Samahara Lobatón y Shirley Arica encaran a Gabriela Herrera por coquetear con Diego Chávarri: “La nomino por sinvergüenza, manzana podrida”

Samahara Lobatón y Shirley Arica encaran a Gabriela Herrera por polémica con Diego Chávarri. La Granja VIP

En el reality “La Granja VIP” se vivió un intenso episodio. Samahara Lobatón y Shirley Arica encararon a Gabriela Herrera por su acercamiento con Diego Chávarri, exfutbolista y participante del programa, quien mantiene una relación sentimental fuera del show. El episodio dejó en evidencia la división entre los concursantes y la presión que genera la convivencia en el encierro.

La controversia surgió luego de que se difundieran imágenes y comentarios sobre la cercanía entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri dentro de la casa. A pesar de que el exfutbolista tiene novia, ambos protagonizaron momentos que llamaron la atención de sus compañeros y del público, generando críticas y cuestionamientos. La situación escaló hasta el punto de que varios participantes, en especial Samahara Lobatón y Shirley Arica, solicitaron la salida de Herrera, a quien acusaron de sobrepasar los límites del respeto hacia la relación de Chávarri.

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Nominaciones y fuertes acusaciones

Durante la tradicional ronda de nominaciones, Ethel Pozo preguntó a Samahara Lobatón a quién deseaba nominar para quedar en sentencia. La respuesta fue directa: “Gabriela Herrera”. Al pedírsele que explique su decisión, Samahara no dudó en calificar a Herrera como “manzana podrida” de la casa y la responsabilizó de provocar dolor a otra mujer.

“Me dijiste una vez que yo era la manzana podrida de esta casa y creo que no viste bien el frutero. La manzana podrida eres tú. Para hacer lo que hiciste con Diego sabiendo que él tiene novia afuera. ¿Cómo te verás tú a nivel nacional sabiendo que Diego tiene novia? Burlándote del dolor ajeno de otra mujer. Simplemente eso. Tú eres la manzana podrida de esta casa y la manzana roba maridos”, expresó Lobatón, dejando clara su postura.

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Durante la ronda de nominaciones, la concursante confrontó a Gabriela Herrera y la llamó “manzana podrida” por involucrarse con el exfutbolista, quien tiene pareja fuera del reality. Panamericana TV

La reacción de Gabriela Herrera no tardó. En uso de su derecho a réplica, la participante defendió su posición señalando que tanto ella como Diego Chávarri eran responsables del acercamiento, y que ambos ya habían pedido disculpas públicamente. “Para tu información, para lo que pasó son dos personas. Él dijo, yo también dije. Entonces, acá los dos tienen la culpa. Yo he pedido disculpas al público por lo que dije y él también ya estuvo pidiendo disculpas a su pareja por lo que hizo”, argumentó Herrera.

Shirley Arica se suma al enfrentamiento

La tensión creció aún más cuando Shirley Arica fue consultada sobre su nominación y también eligió a Gabriela Herrera. En su explicación, Arica fue categórica: “Definitivamente no es por competencia. Eres una buena competidora. Te nomino por convivencia, por ser humano. Me pareces una persona sin escrúpulos. Eres sinvergüenza. Poco o nada te importa el sufrimiento de otra persona que esté afuera. Porque no te interesa que Diego tenga una relación para hacer lo que hiciste. Entonces, para mí como mujer, no vales absolutamente nada. Entonces, no te quiero en esta casa. Por eso te nomino”.

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Al ser invitada a responder, Gabriela Herrera minimizó la acusación y recalcó que la situación involucró a dos personas. “La persona que le dijo a él que si su pareja está afuera con otra persona, ‘Diego, vamos al cuarto tú y yo a tomar el champán’. No tengo nada que decir. Así me quieres eliminar y eso es. Cuídate, te quiero mucho”, respondió Herrera, desdramatizando el momento.

La nominación generó un fuerte cruce de declaraciones, en el que Shirley Arica cuestionó la conducta de Herrera y pidió su salida del programa. Panamericana TV

La discusión se extendió entre otros concursantes. Renato Rossini, llamado a nominar, se quedó mudo ante los dardos que se estaban soltando. Shirley intervino y le pidió a Chávarri que aclare la situación, pues Gabriela dio a entender que pasó algo entre ellos. El exfutbolista, centro de la controversia, se mostró incómodo ante la exposición y señaló que hay cámaras y transmisión en vivo que permitieron que el público siguiera cada detalle lo que realmente pasó, tratando de no dar importancia a lo dicho por Herrera.

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La polémica evidencia cómo la convivencia forzada y la exposición continua aumentan los roces y los conflictos personales, elementos clave del formato de “La Granja VIP”. El desarrollo de los próximos episodios definirá el destino de Gabriela Herrera dentro del programa y la evolución de las relaciones entre los participantes.