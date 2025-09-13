Teletón 2025: programación, artistas invitados, horarios y cómo donar en esta jornada.

Este 12 y 13 de septiembre, el Perú volverá a unirse en una sola causa: la Teletón 2025, una maratón de 26 horas de transmisión continua que busca superar los S/ 8 millones de soles en favor de la rehabilitación infantil.

El evento no solo reunirá a grandes artistas y conductores en televisión, sino que también se expandirá a plataformas digitales y actividades en diversas ciudades del país. Con el lema “Unidos es posible”, la Teletón promete emocionar, inspirar y, sobre todo, movilizar a millones de peruanos.

Una meta que inspira esperanza

Cada sol recaudado en la Teletón representa una nueva oportunidad para miles de niñas y niños que necesitan terapias de rehabilitación física, motora y de autismo. La meta de este año asciende a S/ 8,054,927, apenas un sol más que lo alcanzado en la edición 2024.

El año pasado, la solidaridad de los peruanos permitió financiar más de 122,000 atenciones de rehabilitación, beneficiando a menores en situación de pobreza y vulnerabilidad. Según cifras oficiales, el 70% de las donaciones provino de ciudadanos de a pie y el 30% de empresas privadas, confirmando que se trata de una verdadera cruzada colectiva.

Teletón 2025: la meta

Inicio de la maratón solidaria

La transmisión oficial arrancará el viernes 12 de septiembre a las 10:00 p.m. en simultáneo por América Televisión, TV Perú y las plataformas digitales oficiales, incluyendo el canal de YouTube de la Teletón.

Este año, por primera vez, el formato digital tendrá un papel protagónico. Retos en TikTok, batallas entre influencers y dinámicas en redes sociales buscarán movilizar a los más jóvenes, demostrando que la solidaridad también se vive en el mundo virtual.

Conductores y figuras que lideran la cruzada

Los encargados de conducir la maratón serán Gisela Valcárcel, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, quienes estarán acompañados de más de 200 voluntarios y artistas comprometidos con la causa.

La música también será una pieza clave de la jornada. Este 2025, la Teletón contará con invitados internacionales de primer nivel:

Matisse , desde México,

Axel , desde Argentina,

y la ex reina de belleza colombiana Daniella Álvarez, quien, tras la amputación de parte de su pierna, se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y llegará para compartir su inspiradora historia de vida.

Teletón 2025: programación, artistas invitados, horarios y cómo donar en esta jornada

Eventos abiertos al público

La solidaridad no se quedará solo en la pantalla. Este año, la Teletón contará con actividades abiertas al público en Lima y en distintas regiones del país.

Ciclotón Teletón : más de 500 ciclistas se reunirán el sábado 13 en Larcomar , pedaleando juntos por los niños.

Partido de las estrellas: ese mismo día a las 3:00 p.m., la cancha Roberto Chale en San Martín de Porres será escenario de un encuentro futbolístico con figuras como José “El Puma” Carranza y Waldir Sáenz, acompañados de artistas nacionales.

En paralelo, varias regiones también aportarán con su granito de arena:

Arequipa : cena de gala benéfica.

Cusco : concierto y feria gastronómica.

Chiclayo, Piura e Iquitos: festivales con música, arte y sabor local.

Teletón 2025: programación de actividades en esta jornada

Transparencia en cada donación

Uno de los aspectos más importantes de la Teletón es garantizar la transparencia en el uso de los fondos. La organización recordó que se trata de una fundación independiente de las Clínicas San Juan de Dios, aunque trabaja con ellas para ofrecer los servicios médicos de rehabilitación.

Cada sol recaudado pasa por una auditoría anual a cargo de Price Waterhouse Coopers (PwC), cuyos resultados se publican en la web oficial. Además, los fondos son administrados bajo un sistema fiduciario que asegura un manejo responsable y transparente.

¿Cómo donar en la Teletón 2025?

Este año se habilitaron múltiples canales de donación para que nadie se quede fuera de la cruzada:

Yape : 989 361 677

BCP : Cuenta Corriente en Soles 191-011-11-11-0-33

Cajas de Plaza Vea, Mass, Vivanda, Makro y Promart en todo el país

Plataforma digital oficial: www.teleton.pe

Cada aporte, por pequeño que parezca, suma a la meta y contribuye a transformar vidas.

La Teletón no solo es un evento televisivo, sino una jornada donde las historias de superación inspiran al país. Niños que lograron caminar nuevamente, familias que encontraron apoyo en medio de la adversidad y comunidades que se unieron en torno a la esperanza son testimonio de que la solidaridad cambia destinos.

Como recuerda el lema de este año: “Unidos es posible”. La Teletón 2025 nos invita a recordar que un país no se mide solo en cifras económicas, sino en la capacidad de tender la mano al que más lo necesita.

Teletón 2025: programación, artistas invitados, horarios y cómo donar en esta jornada