Perú

Fernando Muñiz Bethancourt: ¿Quién es el CEO de América TV que desató la furia de Gisela Valcárcel?

La productora de ‘América Hoy’ sorprendió al revelar en vivo que no la dejaron entrar al canal, señalando directamente al CEO y anticipando que llevará el caso a instancias legales para defender sus derechos

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Gisela Valcárcel no pudo entrar a América TV y anuncia el retiro inmediato de América Hoy: “Yo tengo un país que me quiere”

El CEO de América Televisión, Fernando Muñiz Bethancourt, se ha convertido en el centro de atención luego del enfrentamiento y las medidas administrativas que ha tenido contra la productora y exconductora Gisela Valcárcel, quien denunció públicamente que le prohibieron el ingreso a las instalaciones del canal.

La designación de Muñiz, hecha oficial en agosto de 2024, respondió a la intención del canal de iniciar una “nueva etapa” en la que América Televisión buscaba consolidar su liderazgo en la televisión abierta y proyectar su producción hacia mercados globales. Por su parte, Gisela Valcárcel dejó de ser parte del canal a fines de 2023 y solo se quedó como productora del programa que conduce su hija, Ethel Pozo, con Edson Dávila y Janet Barboza.

Trayectoria internacional y visión para América TV

La llegada de Fernando Muñiz Bethancourt implicó el arribo de una figura con más de 30 años de experiencia en la industria internacional del entretenimiento y los medios de comunicación.

Gisela Valcárcel no pudo ingresar a América TV | Instagram
Nacido en Guatemala, Muñiz hizo carrera en empresas como Televisa, TV Azteca, HBO Latin America, Sky México y Cisneros Television Group. Entre 2005 y 2021 ocupó puestos directivos en Televisa y TelevisaUnivision, donde fue director de Televisa Internacional y Networks, director general comercial internacional y encargado de ventas y relación con afiliados.

En marzo de 2023, el ejecutivo asumió la dirección de Distribución y Alianzas Estratégicas en TV Azteca de México, donde permaneció quince meses antes de aceptar el reto de encabezar el canal peruano.

Al referirse a su llegada a América TV, Muñiz expresó en su momento: “Llegar a esta empresa tan importante y tan grande es sumamente satisfactorio para mí, en lo personal, y es un reto sobre todo en la parte profesional y me siento muy feliz de hacerlo”.

Además, comentó que su gestión estaría marcada por un solo objetivo: “La visión para América Televisión es hacerlo grande, no solamente en Perú, sino a nivel internacional. Queremos que sea un referente de la industria y que todo el mundo, cuando hable de productores de contenido de primer nivel, piense en América como una opción”.

Fernando Muñiz Bethancourt: ¿Quién es
Fernando Muñiz Bethancourt: ¿Quién es el CEO de América TV que desató la furia de Gisela Valcárcel?

El enfrentamiento entre el CEO de América TV y Gisela Valcárcel

Este martes 26 de agosto, se pudo ver el enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y el directivo del canal. Según denunció la conductora en un video transmitido en vivo, le comunicaron la prohibición de ingresar a las instalaciones de América Televisión poco antes de ingresar al set de ‘América Hoy’, donde tenía una entrevista pactada previamente.

“El directorio prohibió mi ingreso. Así es como hoy iba a presentarme en ‘América Hoy’. Cuando estoy llegando, mi productor me dice: ‘Gise, escúchame. Es que como el otro día hablaste de que ibas a lanzar un programa digital, la gente de América lo ha tomado a mal’”, relató Valcárcel, quien consideró la medida injustificada dada la vigencia del contrato de su productora con el canal.

Valcárcel, quien ya no figura como conductora ni rostro activo en la pantalla, pero que hace unos días anunció que sería parte de la Teletón, aseguró que la medida la tomó por sorpresa. Aunque su productora mantiene vigente la realización de ‘América Hoy’, la conductora arremetió sin rodeos contra la cúpula del canal, haciendo responsable directo a Fernando Muñiz, CEO de América Televisión.

“Lo lamento por ustedes. Cuando llegaste, Fernando, acá te dije: yo te voy a mostrar lo que tú quieras cuando tú quieras, cómo piensa el peruano, porque una cosa es dirigir una compañía en la cual pasan cosas y otra dirigir humanos”, sentenció, criticando el manejo de la crisis como un error por parte de la directiva.

En otro momento, Valcárcel también acusó del problema a otras personas de la administración: “No creas que estoy sola y sé quién está a tu costado, sé quién es la mujer que está a tu costado viendo este en vivo” Sus palabras dejaron entrever que la decisión no sería aislada y que existirían diferencias internas con otras personal.

