Gisela Valcárcel saludó con beso y abrazo a Fernando Muñiz tras criticarlo: “Bienvenidos a su casa”, ironizó el CEO de América TV

La conductora y Fernando Muñiz sorprendieron al público con un caluroso saludo durante el inicio del evento benéfico. Aunque ninguno se refirió al tema, la incomodidad fue evidente.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Gisela Varcárcel saludó a Fernando Muñiz con un abrazo en la Teletón. América TV

La noche del viernes 12 de septiembre marcó el inicio de la Teletón 2025 en las pantallas de América Televisión, un evento solidario cargado de simbolismo por el momento inesperado que se vivió entre Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz, directivo del canal.

La conductora sorprendió al público al protagonizar un abrazo y un beso con el CEO, pese a las fuertes criticas que tuvo Gisela Valcárcel contra él días previos. Este instante, quedó como evidencia una aparente reconciliación en vivo durante la apertura del evento benéfico.

La reacción del CEO

La aparición de Gisela Valcárcel frente a las cámaras fue uno de los momentos más esperados, debido a las declaraciones que la propia conductora realizó días antes. Valcárcel acusó públicamente a Muñiz de impedir su ingreso a las instalaciones del canal y advirtió que no participaría en la jornada benéfica, lo que avivó la controversia en redes sociales.

Sin embargo, tras confirmar su presencia para la fecha inaugural, la animadora no solo compartió escenario con el directivo sino que lo presentó en público y lo saludó con un abrazo y un beso en la mejilla, una acción que fue recibida con sorpresa tanto por los asistentes como por la audiencia televisiva.

Gisela Valcárcel y el CEO
Gisela Valcárcel y el CEO de América TV se encontraron en Teletón.

Durante el intercambio, ningún involucrado abordó de manera directa las diferencias pasadas. No obstante, Fernando Muñiz, CEO de América Televisión, lanzó una frase bastante irónica mientras miraba a los ojos a Valcárcel: “Bienvenidos a su casa”.

Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz
Gisela Valcárcel y Fernando Muñiz se abrazaron en Teletón. América TV

La Teletón inició con Gisela Valcárcel

La Teletón 2025 volvió a convocar a televidentes de todo el país con el propósito de recaudar fondos para la Clínica San Juan de Dios, entidad que atiende a niñas y niños con discapacidad física y recursos limitados. Este año, la organización planteó como meta alcanzar 8.054.927 soles en dos jornadas consecutivas, bajo el lema “Unidos es posible”, como informó La República.

En su mensaje inaugural, Gisela Valcárcel expresó su satisfacción por regresar a los hogares peruanos en un contexto de solidaridad nacional. “Después de tres años, vuelvo a sus hogares y qué mejor oportunidad que volver con Teletón 2025, unidos por niños y niñas de nuestro país”, anunció la conductora.

Gisela Valcárcel y diferentes artistas
Gisela Valcárcel y diferentes artistas estuvieron presentes en la Teletón.

Al relatar su sentir, la presentadora alentó a la ciudadanía a sumarse activamente a la recaudación. “Bienvenidos, amigos de todo el país, que se unen a la jornada entera, donde el respeto y la unión se darán porque juntos es posible”, manifestó la ‘Señito’.

La transmisión directa de la Teletón este año incluyó un formato renovado que apostó por la expansión digital. Además de la señal tradicional en América Televisión, la cobertura se extendió a TV Perú y a varias plataformas virtuales oficiales, entre ellas el canal de YouTube de la Teletón. Esta estrategia permitió que el evento solidario tuviera alcance nacional y llegara a comunidades alejadas.

La jornada reunió a personalidades de la televisión, quienes estuvieron junto a Valcárcel convocando al público a realizar donaciones para la rehabilitación de menores en la red de hospitales de la Clínica San Juan de Dios. En años anteriores, la recaudación de la campaña fue destinada en su totalidad al fortalecimiento de servicios para niños con discapacidad y familias en situación vulnerable.

Gisela Valcárcel regresó a la
Gisela Valcárcel regresó a la TV y dio inicio a la Teletón.

