Perú

América TV desmiente a Gisela Valcárcel en comunicado: “Dentro del set decidió levantar el programa en vivo”

El canal emitió un comunicado tras la polémica con ‘la señito’ esta mañana. El canal afirmó que no se le impidió el ingreso y aseguró que fue ella quien interrumpió la emisión de América Hoy durante la transmisión en directo

Manoel Obando

Por Manoel Obando

La televisora rompió el silencio
La televisora rompió el silencio tras el abrupto retiro de Gisela Valcárcel de América Hoy, explicando que la decisión fue de la presentadora y no una restricción impuesta por el canal.

El canal América Televisión difundió un comunicado oficial para aclarar lo ocurrido con Gisela Valcárcel durante la última emisión de América Hoy. Según la empresa, nunca se le negó el acceso a la conductora, como se había especulado, sino que fue ella quien tomó la decisión de detener el programa en plena transmisión.

La televisora explicó que la controversia se originó luego de que se emitiera sin permiso un anuncio relacionado con una empresa vinculada a la productora de la presentadora. El texto destacó que existe un acuerdo comercial que establece procedimientos específicos para esos casos, los cuales no fueron respetados. Asimismo, el canal reafirmó su intención de mantener una relación laboral basada en el respeto y la legalidad.

La posición de América Televisión frente a la controversia

Según la televisora, el ajuste
Según la televisora, el ajuste en la agenda de América Hoy respondió al incumplimiento de protocolos comerciales vinculados a GV Producciones.

En su comunicado, la televisora detalló que la participación de Gisela Valcárcel estaba programada, pero debió ser reordenada debido a la difusión no autorizada de un aviso vinculado a su empresa.

“Durante dicho programa, coproducido por América Multimedia y su productora, GV Producciones, estaba prevista su participación; la cual se pidió reprogramar debido a que en días previos se transmitió una promoción de un negocio de su productora sin autorización”, señaló el texto.

El canal aclaró que el convenio comercial con la productora de la conductora incluye protocolos específicos para la difusión de contenidos con fines comerciales. En ese sentido, el incumplimiento de estas pautas habría generado la necesidad de modificar la agenda original del espacio matutino.

La misiva recalcó que no existió un impedimento de ingreso. “En ningún momento se prohibió su acceso”, enfatizó la empresa, que además explicó que la interrupción del programa en vivo fue una decisión tomada exclusivamente por Valcárcel dentro del set.

Una decisión que encendió la polémica en vivo

La empresa recalcó que la
La empresa recalcó que la suspensión de América Hoy no fue ordenada por la producción, sino asumida unilateralmente por la presentadora en pleno set.

De acuerdo con la versión de la televisora, la presentadora decidió, por iniciativa propia, detener la transmisión mientras se desarrollaba el programa. “Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales”, puntualizó el comunicado.

El hecho generó una ola de comentarios en redes sociales y en distintos espacios televisivos, donde se debatió si la medida adoptada por la conductora respondía a un gesto de protesta frente a la administración del canal.

Sin embargo, América Televisión insistió en que la decisión no fue coordinada ni respaldada por la empresa. El mensaje de la televisora buscó matizar la controversia al resaltar que mantiene una política de respeto hacia las figuras con las que trabaja.

“En América Multimedia somos respetuosos de la trayectoria profesional de todos nuestros talentos; como también de los acuerdos legales, y esperamos lo mismo de todos nuestros socios de negocio”, añadió el pronunciamiento.

Expectativas sobre el futuro inmediato de la conductora

El comunicado remarcó que la
El comunicado remarcó que la Teletón será la oportunidad para el regreso de Gisela, a quien el canal calificó como pieza clave de su programación.

El comunicado también abordó el futuro profesional de la animadora en la pantalla de la televisora. La empresa manifestó que confía en que el incidente no tendrá repercusiones definitivas en su vínculo con Valcárcel y que se retomará la normalidad en breve.

“Confiamos que en las próximas horas las cosas regresen a la normalidad para continuar trabajando de manera profesional y respetuosa como siempre ha sido; y se concrete en los siguientes días el regreso de Gisela a la televisión peruana a través de su esperada conducción de la Teletón”, concluyó el texto.

La referencia a la Teletón refleja la expectativa de que Valcárcel retome su papel protagónico en uno de los eventos televisivos más importantes del país, en el cual históricamente ha tenido una participación central.

Por ahora, la discusión sigue centrada en las versiones contrapuestas: la de la conductora, que afirmó sentirse excluida, y la del canal, que sostiene que la situación fue malinterpretada. Mientras tanto, el episodio continúa marcando la agenda mediática y generando debate sobre los equilibrios de poder en la industria televisiva.

