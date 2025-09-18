Perú

Café peruano brilla en París: medallas internacionales en Francia confirman la excelencia del grano de Pasco y Puno

A más de 1.500 metros de altura en la selva de Puno se cultivan granos finos que hoy conquistan certámenes internacionales, mientras en Pasco son las mujeres cafetaleras quienes lideran la producción de un café de oro

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Cafés de altura de la
Cafés de altura de la selva puneña destacan por su calidad y sostenibilidad en concursos internacionales. Foto: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

El café peruano ha retomado un lugar destacado en el escenario mundial tras obtener reconocimientos sobresalientes en París. El sector Alto Tunkimayo, ubicado en el distrito de San Pedro de Putina Punco, provincia de Sandia (Puno), recibió la medalla Gourmet de Plata en el 11° Concurso Internacional de Cafés Tostados al Origen. Al mismo tiempo, el café originario de Pasco fue premiado con medalla de oro en otra categoría, validando la calidad y el potencial internacional de los granos nacionales.

Estos reconocimientos reflejan una combinación excepcional de altitud, clima y técnicas agrícolas que definen al café peruano. Al mismo tiempo, evidencian el compromiso de los productores con la sostenibilidad y la trazabilidad, condiciones que les permiten alcanzar estándares competitivos y posicionarse ante los cafés más reconocidos del mundo. La suma de estos factores no solo representa prestigio para los caficultores, sino que reposiciona al Perú como un país de referencia para la industria cafetera global.

Café puneño conquista París con medalla Gourmet de Plata

El café de altura procedente de la selva puneña ha vuelto a cautivar a los especialistas europeos. En el certamen internacional impulsado por la Agencia de Valorización de Productos Agrícolas (AVPA), el productor Marco Toque Puma, perteneciente al sector Alto Tunkimayo, recibió la medalla Gourmet de Plata.

El caficultor Marco Toque Puma,
El caficultor Marco Toque Puma, del sector Alto Tunkimayo en Sandia, obtuvo la medalla “Gourmet de Plata” en París. Foto: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Asimismo, otros destacados caficultores de Sandia se sumaron a la lista de galardonados: Flavio Aguilar Ramos, representante de la Cooperativa Inambari con la marca Coffee Warma, y Flavio Ccori Soncco, miembro de la Cooperativa CECOVASA con Tunki Coffee. Sus distinciones ponen en evidencia la diversidad y excelencia presentes en los cafetales de la región puneña.

Marco Toque cultiva variedades geisha, bourbón, caturra y típica a altitudes superiores a 1.500 metros, lo que permite obtener granos de perfil sensorial y fineza excepcionales. El entorno natural facilita una trazabilidad transparente, fruto de un trabajo constante y del equilibrio logrado con un ecosistema cuidadosamente protegido. El café peruano se distingue gracias a productores que apuestan por la calidad y la preservación ambiental.

Alianzas estratégicas permiten producir café orgánico de calidad mundial

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) ha sido un socio clave en la consolidación de la caficultura sostenible. Ha ofrecido asistencia técnica en actividades como la selección, tostado y cata de muestras, y ha financiado los gastos de participación y envío para los concursos internacionales. Esta acción forma parte de una estrategia integral que fortalece alternativas económicas legales y disminuye la vinculación de las familias con actividades ilícitas.

Productores de Sandia cultivan variedades
Productores de Sandia cultivan variedades geisha, bourbón, caturra y típica a más de 1 500 m s. n. m. Foto: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Desde el año 2024, Marco Toque participa en programas respaldados por Devida, los cuales contemplan la provisión de fertilizantes y capacitación continua para mejorar tanto la calidad como la cantidad de la producción cafetalera. Gracias a este apoyo, las familias productoras de Puno incrementan su presencia en mercados internacionales, accediendo a nuevas oportunidades de desarrollo económico.

Además, el productor mantiene un Acuerdo de Conservación que protege 3,35 hectáreas de bosque amazónico con el respaldo de Wildlife Conservation Society (WCS). Esta colaboración le permite cultivar café orgánico de alta calidad sin comprometer el entorno natural, integrando sostenibilidad ambiental con excelencia productiva. La sinergia entre conservación y producción es crucial para el futuro del sector.

Mujeres cafetaleras de Pasco también conquistan concurso en París

El café de Villa Rica, en Pasco, ha tenido una participación sobresaliente en la capital francesa. La Cooperativa Ecológica de Mujeres Cafetaleras de Villa Rica (Cemcavir), conformada por setenta socias, alcanzó la medalla de oro en la categoría “Doux Végétal” del XI Concurso Internacional de Cafés Tostados al Origen, promovido por AVPA.

Este café de especialidad es cultivado entre 1.500 y 1.900 metros en la Reserva de Biosfera Oxapampa Asháninka Yánesha. Las productoras aseguran un estricto control de calidad, lo que garantiza granos únicos y producidos en armonía con el entorno natural.

La Cooperativa de Mujeres Cafetaleras
La Cooperativa de Mujeres Cafetaleras de Villa Rica (Cemcavir) ganó medalla de oro con su café de especialidad en París. Foto: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Devida acompaña a Cemcavir mediante asistencia técnica, capacitación y articulación comercial, fortaleciendo el desarrollo alternativo en la zona. Este acompañamiento contribuye a la generación de ingresos sostenibles y actúa como barrera frente al avance del narcotráfico, al crear alternativas económicas legales y seguras para las familias.

Estos recientes reconocimientos confirman al café peruano entre los mejores del mundo. Los logros de Puno y Pasco demuestran que la combinación de altura, técnicas de cultivo responsables y la entrega de los productores permite proyectar el grano nacional en los mercados internacionales, resaltando la excelencia, la diversidad y la sostenibilidad como emblemas de la caficultura peruana.

