueron incorporados a la investigación preliminar en calidad de “representantes del comité ejecutivo de Real Plaza S.R.L.”, cargo que ocupaban al momento de los hechos.

“Se advierte que los citados figuran como parte del comité ejecutivo de la referida sociedad, circunstancia que constituye un indicio, a nivel de sospecha inicial simple, suficiente para disponer su incorporación a la investigación, a fin de esclarecer su eventual responsabilidad”, se lee en el documento citado por el medio.

Epicentro TV corroboró que la participación de ambos en el comité ejecutivo de Real Plaza S.R.L. aparece registrada en la partida N.° 11778294 de Registros Públicos, con información vigente desde agosto de 2023, es decir, antes de la tragedia.

La pesquisa también alcanza a trece exfuncionarios y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo como Moisés Iván Hurtado León, subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres; así como responsables de aprobar modificaciones e inspecciones relacionadas con el techo que colapsó.

Entre ellos figuran Ernesto Villanueva Valeriano, encargado del visto bueno a los nuevos planos, Pamela Zúñiga Carranza, arquitecta de la subgerencia de edificaciones, y otros nombres relacionados con áreas técnicas y de gestión de riesgos de la entidad edil.

Fortuna

En marzo pasado, Hildebrandt en sus trece reveló que Intercorp, al que pertenece el Real Plaza de Trujillo, posee cerca de un centenar de empresas a nivel internacional, con presencia en países como Guatemala, Ecuador, Honduras, Jamaica, Panamá, México, España, Colombia, China, Estados Unidos, Brasil y las Bahamas.

Su red empresarial abarca diez grandes rubros: retail, salud, seguros, finanzas, educación, restaurantes, entretenimiento, hoteles, inmobiliarias y logística.

El mismo semanario detalló que Rodríguez Pastor controla un amplio imperio empresarial, compuesto por 41 compañías offshore registradas en paraísos fiscales como Panamá y las Bahamas. Además, posee el 40% de las acciones en cadenas de supermercados del país, el 14% de participación en el sector bancario, y es propietario de 27 centros comerciales distribuidos en todo el territorio nacional.

De acuerdo con Forbes(2023), el patrimonio de Rodríguez Pastor se estima en USD 1,500 millones, lo que representa una significativa reducción en comparación con los USD 5,300 millones registrados en 2021. Su última aparición pública se produjo en abril de 2023 y, en dos décadas, solo asistió en cuatro ocasiones a la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE).