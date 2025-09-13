Perú

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por aparecer con Fernando Muñiz en la Teletón: “Es la mujer más hipócrita de la TV”

La conductora lanzó duras acusaciones tras ver a Valcárcel saludar en público al CEO de América TV, a quien había señalado días antes de no dejarla ingresar a la televisora y responsabilizado por su rechazo inicial al evento benéfico

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Magaly Medina llamó "hipócrita" a Gisela Valcárcel tras encuentro con Fernando Muñiz, CEO de América TV. Magaly TV La Firme/ Ric La Torre

La reciente edición de la Teletón 2025 transmitida por América Televisión generó reacciones en la opinión pública tras el reencuentro en vivo entre Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz, CEO de la televisora. Durante el evento, una de las voces más críticas se manifestó desde otro espacio televisivo, Magaly Medina.

La conductora de ATV calificó a Valcárcel con duras palabras luego de presenciar el abrazo que, días antes, parecía impensable por la tensión pública entre la presentadora y el CEO del canal.

Desde su programa, Magaly Medina arremetió contra Valcárcel, quien había acusado a Muñiz de impedirle el ingreso a las instalaciones de América Televisión y había anunciado que no participaría en la jornada solidaria.

Ella es la mujer más hipócrita que ha tenido la televisión nacional, porque hay mucha hipocresía en la televisión, muchísima. Ella nunca ha sido consecuente con nada y está ahí haciendo esto”, indicó Medina.

Magaly Medina criticó a Gisela
Magaly Medina criticó a Gisela Valcárcel por su encuentro con CEO de América TV en la Teletón.

La polémica inició días antes del evento central, cuando Valcárcel acusó públicamente Fernando Muñiz de no autorizar su ingreso al canal. La conductora realizó fuertes advertencias y comunicó que no participaría en la Teletón, generando fuertes reacciones en redes sociales y programas de espectáculos.

Días después, Valcárcel confirmó que sería parte de la jornada solidaroa. Sin embargo, en la fecha central, la rubia no solo hizo su aparición, sino que saludó en público a Fernando Muñiz y compartió escenario con él. Un beso y un abrazo sellaría este encuentro.

Ninguno abordó abiertamente el incidente anterior, aunque el CEO sorprendió con una irónica frase. “Bienvenidos a su casa”, comentó mientras la miraba a los ojos.

Gisela Varcárcel saludó a Fernando Muñiz con un abrazo en la Teletón. América TV

Cuestiona actitud frente a la Teletón

Magaly Medina no solo criticó la actitud de Gisela Valcárcel en su encuentro con Fernando Muñiz, sino que también juzgó la participación de la animadora en la Teletón y el rol de liderazgo que históricamente ha asumido en cada edición.

Está ahí haciendo esto, en una Teletón que antes ha tenido épocas mejores, muchísimas épocas mejores. Siempre ella en la Teletón ha mandado y ha dicho ‘yo quiero los estelares’. Ella es la que abre, ella la que cierra, ella la que tiene los mejores momentos”. remarcó.

En su intervención, Medina también dirigió comentarios hacia el CEO de América TV. “Fernando ha sido bien noble en dejarla entrar, porque si yo fuera CEO no lo hubiera dejado entrar. Después de lo que me dijo, ‘me insultó, discriminativa dijo este guatemalteco’. Pero más caballero que ella, le dio una lección de caballerosidad”, remarcó.

Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz
Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz se abrazaron en Teletón. América TV

Se burla de Gisela Valcárcel

Magaly Medina no dudó en burlarse de Gisela Valcárcel, quien terminó agradeciendo a Muñiz por ser parte del evento benpefico. “Muchísimas gracias Fernando, por no haberme botado (risas). Pero de verdad, porque lo que hizo ella fue una gran falta de respeto, de indisciplina, de malcriadez, de arrebato, de bochinchenería, señaló Medina.

El regreso a la gran campaña benéfica nacional no solo reunió a figuras del espectáculo, sino que reavivó viejos debates sobre rivalidades y credibilidad. “Claro, ella qué le quedó ahora. O sea, dar la bienvenida al CEO… cuando lo estaba gritoneando en la puerta del canal, ahí sí sabía que era el CEO. Pero qué vergüenza. A mí me daría vergüenza después de todo lo que dije, yo ni siquiera me hubiera parecido,” sostuvo Medina para cerrar el bloque.

Gisela Valcárcel y el CEO
Gisela Valcárcel y el CEO de América TV se encontraron en Teletón.

La Teletón 2025 tuvo un formato renovado con alcance nacional a través de América TelevisiónTV Perú y plataformas digitales. El objetivo es recaudar 8.054.927 soles para apoyar la rehabilitación de niños y niñas de la Clínica San Juan de Dios.

Gisela Valcárcel y diferentes artistas
Gisela Valcárcel y diferentes artistas estuvieron presentes en la Teletón.

Magaly Medinaperu-entertenimientoFernando MuñizGisela ValcárcelTeletónTeletón 2025

