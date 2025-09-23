Perú

Resultados del Gana Diario lunes 22 de septiembre: ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este lunes? Revise si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El premio mayor de gana
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en el sorteo de Gana Diario y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los ganadores de su último sorteo dados a conocer por La Tinka.

Resultados Gana Diario 22 de septiembre 2025

Fecha del sorteo: lunes 22 de septiembre de 2025.

Número del sorteo: 4347

Resultados: 4 16 21 23 8

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario lleva a cabo un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los resultados se dan a conocer después de las 8:30 horas de la noche.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

¿Cómo se juega Gana Diario?

"Gana Diario", explicando cómo participar y qué se puede ganar. Los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 35 en línea por un sol, con la opción de que el sistema los elija al azar. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se tiene que ingresar a su portal de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se armará la apuesta.

Se puede escoger cualquier número para armar la combinación, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la combinación hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya formado la jugada, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para hacerte con el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la jugada ganadora. Sin embargo, se logra una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Gana DiarioGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticiasPodcast IA

Más Noticias

Susana Villarán rechaza ser una persona corrupta, pero acepta haber recibido dinero de Odebrecht: “Sí fue una suma importante”

La exalcaldesa de Lima manifestó que el monto por la campaña de revocatoria fue mucho menor al que indica la Fiscalía en su acusación. Reveló que ella ya estuvo en la cárcel y que pedido de 29 años de prisión en su contra es injusto

Susana Villarán rechaza ser una

Mañana hay feriado regional en Perú: ¿por qué y quiénes descansarán este 24 de septiembre?

Numerosos trabajadores peruanos tendrán la posibilidad de ponerle una pausa a sus labores este miércoles

Mañana hay feriado regional en

Corte de agua para este 24 de septiembre por más de 12 horas: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Sedapal recomienda a los habitantes almacenar agua previamente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo en que se mantenga la suspensión del servicio

Corte de agua para este

SBS abre el sandbox regulatorio a fintech y usuarios castigados en Infocorp podrían volver a ser sujetos a crédito

Hasta ahora, el sandbox había estado dominado por bancos, aseguradoras y AFP. Un tercio de la población adulta de Perú permanece fuera del sistema financiero

SBS abre el sandbox regulatorio

¿Ya se puede solicitar el retiro AFP? Esto es lo que falta, según la Asociación

Integra, Profuturo, Prima, Hábitat y la Asociación de AFP están esperando a la SBS para el reglamento. ¿Qué falta confirmar para el octavo acceso?

¿Ya se puede solicitar el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Susana Villarán rechaza ser una

Susana Villarán rechaza ser una persona corrupta, pero acepta haber recibido dinero de Odebrecht: “Sí fue una suma importante”

Oficializan el nombramiento de Tomás Galvez como fiscal de la Nación interino

Rafael López Aliaga pide asistencia masiva al Circuito Mágico del Agua para homenaje a Charlie Kirk: “Lo llenamos”

Susana Villarán declara tras seis años de silencio y pide perdón a horas de su juicio: “Callar nunca tendrá justificación”

Eliane Karp denuncia persecución política desde Israel e insiste en culpar al fallecido Josef Maiman: “Él utilizó a Alejandro Toledo”

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla reaparece con emotivo

Maju Mantilla reaparece con emotivo mensaje después de dejar Arriba mi Gente tras acusaciones de infidelidad

Magaly Medina se burla del cumpleaños de Richard Acuña: “Se quedó sin plata después del quinceañero”

Gian Piero Díaz revela que padece dos enfermedades crónicas, una de ellas se la heredó a sus hijos: “No la puedo combatir con nada”

Ricardo Mendoza y su novia tras confirmar embarazo y revelan cuándo se casarán: “Estamos formando una familia bonita

Daddy Yankee elogia la gastronomía nacional y revela por qué vino al país: “Aquí se come a otro nivel”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Universitario: día,

Sporting Cristal vs Universitario: día, hora y canal Tv confirmado del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”