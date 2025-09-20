Abrió nuevo centro comercial en Perú: ¿Qué tiendas tiene y cuáles es su ubicación?

Imagen referencial. El nuevo centro comercial, construido con una inversión de USD 8,5 millones, busca impulsar la actividad económica de Trujillo y destacar por la fusión entre modernidad y legado histórico. Foto: Unplash

En el centro histórico de Trujillo ya abrió sus puertas el centro comercial Portal F Pizarro, un proyecto que combina comercio moderno con la esencia virreinal de la ciudad. La iniciativa no solo busca mejorar la experiencia de compra, sino también aportar a la revitalización urbana en una de las zonas más emblemáticas del norte peruano.

Con una inversión de USD 8,5 millones, el nuevo mall promete dinamizar la economía local y marcar un hito en la forma de integrar arquitectura contemporánea con patrimonio histórico. Su apertura ha despertado gran expectativa entre vecinos, inversionistas y turistas, al convertirse en un punto de encuentro que une tradición y modernidad.

Un diseño que mezcla historia y modernidad

El edificio se ubica en Jirón Pizarro 654, en una casona de 1580 que fue adaptada para conservar balcones, portales y ventanales originales. La propuesta arquitectónica busca resaltar estos elementos virreinales mientras incorpora espacios amplios, iluminación estratégica y áreas pensadas para el consumidor actual.

Portal F Pizarro cuenta con 12.500 m² de superficie, de los cuales 5.300 m² se destinan a locales comerciales distribuidos en tres niveles. Además, dispone de un estacionamiento subterráneo con capacidad para 100 vehículos, un valor agregado en una zona donde el parqueo suele ser limitado.

El Portal F Pizarro se extiende sobre 12.500 m², de los cuales 5.300 m² están habilitados para tiendas, organizadas en tres pisos. Foto: difusión

La oferta comercial del mall

En el primer nivel se concentran las tiendas de moda, calzado y tecnología; en el segundo, los locales de conveniencia; y en el tercero funcionará próximamente un roof top gastronómico con vistas al centro histórico. Este último espacio busca convertirse en un atractivo adicional tanto para residentes como para turistas.

Ya están operativas marcas como Dollarcity, con un local de 950 m², y Topitop, con 330 m². También destacan Adidas, Coolbox, Miniso, TodoModa, Azaleida, Sifrah e Isadora, consolidando una variada oferta desde el inicio de operaciones.

El centro comercial aún tiene en desarrollo su propuesta gastronómica y de entretenimiento. Entre las próximas inauguraciones se encuentran Starbucks y el gimnasio SmartFit en el tercer piso, además de tiendas como Calimor, Sun Time Store y Meylin. Estas incorporaciones reforzarán la experiencia integral que el Portal F Pizarro busca brindar a sus visitantes.

Los próximos centros comerciales a ser inaugurados en Perú

Se proyecta que en Lima Metropolitana se levanten seis nuevos malls durante 2025, sumando una inversión estimada en más de USD 354 millones. Estos proyectos apuntan a reforzar la oferta comercial en distritos con alta densidad poblacional, aprovechando también los avances en conectividad urbana.

Uno de los centros comerciales más esperados es el Cenco Mall en San Juan de Lurigancho. Foto: ACCEP

Uno de los más destacados es Cenco Mall en San Juan de Lurigancho, que contará con enlace directo a la estación Los Jardines de la Línea 1 del Metro de Lima, y se calcula que demandará unos USD 230 millones. Otro es Las Vegas Plaza en Puente Piedra, con una inversión de USD 40 millones, más de 47.000 m², múltiples niveles y espacios cine, recreativos y comerciales, previsto para inaugurarse en algún momento de 2025.

En distritos como Los Olivos se prepara el proyecto Central Plaza Los Olivos, con USD 50 millones, mientras que en San Juan de Lurigancho se apuestan por desarrollos de retail que atiendan a la demanda creciente. En paralelo, se señalan inversiones menores para centros como Eco Plaza Wilson (USD 30 millones), Eco Plaza Chorrillos (USD 20 millones) y Boulevard Gastronómico Paseo Begonias con USD 13 millones. En provincias también hay proyectos en marcha, por ejemplo Eco Plaza Piura con aproximadamente USD 25 millones, lo que indica interés por descentralizar la inversión retail.