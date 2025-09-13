Perú

Teletón 2025: canales digitales, bancos y dónde hacer tus donativos en favor de los niños del hogar Clínica San Juan de Dios

Cada donación permitirá financiar terapias y programas de rehabilitación que transforman vidas en todo el Perú

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Canales digitales para donar en
Canales digitales para donar en la Teletón 2025 | Foto composición: Infobae Perú

La Teletón 2025 en Perú se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre bajo el lema “Teletón, unidos es posible”. Este año, el objetivo es superar los S/ 8 millones 54,927, meta destinada a financiar programas de rehabilitación infantil para niñas y niños en situación de pobreza con discapacidad física, motora o autismo.

El evento será transmitido por América Televisión, TV Perú y plataformas digitales, con la conducción de Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo. Además, se presentarán artistas internacionales como Matisse (México) y Axel (Argentina).

La transmisión se iniciará el viernes 12 a las 10:00 p. m. y sumará la Teletón Digital, que incluirá batallas de TikTok, retos con influencers y la colaboración de más de 200 voluntarios.

En la edición pasada, la Teletón superó su meta y logró más de 122,000 atenciones médicas de rehabilitación, recordando que el 70 % de las donaciones provienen de ciudadanos y el 30 % de empresas privadas.

¿Cómo donar a la Teletón 2025?

Teletón 2025: programación, artistas invitados,
Teletón 2025: programación, artistas invitados, horarios y cómo donar en esta jornada

Los peruanos podrán colaborar a través de diversos canales digitales y presenciales.

Donaciones digitales

  • Yape: al número 989 361 677 o escaneando el código QR oficial.
  • Página web oficial: www.teleton.pe.
  • PayPal: desde Perú o el extranjero en paypal.me/teleton20.
  • Izipay: desde billeteras digitales o bancos distintos al BCP, abriendo el app y escaneando el QR.

Datos de referencia:

  • Razón Social: Fundación Teletón San Juan de Dios
  • RUC: 20523760689

Donaciones bancarias

Banco de Crédito del Perú (BCP)

  • Cta. corriente en soles: 191-011-11-11-0-33

Otros bancos:

  • Interbank – Soles: 200-3005245794 / Dólares: 200-3005245815
  • BBVA – Soles: 0011-0586-0100063341 / Dólares: 0011-0586-0100063368
  • Scotiabank – Soles: 000-1650701 / Dólares: 000-5100124
  • Banbif – Soles: 007-000745991 / Dólares: 007-000745983

Lugares físicos donde donar

Si prefieres colaborar de manera presencial, puedes acercarte a las cajas habilitadas en los siguientes establecimientos a nivel nacional:

  • Plaza Vea
  • Vivanda
  • Makro
  • Mass
  • Promart

La Teletón 2025 busca que más peruanos se sumen a esta causa solidaria. Cada aporte, grande o pequeño, ayudará a que cientos de niñas y niños accedan a terapias de rehabilitación y servicios especializados que transforman vidas.

Eventos presenciales

La Teletón 2025 también contará con las siguientes actividades abiertas para todo el público:

  • Siclotón Teletón: sábado 13 de septiembre, en Larcomar, con más de 500 ciclistas unidos por la solidaridad.
  • Partido de las Estrellas: sábado 13 a las 3:00 p. m., en la cancha Roberto Chale de San Martín de Porres, con figuras como José “El Puma” Carranza y Waldir Sáenz, junto a artistas invitados.
  • En Arequipa, el viernes 12 se realizará una Cena de Gala Benéfica.
  • En Cusco, el sábado 13 habrá un Concierto y Feria Gastronómica.
  • En Chiclayo, Piura e Iquitos, ese mismo día, se organizarán festivales con música, arte y gastronomía.

Historia de la Teletón en Perú

La Teletón Perú nació en 1981, inspirada en iniciativas internacionales, con el propósito de recaudar fondos para la Clínica San Juan de Dios, institución que brinda atención y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza con discapacidad física y motora. Desde su primera edición, se ha convertido en uno de los eventos benéficos más importantes del país, transmitido en señal abierta y apoyado por empresas, medios de comunicación y miles de ciudadanos.

A lo largo de más de cuatro décadas, la Teletón ha financiado la construcción y mantenimiento de centros de rehabilitación, adquisición de equipos médicos, y la atención gratuita de miles de pacientes en todo el Perú. Aunque algunas ediciones estuvieron marcadas por dificultades económicas o polémicas, la campaña ha logrado sostenerse en el tiempo y mantiene como lema la unión solidaria para transformar vidas.

Temas Relacionados

Teletón 2025hogar Clínica San Juan de Diosdonacionesperu-noticias

Más Noticias

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por aparecer con Fernando Muñiz en la Teletón: “Es la mujer más hipócrita de la TV”

La conductora lanzó duras acusaciones tras ver a Valcárcel saludar en público al CEO de América TV, a quien había señalado días antes de no dejarla ingresar a la televisora y responsabilizado por su rechazo inicial al evento benéfico

Magaly Medina critica a Gisela

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Las ‘leonas’ y las ‘blanquiazules’ estarán frente a frente en el duelo más llamativo de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Se definirá al puntero de la competición. Entérate los detalles del crucial duelo

Universitario vs Alianza Lima: día,

Magaly Medina no cree en Maju Mantilla y aclara que sus investigaciones iniciaron hace meses: “Gustavo nos confirmó toda la información”

En entrevista con Infobae Perú, Magaly Medina revela cómo se gestó la investigación que dejó en vilo a su audiencia el miércoles 10 de septiembre. La comunicadora señala que la nota pasó todo un proceso antes de que finalmente viera la luz.

Magaly Medina no cree en

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Se reinició el campeonato nacional tras el cierre de las Eliminatorias 2026 y será el turno de Alianza Lima: recibirá a Garcilaso en Matute con la misión de asegurar el triunfo que le permita meterse en el liderato. Conoce detalles de la decisiva jornada

Programación de la fecha 8

Beca Tec 2025: ¿Cuándo cierran las postulaciones para el concurso de Pronabec?

Esta beca cubre alimentación, alojamiento, materiales académicos, ropa o uniformes, transporte dentro de la ciudad, artículos escolares y la entrega de una laptop o equipo equivalente

Beca Tec 2025: ¿Cuándo cierran
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El político con mayor simpatía

El político con mayor simpatía en el Perú no aparece en las encuestas publicadas: ¿Quién ostenta 15% de respaldo popular?

Betssy Chávez no podrá dejar Perú por 10 meses: PJ dicta impedimento de salida contra expremier

Sada Goray demanda al Ministerio Público y pide un millón de dólares de indemnización

Jueces supremos podrían condenar a Pedro Castillo por conspiración y no por rebelión

Renovación Popular impulsa interpelación contra el ministro de Transportes por crisis en su sector y polémicas con el tren Lima - Chosica

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina no cree en

Magaly Medina no cree en Maju Mantilla y aclara que sus investigaciones iniciaron hace meses: “Gustavo nos confirmó toda la información”

Gisela Valcárcel saludó con beso y abrazo a Fernando Muñiz tras criticarlo: “Bienvenidos a su casa”, ironizó el CEO de América TV

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo videos íntimos con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Beéle asegura que también es la víctima tras filtración de videos íntimos con Isabella Ladera

DEPORTES

Universitario vs Alianza Lima: día,

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

A qué hora juegan Ignacio Buse vs Nuno Borges HOY: duelo que definirá la serie en la Copa Davis 2025

Perú vs Portugal en Copa Davis 2025: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos por el Grupo Mundial I

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental