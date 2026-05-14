CTS se deposita mañana 15 de mayo: ¿Cómo se retira el 100% de los fondos?

Ya pronto podrá sacar tu CTS. Hasta el 31 de diciembre tendrás plazo para acceder al 100% del monto. - Crédito PUCP

Ya este viernes 15 de mayo se deposita el pago de la Compensación por tiempo de servicios, un derecho laboral ganado por los trabajadores que corre a cargo del empleador o empresa donde se labora.

Así, la CTS de mayo se pagará a los trabajadores privados y equivale a, básicamente, medio sueldo. En noviembre, se entregará un monto similar. Como se sabe, estos dos pagos del año se podrán retirar en su 100% hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Para retirar estos montos de las cuentas CTS que se crearán o ya se crearon anteriormente en los bancos, los trabajadores solo deberán moverlos en sus aplicativos bancarios a una cuenta corriente, o acercarse a una agencia de su entidad financiera (caja, microfinanciera u otra) con su DNI. Sin embargo, se debe recordar que este retiro se activará en máximo 48 horas útiles (dos días hábiles) desde el momento en que se haga el pago a la cuenta.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

Depósito de CTS llega mañana

Ya este viernes 15 de mayo es el último día que tienen las empresas y empleadores para depositar el pago de la Compensación por tiempo de servicios, conocido como CTS. Y si bien muchos trabajadores privados saben que equivale a la mitad de un sueldo (otra mitad se paga en noviembre), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha dado una fórmula que es más detallado, aunque se mantiene sencilla y fácil para que cualquier empleado pueda calcular su monto.

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CTS = (monto del sueldo + 1/6 del monto de gratificación) ÷ 12 x la cantidad de meses trabajados (en ese periodo).

Pero, como se sabe, el monto a considerar no solo podría ser únicamente el sueldo que recibe uno mensualmente, sino también otros pagos como bonos, asignación familiar, comisiones y más, en tanto se reciban con una regularidad de al menos tres meses en el periodo computable (de noviembre a mayo).

¿Cómo se calcula la CTS en Perú? Esta es la fórmula oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Para una muestra, estos son todos los conceptos que pueden entrar en el cálculo:

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Alimentación principal

Asignación familiar

Horas extras

Comisiones

Destajo

Comisiones

Bonificación por productividad

Bonificación por desempeño

Bonificación por cumplimiento de metas

Bonificación por trabajo nocturno

Bonificación por riesgo de caja, etc.

BCP responde a consulta de Infobae Perú sobre el retiro CTS. - Crédito Captura de Instagram

Retiro de CTS puede demorar

Como se recuerda, el retiro de CTS demora hasta dos días hábiles. Es decir, algunos podrán sacar su dinero automáticamente, pero este proceso de ‘habilitación’ del saldo de contable a disponible podría demorar.

Se debe apuntar también que no se trata de un proceso con solicitud, como el del retiro AFP. “Este proceso lo realizaremos automáticamente sin necesidad que realices alguna acción y se liberará el 100% del saldo de lo que tenías en la cuenta. Los futuros abonos también se liberarán al 100%, luego de 48 horas de recibido el depósito”, aclaraba en su momento el BCP para sus clientes.

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Recuerda que los montos de la CTS, el depósito de noviembre 2025, y los de mayo y noviembre de 2026 (tres en total) estará disponibles para poder ser retirados hasta el 31 de diciembre del 2026. A partir de esta fecha, solo se podrá acceder al 50% de los montos depositados para siempre.