La conductora también remarcó su pesar por el impacto de la medida en los equipos de ‘América Hoy’ y advirtió su intención de visibilizar lo sucedido. “Tengo prensa y voy a contar lo que tenga que contar a la prensa, porque tú tienes un canal, pero yo tengo un país que me quiere”, afirmó, reivindicando el respaldo popular que ha cosechado a lo largo de décadas de trayectoria televisiva.

La reconocida figura del espectáculo no se quedó callada y enfatizó que la responsabilidad de los sucedido en del directorio de América Televisión: “Tú tienes un canal y espero que te vaya bien, pero creo que esto te va a quedar como lección a quien le metes tus balas y tú puedes contar todo el directorio”.

Gisela Valcárcel acusa al CEO
Gisela Valcárcel acusa al CEO de América TV, Fernando Muñiz, de maltrato, a través de su cuenta de Instagram.

El mensaje dejó claro que la productora no se conformará con la decisión unilateral y anticipó posibles acciones para defender su posición y la de su empresa. El episodio, que forzó la salida de ‘América Hoy’ de la programación habitual y el ingreso anticipado de Jazmín Pinedo con ‘Más Espectáculos’, ha elevado la tensión entre GV Producciones y los altos mandos del canal.

Cabe recordar que ‘América Hoy’ es una producción de GV Producciones, empresa fundada y dirigida por Valcárcel desde 2003 y responsable de distintos formatos que han ocupado la pantalla de América TV en los últimos años. La controversia actual no solo afecta a la conductora, sino también al futuro del equipo de producción.

Durante la transmisión, la empresaria dirigió un mensaje directo al flamante CEO: “Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de ‘América Hoy’ terminó y sabes, Fernando, voy donde mi abogado a revisar esto también”, lo que anticipa la probabilidad de un litigio judicial por la decisión tomada por la administración del canal.

Temas Relacionados

Fernando MuñizGisela ValcárcelAmérica TVAmérica Televisión

Últimas Noticias

Beto Ortiz defiende a Gisela Valcárcel y cuestiona al CEO de América TV: “El señor no debe tener idea quién es Gisela para la TV peruana”

En entrevista con Infobae Perú, el periodista calificó como un error grave la decisión del canal de impedir el ingreso de Valcárcel y resaltó la importancia cultural de la conductora para la pantalla peruana

Beto Ortiz defiende a Gisela

Pati Lorena defiende a Gisela Valcárcel y critica a CEO de América TV: “Es una malcriadez que no se le hace a nadie”

La exproductora lamentó el mal trato que le dieron a la diva de la TV al no dejarla ingresar al canal. “Hubieran tenido la decencia de llamarla”, dijo.

Pati Lorena defiende a Gisela

SERUMS 2025-II: Link de resultados de la evaluación para vacantes a nivel nacional

Casi 500 profesionales de la salud rindieron la segunda evaluación que realiza el Minsa para ocupar plazas remuneradas y equivalentes

SERUMS 2025-II: Link de resultados

Precio del dólar con gran alza: Así cierra el tipo de cambio hoy 26 de agosto en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con gran

Nolberto Solano antes del estreno oficial con Pakistán: “Haré lo que sea necesario para convertirme en un mejor entrenador”

‘Nobby’, que despierta emoción y pasiones en territorio paki tan solo por su reciente desplazamiento desde la ciudad de Newcastle, dijo también que “es un privilegio liderar una gran nación deportiva como Pakistán”

Nolberto Solano antes del estreno
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevos allanamientos en la causa

Nuevos allanamientos en la causa por coimas en la ANDIS: investigan los registros de Nordelta

Nuez pecán: qué reveló la ciencia sobre sus beneficios para la salud cardiovascular

Feria del Libro de Buenos Aires: el público compró más de 1.400.000 libros durante la edición 2025

Son 17 los detenidos por entraderas, robo de vehículos y estafas telefónicas en un operativo entre Córdoba y Salta

La Corte rechazó el último planteo del “Señor del Tabaco”: deberá cancelar USD 1400 millones de un impuesto que nunca pagó

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky propuso que Turquía, países

Zelensky propuso que Turquía, países del Golfo o naciones europeas alberguen una reunión con Putin

¿La vitamina D puede ayudar a reducir la gravedad del dengue?

Rusia avanza en el campo de batalla: Ucrania admitió que Moscú logró penetrar en la región de Dnipropetrovsk

Cuál es considerado el pescado más peligroso para comer

La ONU aprobó la creación del primer panel para la gobernanza de la inteligencia artificial

TELESHOW
Quién es el trapero español

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi

Jimena Barón volvió a entrenar en una cinta y lanzó un desafío frente una carrera: “¿Será que llego?"

“Le alegraste la vida a esta familia”: los saludos de Marcelo Tinelli, Cande y Soledad Aquino por el cumpleaños de Mica