Fernando Muñiz Bethancourt: ¿Quién es el CEO de América TV que desató la furia de Gisela Valcárcel?

Gisela Valcárcel no pudo entrar a América TV y anuncia el retiro inmediato de América Hoy: “Yo tengo un país que me quiere”

El CEO de América Televisión, Fernando Muñiz Bethancourt, se ha convertido en el centro de atención luego del enfrentamiento y las medidas administrativas que ha tenido contra la productora y exconductora Gisela Valcárcel, quien denunció públicamente que le prohibieron el ingreso a las instalaciones del canal.

La designación de Muñiz, hecha oficial en agosto de 2024, respondió a la intención del canal de iniciar una “nueva etapa” en la que América Televisión buscaba consolidar su liderazgo en la televisión abierta y proyectar su producción hacia mercados globales. Por su parte, Gisela Valcárcel dejó de ser parte del canal a fines de 2023 y solo se quedó como productora del programa que conduce su hija, Ethel Pozo, con Edson Dávila y Janet Barboza.

Trayectoria internacional y visión para América TV

La llegada de Fernando Muñiz Bethancourt implicó el arribo de una figura con más de 30 años de experiencia en la industria internacional del entretenimiento y los medios de comunicación.

Gisela Valcárcel no pudo ingresar a América TV | Instagram

Nacido en Guatemala, Muñiz hizo carrera en empresas como Televisa, TV Azteca, HBO Latin America, Sky México y Cisneros Television Group. Entre 2005 y 2021 ocupó puestos directivos en Televisa y TelevisaUnivision, donde fue director de Televisa Internacional y Networks, director general comercial internacional y encargado de ventas y relación con afiliados.

En marzo de 2023, el ejecutivo asumió la dirección de Distribución y Alianzas Estratégicas en TV Azteca de México, donde permaneció quince meses antes de aceptar el reto de encabezar el canal peruano.

Al referirse a su llegada a América TV, Muñiz expresó en su momento: “Llegar a esta empresa tan importante y tan grande es sumamente satisfactorio para mí, en lo personal, y es un reto sobre todo en la parte profesional y me siento muy feliz de hacerlo”.

Además, comentó que su gestión estaría marcada por un solo objetivo: “La visión para América Televisión es hacerlo grande, no solamente en Perú, sino a nivel internacional. Queremos que sea un referente de la industria y que todo el mundo, cuando hable de productores de contenido de primer nivel, piense en América como una opción”.

Fernando Muñiz Bethancourt: ¿Quién es el CEO de América TV que desató la furia de Gisela Valcárcel?

El enfrentamiento entre el CEO de América TV y Gisela Valcárcel

Este martes 26 de agosto, se pudo ver el enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y el directivo del canal. Según denunció la conductora en un video transmitido en vivo, le comunicaron la prohibición de ingresar a las instalaciones de América Televisión poco antes de ingresar al set de ‘América Hoy’, donde tenía una entrevista pactada previamente.

“El directorio prohibió mi ingreso. Así es como hoy iba a presentarme en ‘América Hoy’. Cuando estoy llegando, mi productor me dice: ‘Gise, escúchame. Es que como el otro día hablaste de que ibas a lanzar un programa digital, la gente de América lo ha tomado a mal’”, relató Valcárcel, quien consideró la medida injustificada dada la vigencia del contrato de su productora con el canal.

Valcárcel, quien ya no figura como conductora ni rostro activo en la pantalla, pero que hace unos días anunció que sería parte de la Teletón, aseguró que la medida la tomó por sorpresa. Aunque su productora mantiene vigente la realización de ‘América Hoy’, la conductora arremetió sin rodeos contra la cúpula del canal, haciendo responsable directo a Fernando Muñiz, CEO de América Televisión.

“Lo lamento por ustedes. Cuando llegaste, Fernando, acá te dije: yo te voy a mostrar lo que tú quieras cuando tú quieras, cómo piensa el peruano, porque una cosa es dirigir una compañía en la cual pasan cosas y otra dirigir humanos”, sentenció, criticando el manejo de la crisis como un error por parte de la directiva.

En otro momento, Valcárcel también acusó del problema a otras personas de la administración: “No creas que estoy sola y sé quién está a tu costado, sé quién es la mujer que está a tu costado viendo este en vivo” Sus palabras dejaron entrever que la decisión no sería aislada y que existirían diferencias internas con otras personal.

La conductora también remarcó su pesar por el impacto de la medida en los equipos de ‘América Hoy’ y advirtió su intención de visibilizar lo sucedido. “Tengo prensa y voy a contar lo que tenga que contar a la prensa, porque tú tienes un canal, pero yo tengo un país que me quiere”, afirmó, reivindicando el respaldo popular que ha cosechado a lo largo de décadas de trayectoria televisiva.

La reconocida figura del espectáculo no se quedó callada y enfatizó que la responsabilidad de los sucedido en del directorio de América Televisión: “Tú tienes un canal y espero que te vaya bien, pero creo que esto te va a quedar como lección a quien le metes tus balas y tú puedes contar todo el directorio”.

Gisela Valcárcel acusa al CEO de América TV, Fernando Muñiz, de maltrato, a través de su cuenta de Instagram.

El mensaje dejó claro que la productora no se conformará con la decisión unilateral y anticipó posibles acciones para defender su posición y la de su empresa. El episodio, que forzó la salida de ‘América Hoy’ de la programación habitual y el ingreso anticipado de Jazmín Pinedo con ‘Más Espectáculos’, ha elevado la tensión entre GV Producciones y los altos mandos del canal.

Cabe recordar que ‘América Hoy’ es una producción de GV Producciones, empresa fundada y dirigida por Valcárcel desde 2003 y responsable de distintos formatos que han ocupado la pantalla de América TV en los últimos años. La controversia actual no solo afecta a la conductora, sino también al futuro del equipo de producción.

Durante la transmisión, la empresaria dirigió un mensaje directo al flamante CEO: “Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de ‘América Hoy’ terminó y sabes, Fernando, voy donde mi abogado a revisar esto también”, lo que anticipa la probabilidad de un litigio judicial por la decisión tomada por la administración del canal.