Teletón 2025: canales digitales, bancos y dónde hacer tus donativos en favor de los niños del hogar Clínica San Juan de Dios

Canales digitales para donar en la Teletón 2025 | Foto composición: Infobae Perú

La Teletón 2025 en Perú se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre bajo el lema “Teletón, unidos es posible”. Este año, el objetivo es superar los S/ 8 millones 54,927, meta destinada a financiar programas de rehabilitación infantil para niñas y niños en situación de pobreza con discapacidad física, motora o autismo.

El evento será transmitido por América Televisión, TV Perú y plataformas digitales, con la conducción de Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo. Además, se presentarán artistas internacionales como Matisse (México) y Axel (Argentina).

La transmisión se iniciará el viernes 12 a las 10:00 p. m. y sumará la Teletón Digital, que incluirá batallas de TikTok, retos con influencers y la colaboración de más de 200 voluntarios.

En la edición pasada, la Teletón superó su meta y logró más de 122,000 atenciones médicas de rehabilitación, recordando que el 70 % de las donaciones provienen de ciudadanos y el 30 % de empresas privadas.

¿Cómo donar a la Teletón 2025?

Teletón 2025: programación, artistas invitados, horarios y cómo donar en esta jornada

Los peruanos podrán colaborar a través de diversos canales digitales y presenciales.

Donaciones digitales

Yape: al número 989 361 677 o escaneando el código QR oficial.

Página web oficial: www.teleton.pe.

PayPal: desde Perú o el extranjero en desde Perú o el extranjero en paypal.me/teleton20

Izipay: desde billeteras digitales o bancos distintos al BCP, abriendo el app y escaneando el QR.

Datos de referencia:

Razón Social: Fundación Teletón San Juan de Dios

RUC: 20523760689

Donaciones bancarias

Banco de Crédito del Perú (BCP)

Cta. corriente en soles: 191-011-11-11-0-33

Otros bancos:

Interbank – Soles: 200-3005245794 / Dólares: 200-3005245815

BBVA – Soles: 0011-0586-0100063341 / Dólares: 0011-0586-0100063368

Scotiabank – Soles: 000-1650701 / Dólares: 000-5100124

Banbif – Soles: 007-000745991 / Dólares: 007-000745983

Lugares físicos donde donar

Si prefieres colaborar de manera presencial, puedes acercarte a las cajas habilitadas en los siguientes establecimientos a nivel nacional:

Plaza Vea

Vivanda

Makro

Mass

Promart

La Teletón 2025 busca que más peruanos se sumen a esta causa solidaria. Cada aporte, grande o pequeño, ayudará a que cientos de niñas y niños accedan a terapias de rehabilitación y servicios especializados que transforman vidas.

Eventos presenciales

La Teletón 2025 también contará con las siguientes actividades abiertas para todo el público:

Siclotón Teletón : sábado 13 de septiembre, en Larcomar, con más de 500 ciclistas unidos por la solidaridad.

Partido de las Estrellas: sábado 13 a las 3:00 p. m., en la cancha Roberto Chale de San Martín de Porres, con figuras como José “El Puma” Carranza y Waldir Sáenz, junto a artistas invitados.

En Arequipa , el viernes 12 se realizará una Cena de Gala Benéfica.

En Cusco , el sábado 13 habrá un Concierto y Feria Gastronómica.

En Chiclayo, Piura e Iquitos, ese mismo día, se organizarán festivales con música, arte y gastronomía.

Historia de la Teletón en Perú

La Teletón Perú nació en 1981, inspirada en iniciativas internacionales, con el propósito de recaudar fondos para la Clínica San Juan de Dios, institución que brinda atención y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza con discapacidad física y motora. Desde su primera edición, se ha convertido en uno de los eventos benéficos más importantes del país, transmitido en señal abierta y apoyado por empresas, medios de comunicación y miles de ciudadanos.

A lo largo de más de cuatro décadas, la Teletón ha financiado la construcción y mantenimiento de centros de rehabilitación, adquisición de equipos médicos, y la atención gratuita de miles de pacientes en todo el Perú. Aunque algunas ediciones estuvieron marcadas por dificultades económicas o polémicas, la campaña ha logrado sostenerse en el tiempo y mantiene como lema la unión solidaria para transformar vidas.