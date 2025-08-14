Perú

Día del Café Peruano con ingreso libre y degustaciones gratis: ¿Dónde y cuándo?

En el evento, participan 21 pequeños productores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, provenientes de Ayacucho, Cusco y Junín, quienes exhibirán granos tostados y derivados para destacar la calidad de sus cultivos

Por Alejandro Aguilar

La Feria del Café del VRAEM 2025, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego mediante Agromercado, contará con ingreso libre al público - Créditos: Midagri.

El parque Kennedy, en Miraflores, se prepara para recibir a los aficionados al grano aromático con una actividad que marcará la agenda cultural entre el 22 y el 24 de agosto. La celebración del Día del Café Peruano incluirá la presentación de un Coffee Truck que ofrecerá más de tres mil degustaciones gratuitas de Cold Brew infusionado con naranja.

Esta acción busca acercar a los visitantes a la diversidad de la bebida nacional y resalta la importancia del consumo familiar de infusiones tostadas y molidas.

La actividad, que cuenta con ingreso libre, forma parte de la Feria del Café del VRAEM 2025, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a través de Agromercado. A ella asistirán 21 pequeños productores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, quienes llevarán sus mejores granos tostados y productos derivados desde AyacuchoCusco y Junín.

A través del Coffee Truck, más de tres mil degustaciones gratuitas de Cold Brew con naranja serán ofrecidas para promover la diversidad de sabores que caracteriza a la bebida nacional - Créditos: Andina.

La feria representa una oportunidad para que los participantes presenten la calidad de sus cultivos y fortalezcan la articulación comercial en la cadena cafetera.

El evento contará con el respaldo de la Mesa Técnica del Café del VRAEM, que promueve la vinculación entre agricultores, empresas y distribuidores.

Según los organizadores, los productores podrán establecer relaciones comerciales directas con representantes de cafeterías, hoteles, tiendas especializadas y exportadores de Lima.

El evento constituye un espacio estratégico donde los productores podrán concretar acuerdos comerciales directamente con cafeterías, hoteles, tiendas especializadas y exportadores de Lima - Créditos: Andina.

Festival en Pueblo Libre

De la misma forma, otro evento rendirá homenaje a café peruano. Un aroma inconfundible impregnará el Parque 3 de Octubre, en el distrito de Pueblo Libre, cuando se lleve a cabo el VI Festival Cafesazo Peruano, considerado epicentro de la cultura cafetera en la capital. Esta cita de acceso libre convoca a limeños y visitantes de diferentes zonas a vivir una experiencia sensorial intensa los días sábado 23 y domingo 24 de agosto.

Durante la jornada, el público podrá participar en degustaciones, talleres, conciertos y recibir uno de los 2 mil cappuccinos preparados con granos de especialidad. El encuentro reunirá a más de 100 expositores. En un mismo recinto confluirán bares especializados, productores de 12 regiones diversas, marcas reconocidas, tostadores y propuestas gastronómicas, consolidando una variedad que resalta la calidad presente a nivel nacional.

El público podrá acceder a talleres de catación y filtrado en un antiguo tranvía convertido en escuela de café - Créditos: Festival Cafesazo Peruano.

Entre los atractivos más destacados figura la barra de espressos, donde se entregarán sin costo mil cappuccinos por día, gracias a la colaboración de la marca 90 Puntos y el apoyo de Rollos de Papel mediante vasos compostables. Además, los primeros participantes tendrán acceso a bebidas filtradas servidas en la barra de Slow Coffee.

El festival pondrá a disposición talleres de degustación, métodos de filtrado y procesos de tostado en la Escuelita Cafesazo, ubicada en un antiguo vagón de tranvía adaptado como espacio de exploración sensorial por Ayni Café. Estas sesiones, que tendrán cantidad limitada de participantes, abrirán inscripciones poco antes de cada actividad y no tendrán costo para quienes asistan.

El programa contempla también el clásico CaféTonazo, una sesión musical con sets de DJs y actuaciones de artistas como Nyjah Bredda, Irving O.D. y La Gozadera, con lo que se buscará crear una atmósfera inmersiva para el público aficionado tanto a la bebida como a la música.

