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Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 14 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 4 soles, lo que representa una ligera disminución del -0,01% en comparación con el precio de cierre anterior de 4 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,15%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 3,82%.

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